Пакистан заказал еще партию AW139
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Вертолет AW139 ВС Мальты
Источник: AgustaWestland
Компания Leonardo получила заказ от правительства Пакистана на поставку дополнительной партии вертолетов AW139, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com.
Компания не раскрывает количество вертолетов, поставки должны начаться в середине этого года. "Леонардо" отмечается, что интерес Пакистана к этим вертолетам объясняется эффективностью использования машин этого типа в экстремальных погодных условиях.
AW139 является многоцелевым, основные задачи - экстренное реагирование и поисково-спасательные операции. Военный вариант имеет индекс AW139M, оснащен двумя двигателями Рratt & Whitney Canada PT6, может перевозить 10 солдат, или две-четыре носилки с ранеными.
21.02.2017
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