Подводники ТОФ на Камчатке отработали эвакуацию из аварийной подводной лодки
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Атомный подводный крейсер К-456 «Тверь» ("Вилючинск", "Касатка"). Проект 949А "Антей". Источник: shtillshtill.livejournal.com
Подобные учения являются обязательными элементами отработки экипажами борьбы за живучесть
ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Подводники Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке отработали эвакуацию из аварийной подводной лодки, роль которой выполнил подводный крейсер "Тверь", сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.
"На Камчатке на атомном подводном крейсере "Тверь" Тихоокеанского флота в соответствии с планом боевой подготовки проведено учение по отработке выхода экипажа с условно аварийной подводной лодки. По замыслу учения подводная лодка получила значительные повреждения, потеряла свою плавучесть и легла на грунт. Командир подводного крейсера принял решение о выходе экипажа через торпедные аппараты", - сообщил Матвеев.
Во время учения личный состав подводного крейсера отладил действия в сложившейся ситуации. Люди облачились в специальное снаряжение, подготовили торпедные аппараты к выходу экипажа, отработали порядок размещения подводников в группе в торпедном аппарате и подачу сигналов. После этого личный состав покинул подлодку.
Подобные учения являются обязательными элементами отработки экипажами борьбы за живучесть, отметил Матвеев.
21.02.2017
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