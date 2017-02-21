Финляндия закупает бронированные машины на базе танка Leopard 1 в Нидерландах



Одна из приобретенных Финляндией из наличия армии Нидерландов бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 на шасси танка Leopard 1

Источник: Силы обороны Финляндии Одна из приобретенных Финляндией из наличия армии Нидерландов бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 на шасси танка Leopard 1Источник: Силы обороны Финляндии

Министерство обороны Финляндии 20 февраля 2017 года сообщило, что министр обороны страны Юсси Ниинистё утвердил контракт на закупку из наличия вооруженных сил Нидерландов 16 бронированных машин на шасси старых немецких танков Leopard 1 - восьми бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 и восьми инженерных машин Pionierpanzer 2 Dachs. Стоимость контракта составляет 8,2 млн евро, машины будут переданы после ремонта и модернизации в 2018-2019 годах.

В финской армии данные машины будут использоваться для обеспечения подразделений танковой бригады финской армии в Парола, оснащаемой танками Leopard 2А6NL, в количестве 100 единиц закупленных из наличия голландской армии по соглашению от января 2014 года (поставки этих танков должны быть завершены в 2019 году). Хотя финская армия использует значительное количество танков Leopard 2A4 (из наличия германского Бундесвера), а теперь и Leopard 2А6NL, однако она не располагает БРЭМ на базе танков Leopard 2.

Нидерланды с 1968 года приобрели в Германии 468 танков Leopard 1, а также созданные на их базе 52 БРЭМ Bergepanzer 2, 25 инженерных машин Pionierpanzer 2 (позднее модернизированных до уровня Dachs), 25 танковых мостоукладчиков Biber и 12 учебных танков. В голландской армии все танки Leopard 1 были сняты с вооружения в 1995 году (и позднее 170 из них переданы Греции и 250 проданы Чили), а часть сохраненных бронированных машин на их базе постепенно была списана в последующие годы.