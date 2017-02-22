Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В РФ создают материал-хамелеон для маскировки техники от высокоточного оружия

22.02.2017 ИТАР-ТАСС 159 1
-1
Понравилась новость?
 +2

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Материал способен менять цвет, а также имитировать сложные изображения, вплоть до листвы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") разрабатывают материал для маскировки от высокоточного оружия, способный менять цвет, а также имитировать сложные изображения, вплоть до листвы. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Технология позволяет создавать экраны с низким потреблением энергии, которые скроют объекты от противника. Как пояснили в пресс-службе, изображение будет выводиться с помощью специальных материалов, которые представляют собой полимеры, меняющие цвет под воздействием электрического импульса. В настоящее время уже созданы экспериментальные образцы маскирующих материалов и прототип управления системой.

"Синтезированные материалы имеют отличные перспективы в сфере противодействия высокоточному оружию. Сейчас основным трендом является самонаведение снарядов на основе распознавания и анализа изображения и видимых характеристик цели. Разработка ЦНИТИ "Техномаш" (входит в "Росэлектронику") способствует обеспечению не тепловой или электромагнитной, но именно визуальной маскировки", - привели в пресс-службе слова заместителя гендиректора холдинга Игоря Клочко.

Он также отметил, что эта разработка может иметь и гражданское применение. "Например, дисплеи различного назначения, в том числе экраны устройств, построенных по технологиям, которые альтернативны электронным чернилам, но так же безопасны для зрения. Разработка "Техномаша" потенциально способна получить такой же экологичный экран, но полноцветный", - отметил Клочко.

21.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
963
№1
22.02.2017 01:17
Передовые армии используют СВН с тепловизионной ГСН, тепловизионный канал имеют и современные ПрНК.  с помощью которых наводятся СВН с лазерным наведеним. А сей материал сможет противодействовать только СВН с телевизионным наведением, устаревшим на сегодняшний день. Так стоит ли овчинка выделки?
Кстстати, пишут что именно телевизионная ГСН стоит на Х-101...
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 22.02 01:47
  • 49
Контракт на создание модернизированного самолета Ил-96-400М
  • 22.02 01:17
  • 1
В РФ создают материал-хамелеон для маскировки техники от высокоточного оружия
  • 22.02 01:13
  • 103
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 21.02 23:24
  • 9
Рогозин заявил о росте зарплат специалистов оборонной промышленности
  • 21.02 23:11
  • 19
«Дивизион С-400 не заметил атаки F-35 под Дамаском»
  • 21.02 23:05
  • 4
Финляндия создает войска внутренней безопасности, чтобы стрелять в российских "зеленых человечков" (Iltalehti.fi, Финляндия)
  • 21.02 22:54
  • 8
Россия подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС
  • 21.02 21:33
  • 1
ОДК испытает новый двигатель для учебно-боевых самолетов в 2019 году
  • 21.02 21:20
  • 6
Новый двигатель ПАК ФА оставил позади "Раптор" и F-35
  • 21.02 21:08
  • 268
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 21.02 21:02
  • 56
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 21.02 20:36
  • 74
Рогозин: "Армата" превосходит израильские, американские и европейские танки
  • 21.02 19:50
  • 15948
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 18:21
  • 26
Завершены испытания головного фрегата «Сигма 10514» ВМС Индонезии
  • 21.02 18:05
  • 7
Новый тепловизионный прицел позволит обойтись БТР-82А без гранатомета АГС
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  