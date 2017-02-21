Подводники ТОФ на Камчатке отработали эвакуацию из аварийной подводной лодки



Атомный подводный крейсер К-456 «Тверь» ("Вилючинск", "Касатка"). Проект 949А "Антей". Источник: shtillshtill.livejournal.com Атомный подводный крейсер К-456 «Тверь» ("Вилючинск", "Касатка"). Проект 949А "Антей". Источник: shtillshtill.livejournal.com

Подобные учения являются обязательными элементами отработки экипажами борьбы за живучесть

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Подводники Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке отработали эвакуацию из аварийной подводной лодки, роль которой выполнил подводный крейсер "Тверь", сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"На Камчатке на атомном подводном крейсере "Тверь" Тихоокеанского флота в соответствии с планом боевой подготовки проведено учение по отработке выхода экипажа с условно аварийной подводной лодки. По замыслу учения подводная лодка получила значительные повреждения, потеряла свою плавучесть и легла на грунт. Командир подводного крейсера принял решение о выходе экипажа через торпедные аппараты", - сообщил Матвеев.

Во время учения личный состав подводного крейсера отладил действия в сложившейся ситуации. Люди облачились в специальное снаряжение, подготовили торпедные аппараты к выходу экипажа, отработали порядок размещения подводников в группе в торпедном аппарате и подачу сигналов. После этого личный состав покинул подлодку.

Подобные учения являются обязательными элементами отработки экипажами борьбы за живучесть, отметил Матвеев.