Ил-76МД-90А проверили на прочность
|
Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Новые разработки
|
ВТС Ил-76МД-90А
Источник: Марина Лысцева/ТАСС
Проведены испытания на статическую прочность консоли крыла тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, которые подтвердили заявленные характеристики статической прочности, сообщила пресс-служба ОАО «Ил».
Работы проводились в лаборатории ресурсных испытаний, специалистами Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского.
Были проведены усталостные испытания в объеме проектного ресурса 8000 полетных циклов и статические испытания с приложением к конструкции предельной нагрузки, возможной в эксплуатации», – говорится в сообщении.
Полученные экспериментальные данные позволили подтвердить расчетную модель конструкции, разработанную специалистами ОАО «Ил». Это дало возможность подтвердить характеристики прочности конструкции при расчетных нагрузках, которые составляют 150% от предельных эксплуатационных.
В ходе испытаний специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского подтвердили, что самолет Ил-76МД-90А обладает заявленными характеристиками как статической прочности, так и долговечностью, достаточной для установления начального ресурса по условиям усталости.
Ил-76МД-90А отличается от своих предшественников применением в конструкции крыла длинномерных панелей и напряженного крепежа, что позволяет существенно увеличить долговечность конструкции и обеспечить герметичность топливных баков, а также уменьшить трудоемкость работ по изготовлению крыла. В изготовлении самолета применяются современные материалы - это алюминиевые сплавы, обладающие улучшенными характеристиками усталости, статической прочности и вязкости разрушения (трещиностойкости).
В настоящее время, тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А серийно выпускаются на ульяновском заводе «Авиастар-СП».
21.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.01.2017 У Ил-112 растут крылья
24.08.2016 "Наши самолеты сегодня востребованы как гражданскими авиаперевозчиками, так и Вооруженными силами"
01.09.2015 ОАК подвела итоги конкурса научно-технических работ молодых специалистов
24.03.2014 Стартовала программа создания перспективного военно-транспортного самолета
25.11.2013 Возрождение Ил-76 в новом облике
06.11.2012 Конкурировать с иностранцами можно, наполнив рынок РФ своими самолетами - глава "Авиастар-СП" Сергей Дементьев
08.10.2012 Новикомбанк участвует в поддержке проекта Ил-76МД-90А
05.10.2012 Самолет Ил-76МД-90А совершил первый испытательный полет