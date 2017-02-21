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СМИ: Индия рассчитывает приобрести у России пять боекомплектов С-400

22.02.2017 РИА Новости 82 0
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ЗРК С-400 "Триумф"
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 фев - РИА Новости. Индия рассчитывает приобрести у России пять боекомплектов С-400 "Триумф" на сумму около 5,8 миллиарда долларов, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, на первой стадии Индия планирует закупить два комплекта российской системы. Решение о дополнительных поставках будет приниматься на основе опыта использования систем.

Кроме того со ссылкой на директора по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова издание сообщает, что сделка на данном этапе не предполагает оговорку по офсетам - обратным инвестициям компании-поставщика в страну-экспортера. Индия со временем прихода к власти правительства Нарендры Моди в рамках программы "Делай в Индии" настаивает, чтобы зарубежные поставщики военной техники заключали контракты с офсетами - это значит размещение части производства в Индии или использование продукции индийских поставщиков в рамках контракта.

"Насколько я слышал, в этой программе нет офсетной составляющей. Это стратегический проект, который очень важен для двух стран", - цитирует издание Кладова.

Он пояснил, что если Индия все же будет настаивать на офсетах и РФ пойдет ей навстречу, то "это может отсрочить поставки на один-два года, и поэтому сделка без офсетов - лучший вариант".

Межправительственное соглашение о поставке в Индию российских зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" было подписано в октябре 2016 года на саммите "Россия-Индия", проходившем на Гоа. Как заявлял ранее Кладов, Россия рассчитывает, что контракт на поставку новейших зенитных ракетных систем С-400 в Индию будет заключен до конца 2017 год, а сами поставки могут начаться через два-три года после подписания контракта.

21.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Ростех

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