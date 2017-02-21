В Подмосковье зенитный полк С-400 заступил на боевое дежурство



Комплекс ПВО С-400

Источник: Алексей Даничев / РИА Новости Комплекс ПВО С-400Источник: Алексей Даничев / РИА Новости

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зенитный ракетный полк, вооруженный новейшей системой С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство в Подмосковье, сообщает во вторник Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В рамках переоснащения Воздушно-космических сил современными и перспективными зенитными ракетными системами в 2016 году на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" перевооружены четыре зенитных ракетных полка. Еще четыре ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2017 году.

"Во вторник, 21 февраля, боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая зенитная ракетная система С-400 "Триумф" прибыла железнодорожным транспортом в пункт постоянной дислокации в Подмосковье с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб и приема новой системы от представителей завода-изготовителя.

Главная задача зенитных ракетных полков ВКС - противовоздушная оборона и прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок вооруженных сил и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.