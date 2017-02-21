Т-50А продолжает борьбу в Т-Х
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Учебно-боевой самолет Т-50А
Источник: lockheedmartin.com
Компания Lockheed Martin подняла в воздух второй прототип УТС T-50A, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com.
Самолет участвует в конкурсе на перспективный тренировочный самолет ВВС США по программе Т-Х. Американские военные ищут самолет, который заменит устаревший Northrop Grumman T-38 Talon.
"Локхид" заявляет, что Т-50А представляет собой наиболее доступный и надежный самолет для выполнения этой роли. Компания заявила о своем выходе из конкурса в феврале 2016 года (но, вероятно, не совсем тверда в своем этом намерении - прим. Военный Паритет).
Мировой парк самолетов Т-50 налетал более 200 тыс часов и подготовил более 1800 пилотов.
По данным en.wikipedia.org, Т-50 является совместным продуктом компаний Korea Aerospace Industries (KAI) и Lockheed Martin, поступил ан вооружение ВВС Республики Корея в 2005 году. Сеул имеет на вооружении 50 Т-50, 10 Т-50В, 22 ТА-50 и 60 боевых FA-60. Индонезия получила 16 T-50I, Ирак заказал 24 T-50IQ (поставки намечались с апреля 2016 года), Филиппины заказали 12 FA-50PH (поставлено четыре машины), Таиланд - четыре Т-50ТР (поставки до 2018 года).
21.02.2017
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