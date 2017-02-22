В РФ создают материал-хамелеон для маскировки техники от высокоточного оружия
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Отрасли и сферы: Специальные и защитные средства + Новые разработки
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Материал способен менять цвет, а также имитировать сложные изображения, вплоть до листвы
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") разрабатывают материал для маскировки от высокоточного оружия, способный менять цвет, а также имитировать сложные изображения, вплоть до листвы. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
Технология позволяет создавать экраны с низким потреблением энергии, которые скроют объекты от противника. Как пояснили в пресс-службе, изображение будет выводиться с помощью специальных материалов, которые представляют собой полимеры, меняющие цвет под воздействием электрического импульса. В настоящее время уже созданы экспериментальные образцы маскирующих материалов и прототип управления системой.
"Синтезированные материалы имеют отличные перспективы в сфере противодействия высокоточному оружию. Сейчас основным трендом является самонаведение снарядов на основе распознавания и анализа изображения и видимых характеристик цели. Разработка ЦНИТИ "Техномаш" (входит в "Росэлектронику") способствует обеспечению не тепловой или электромагнитной, но именно визуальной маскировки", - привели в пресс-службе слова заместителя гендиректора холдинга Игоря Клочко.
Он также отметил, что эта разработка может иметь и гражданское применение. "Например, дисплеи различного назначения, в том числе экраны устройств, построенных по технологиям, которые альтернативны электронным чернилам, но так же безопасны для зрения. Разработка "Техномаша" потенциально способна получить такой же экологичный экран, но полноцветный", - отметил Клочко.
21.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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beka1
963
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№1
22.02.2017 01:17
Передовые армии используют СВН с тепловизионной ГСН, тепловизионный канал имеют и современные ПрНК. с помощью которых наводятся СВН с лазерным наведеним. А сей материал сможет противодействовать только СВН с телевизионным наведением, устаревшим на сегодняшний день. Так стоит ли овчинка выделки?
Кстстати, пишут что именно телевизионная ГСН стоит на Х-101...
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