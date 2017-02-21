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США передали Молдове партию бронеавтомобилей HMMWV

22.02.2017 ЦАМТО 70 0
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HMMWV
HMMWV - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle

ЦАМТО, 21 февраля. Министерство обороны Молдовы 15 февраля сообщило о передаче Вооруженным силам страны партии военной автомобильной техники в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством США.

По заявлению начальника департамента логистики полковника Юрие Брума (Iurie Bruma), пакет поставки включает 41 бронеавтомобиль HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) и грузовые автомобили. 34 единицы техники уже доставлены в Республику Молдова, оставшиеся 7 ед. HMMWV и грузовые автомобили должны быть переданы до конца первого квартала 2017 года.

Сухопутные войска планируют использовать технику для боевой подготовки на территории страны и в международных учениях.

В 2014 году США безвозмездно передали ВС Молдовы 39 ед. HMMWV и 10 прицепов для военных автомобилей.

21.02.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
США

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