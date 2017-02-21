Пакистан заказал еще партию AW139



Вертолет AW139 ВС Мальты

Источник: AgustaWestland Вертолет AW139 ВС МальтыИсточник: AgustaWestland

Компания Leonardo получила заказ от правительства Пакистана на поставку дополнительной партии вертолетов AW139, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com.

Компания не раскрывает количество вертолетов, поставки должны начаться в середине этого года. "Леонардо" отмечается, что интерес Пакистана к этим вертолетам объясняется эффективностью использования машин этого типа в экстремальных погодных условиях.

AW139 является многоцелевым, основные задачи - экстренное реагирование и поисково-спасательные операции. Военный вариант имеет индекс AW139M, оснащен двумя двигателями Рratt & Whitney Canada PT6, может перевозить 10 солдат, или две-четыре носилки с ранеными.