В РФ создают материал-хамелеон для маскировки техники от высокоточного оружия



Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Материал способен менять цвет, а также имитировать сложные изображения, вплоть до листвы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") разрабатывают материал для маскировки от высокоточного оружия, способный менять цвет, а также имитировать сложные изображения, вплоть до листвы. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Технология позволяет создавать экраны с низким потреблением энергии, которые скроют объекты от противника. Как пояснили в пресс-службе, изображение будет выводиться с помощью специальных материалов, которые представляют собой полимеры, меняющие цвет под воздействием электрического импульса. В настоящее время уже созданы экспериментальные образцы маскирующих материалов и прототип управления системой.

"Синтезированные материалы имеют отличные перспективы в сфере противодействия высокоточному оружию. Сейчас основным трендом является самонаведение снарядов на основе распознавания и анализа изображения и видимых характеристик цели. Разработка ЦНИТИ "Техномаш" (входит в "Росэлектронику") способствует обеспечению не тепловой или электромагнитной, но именно визуальной маскировки", - привели в пресс-службе слова заместителя гендиректора холдинга Игоря Клочко.

Он также отметил, что эта разработка может иметь и гражданское применение. "Например, дисплеи различного назначения, в том числе экраны устройств, построенных по технологиям, которые альтернативны электронным чернилам, но так же безопасны для зрения. Разработка "Техномаша" потенциально способна получить такой же экологичный экран, но полноцветный", - отметил Клочко.