ФАНО и РАН оценят влияние жилой застройки на работу Пулковской обсерватории



Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС

Часть трудового коллектива обсерватории проголосовала за отставку директора из-за подписанного им согласования на строительство жилых домов комплекса "Планетоград" в охранной зоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Рабочая группа Федерального агентства научных организаций (ФАНО) и Российской академии наук (РАН) выяснит, мешает ли строительство в 3-километровой охранной зоне, установленной в 1945 году, работе Главной (Пулковской) обсерватории РАН сейчас. Визит комиссии ожидается на следующей неделе.

Об этом сообщил директор обсерватории Назар Ихсанов, комментируя состоявшееся собрание части трудового коллектива обсерватории, на котором 127 человек (из 162 присутствующих) проголосовали за его отставку из-за согласования строительства. Всего в обсерватории работает 320 человек.

"Инициаторы сегодняшнего собрания также написали много писем - в Федеральное агентство научных организаций, в РАН, президенту. Результатом стало то, что назначена комиссия ФАНО и РАН", - сказал он, уточнив, что приезд комиссии ожидается на следующей неделе.

Ихсанов сказал, что действительно подписал согласование на строительство жилых домов комплекса "Планетоград". Он считает, что приближение активной инфраструктуры не погубит обсерваторию, а наоборот, поможет ей выжить.

"Когда устанавливалась 3-километровая охранная зона, в Пулковской обсерватории было 30 работающих инструментов, сейчас - один, и обслуживание всей нашей огромной территории служит продолжению наблюдений на 26-дюймовом рефракторе, при этом самому инструменту средств не достается. Мы расходуем средства, выделяемые на науку, на содержание территории и не имеем возможности обновить оснащение главного пулковского телескопа", - сказал он.

Аргументы сторон

Ихсанов напомнил, что уже около 40-60 лет важнейшие наблюдения ведутся на инструментах обсерватории в Италии и в Боливии, расконсервируется телескоп в Чили, арендуется наблюдательное время на других инструментах - крупнейшем российском 6-метровом телескопе Специальной астрофизической обсерватории в Карачаево-Черкесии, 2,6-метровом телескопе в Крыму и иностранных инструментах. Он считает, что как наблюдательная база Пулково утратило свое былое значение, и это уже давно свершившийся факт.

Ихсанов также сообщил, что работающий 26-дюймовый рефрактор Пулково "может вести наблюдения даже в белые ночи, различая и в этот период звезды 9 величины, так что засветка от жилой застройки не отразится принципиально на продолжении наблюдений".

Директор отметил, что современные астрономические наблюдения во всем мире ведутся дистанционно, через интернет. Сила Пулковской обсерватории, как он отметил в интервью ТАСС сразу после избрания директором, в мае 2016 года, не в наблюдательной базе в Пулково, а в мощном исследовательском институте, где представлены практически все разделы астрономии. Он привел в пример Южную европейскую обсерваторию (ESO), здание которой расположено в городе Мюнхене.

"Это здание в крупном городе, где работают ученые, а наблюдают они дистанционно через телескопы в Чили и других местах Земли. Это современный уровень работы, и мы тоже к этому идем", - уверен Ихсанов.

В подтверждение своих слов директор привел данные о том, что в 95% публикаций сотрудников обсерватории приводятся данные наблюдений не на пулковской базе. Наиболее передовые исследования в области астрометрии проводятся, в том числе и сотрудниками Пулковской обсерватории, с использованием данных космических телескопов.

Оппоненты Ихсанова также обращаются к научной статистике, говоря о том, что среди 725 научных институтов системы ФАНО научные публикации сотрудников Пулковской обсерватории занимают 5-е место по количеству на одного человека. Об этом сказал заместитель директора обсерватории Юрий Наговицын, который также баллотировался на пост директора обсерватории в мае 2016 года, но отстал от Ихсанова на 3 голоса.

"По итогам мониторинга РАН публикации наших сотрудников по количеству на одного сотрудника - на 5-м месте в системе институтов РАН, где 725 организаций, а по количеству полученных за последние 10 лет наиболее важных и значимых результатов, по данным Научного совета по астрономии РАН, мы на первом месте в стране", - сказал он.

Увольнение сотрудников

Другим поводом для недовольства стали сокращения сотрудников в обсерватории. Ихсанов сообщил, что в прошлом году финансирование снизилось на 7%, а с учетом коммунальных платежей на все 10%. "Действительно, несколько сотрудников, к сожалению, остались за штатом. Это сотрудники, работавшие по совместительству, некоторые сотрудники, для которых Пулково было основным местом работы и работники гостиницы, которую нам пришлось закрыть по предписанию Роспотребнадзора", - сообщил он.

Наговицын сказал об увольнении ряда молодых сотрудников и видного ученого Валерия Накарякова, "который смог привлечь в обсерваторию внебюджетное финансирование, выиграв грант на участие в Федеральной целевой программе и грант им. Марии Кюри, позволивший ученым ездить на конференции". При этом Наговицын отметил, что действие грантов закончилось, а Накаряков работает также в университете Уорвика (Великобритания). Ихсанов пояснил, что Накаряков подал документы на конкурс после срока, поэтому не вошел в число сотрудников.

Политический компонент

Ихсанов рассказал, что не был на собрании, где поднимался вопрос о его отставке, но считает, что "собрание провели с нарушением необходимых в таких случаях процедур".

"Вопрос должен был быть доведен до дирекции, но он оставался в тайне до момента собрания, до голосования об отставке должна была поработать примирительная комиссия, но ее не было", - сказал он, выразив также удивление, почему в ситуацию в коллективе обсерватории решили вмешаться представители Партии роста, в частности депутат Законодательного собрания Максим Резник.

"Максим Львович Резник пришел на предыдущий Ученый совет и неоднократно выступал в отсутствии каких-либо политических оппонентов. Я не вполне понимаю мотивацию его партии", - сказал Ихсанов.

Наговицын напомнил, что лидер этой партии Оксана Дмитриева приезжала "года три назад в Пулковскую обсерваторию и обещала следить за ситуацией здесь и помогать". "Возможно, участие ее однопартийцев в конфликте связано с этим ", - сказал он.

Комиссия по астроклимату и коллегиальность

Ихсанов сообщил, что его согласование строительства "Планетограда" стало 6-м по счету, предыдущие 5 подписей поставлены его предшественником на посту директора - Александром Степановым.

Наговицын, который на протяжении года был врио директора, сообщил, что он ввел коллегиальность в решении подобных вопросов, собрав комиссию по астроклимату, которая должна рассматривать подобные проекты, а затем выносить их на заседание Ученого совета.

"Если Ученый совет рекомендует сказать "да", директор может согласиться с этим, но у него остается право "вето". Сказать "да" процедурно сложно, сказать "нет" - легко", - уточнил он.

Ихсанов в свою очередь уточнил, что провести такую процедуру в сроки, установленные законом, оказалось непросто: комиссия по астроклимату не смогла собраться в сентябре-октябре 2016 года по причине болезни, отпусков и большой занятости. Более того, провести эффективную количественную экспертизу в течение месяца без отрыва от основной работы даже опытному специалисту довольно затруднительно.

Пулковская обсерватория была основана в 1839 году, в ее честь меридиан Петербурга (30 градусов восточной долготы) назван Пулковским, по имени обсерватории получил название и петербургский аэропорт Пулково. В XX веке обсерватория стала источником научных идей и проектов. Идеи создания самых лучших отечественных телескопов - крупнейшего в стране шестиметрового оптического телескопа БТА, самого большого в мире радиотелескопа РАТАН-600 и других рождались и созревали в Пулково. В настоящее время обсерватория - один из авторитетных научных институтов РАН, Ихсанов стал 15-м директором обсерватории.