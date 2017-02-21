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Ил-76МД-90А проверили на прочность

22.02.2017 Военно-промышленный курьер 136 0
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ВТС Ил-76МД-90А
ВТС Ил-76МД-90А
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Проведены испытания на статическую прочность консоли крыла тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, которые подтвердили заявленные характеристики статической прочности, сообщила пресс-служба ОАО «Ил».

Работы проводились в лаборатории ресурсных испытаний, специалистами Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского.

Были проведены усталостные испытания в объеме проектного ресурса 8000 полетных циклов и статические испытания с приложением к конструкции предельной нагрузки, возможной в эксплуатации», – говорится в сообщении.

Полученные экспериментальные данные позволили подтвердить расчетную модель конструкции, разработанную специалистами ОАО «Ил». Это дало возможность подтвердить характеристики прочности конструкции при расчетных нагрузках, которые составляют 150% от предельных эксплуатационных.

В ходе испытаний специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского подтвердили, что самолет Ил-76МД-90А обладает заявленными характеристиками как статической прочности, так и долговечностью, достаточной для установления начального ресурса по условиям усталости.

Ил-76МД-90А отличается от своих предшественников применением в конструкции крыла длинномерных панелей и напряженного крепежа, что позволяет существенно увеличить долговечность конструкции и обеспечить герметичность топливных баков, а также уменьшить трудоемкость работ по изготовлению крыла. В изготовлении самолета применяются современные материалы - это алюминиевые сплавы, обладающие улучшенными характеристиками усталости, статической прочности и вязкости разрушения (трещиностойкости).

В настоящее время, тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А серийно выпускаются на ульяновском заводе «Авиастар-СП».

21.02.2017
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