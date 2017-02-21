"Сааб" убеждает Индию не бояться Трампа



Истребитель JAS.39C Gripen на показательных полетах

Источник: Dhiraj Singh / Bloomberg / Getty Images Истребитель JAS.39C Gripen на показательных полетахИсточник: Dhiraj Singh / Bloomberg / Getty Images

Шведская оборонная компания Saab продолжает активно убеждать Индию в том, что является лучшим участником по лицензионному производству легких истребителей по концепции "Делай в Индии", сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на idrw.org.

Компания обещает строительство "одного из самых передовых заводов по производству истребителей во всем мире". По ее утверждениям, истребитель Gripen E станет лучшим боевым самолетом именно для ВВС Индии.

Директор по продажам и маркетингу "Сааб" Кент-Аке Молин (Kent-Ake Molin, видео) заявил, что компания также рассматривает вопрос поставок палубного варианта истребителя для индийских авианосцев. На вопрос, будет ли передача технологий сталкиваться с трудностями на фоне того, что эти технологии во многом созданы с участием американских компаний и президентом США стал Дональд Трамп, который выступает против развертывания иностранных производств, представитель "Сааб" заявил, что "нет никаких оснований для беспокойства, и опасения по этому поводу неуместны". Он сказал, что любые вопросы с США будут позитивно решены.

Молин также заявил, что в Индии, если компания выиграет конкурс, будет создан специальный центр проектных работ (Gripen Design Centre), оснащенный самыми современными производственными технологиями и робототехническими системами, Индия будет наделена возможностями капитального ремонта истребителей, поддерживать весь спектр производственных возможностей, в том числе строить сборочные стапели.