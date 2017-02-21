"Ратники" идут



Военнослужащие ВС РФ в боевой экипировке "Ратник"

Источник: Игорь Агеенко/ТАСС Военнослужащие ВС РФ в боевой экипировке "Ратник"Источник: Игорь Агеенко/ТАСС

Экипировкой, оснащением и выучкой Сухопутных войск можно гордиться

Создание на западном направлении двух общевойсковых дивизий и танковой армии, оснащение частей и подразделений современными ВВСТ свидетельствуют об особой значимости Сухопутных войск. Каковы итоги их деятельности в минувшем году? Планы на ближайшую перспективу? На эти и другие вопросы "ВПК" ответил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

– Олег Леонидович, подведены окончательные итоги 2016 года. Какими они оказались для Сухопутных войск?

– Боевая подготовка Сухопутных войск осуществлялась в общей системе, принятой в Вооруженных Силах Российской Федерации, и была направлена на повышение качества боевой учебы, проведение различных мероприятий в межвидовом формате, внедрение опыта, полученного на незнакомых полигонах, повышение состязательности, как среди офицеров, так и среди подразделений. Почему говорю об этом так подробно? Потому что конечный результат, как показывает практика, закладывается еще в момент постановки задач. А они, напомню, были в минувшем году таковы:

повышение уровня подготовки соединений, подразделений и тактических групп с отработкой современных способов тактических действий войск, в том числе на незнакомой местности;

совершенствование методов работы штабов по управлению подразделениями, тактическими группами, приданными и поддерживающими силами и средствами в различных условиях обстановки;

подготовка и участие в стратегическом командно-штабном учении на юго-западном стратегическом направлении.

Одна из самых серьезных задач, которую пришлось решать, – отработка уверенных навыков командиров всех уровней в управлении своими подразделениями в различных условиях современного общевойскового боя.

– Многое зависит и от предписаний, которыми руководствуются в боевых условиях командиры и начальники. А в них, насколько известно, внесены существенные поправки.

– Во-первых, в 2016 году проведена работа по внесению дополнений в боевые уставы Сухопутных войск по применению батальонных тактических групп (БТГ). БТГ – основное тактическое подразделение, которое создается для решения той или иной боевой задачи. Для этого, скажем, мотострелковому батальону придаются танки, артиллерия, инженерные и разведывательные подразделения, другие силы и средства усиления. В результате БТГ становится полноценной и самодостаточной боевой тактической единицей, способной решать самые различные задачи.

Во-вторых, были внедрены методические рекомендации и инструкция по порядку оценки подразделений.

В-третьих, разработаны и проходят апробацию программы подготовки снайперов и подразделений, укомплектованных военнослужащими по контракту.

– Как оцениваете эту работу?

– Практические действия органов управления соединений и воинских частей в минувшем году проверялись в ходе 78 командно-штабных учений, включая 13 двусторонних. Это в два раза больше, чем было в 2015-м.

Что касается состояния боевой подготовки соединений, воинских частей и подразделений, оно оценивалось по результатам контрольных занятий. Основные усилия здесь были направлены на совершенствование индивидуальной выучки личного состава, слаживание отделений (экипажей, расчетов), взводов, рот, батальонов (дивизионов).

Приведу такие цифры. Всего в 2016 учебном году в войсках военных округов проведено более 28 тысяч занятий по основным предметам обучения, что на 4,5 процента больше, чем в 2015-м.

– Еще несколько лет назад хватало нареканий на подготовку призывного контингента. А как сегодня?

– Повышение качества предварительного отбора молодого пополнения военными комиссариатами налицо. Так, число призывников, имеющих высшее образование, по сравнению с 2015 годом увеличилась на 17,8 процента, улучшился их настрой на службу. В частности, на 18 процентов снизилось количество призывников с неустойчивой психикой.

Повысилась успеваемость курсантов учебных центров Сухопутных войск, которая стала стабильно хорошей. По сравнению с 2015 годом процент неудовлетворительных оценок на выпускных экзаменах снизился в четыре раза.

Современный общевойсковой бой предъявляет высокие требования и к индивидуальной подготовке военнослужащих, и к слаженности действий в составе подразделений. Выживает тот, кто лучше стреляет, водит боевую машину, наносит более точные и быстрые удары по противнику. Поэтому во исполнение требований министра обороны Российской Федерации в 2016 году мы продолжили развивать состязательность среди общевойсковых подразделений. На подготовительных этапах к соревнованиям привлечены более 2500 экипажей танков и боевых машин пехоты, около тысячи снайперов. Анализ итогов конкурсов на международном уровне свидетельствует о том, что российские команды имеют достаточно высокую подготовку. Первые места в основных конкурсах – очень важный для нас результат.

Добавлю, что в 2016 году проведено шесть совместных военных учений с подразделениями армий иностранных государств.

– А что ожидается в 2017-м?

– На этот год запланировано проведение шести совместных военных учений с нашими зарубежными коллегами и партнерами. Три пройдут в Российской Федерации, три – на территории других государств. Наиболее масштабным станет совместное российско-индийское межвидовое учение "Индра-2017".

Подводя основные итоги 2016 года, можно сделать вывод, что по результатам проведенных мероприятий удалось сохранить высокий уровень полевой выучки соединений и воинских частей, повысить интенсивность боевой учебы, обеспечить требуемый уровень подготовки войск. Все это дает нам уверенность в том, что положение дел в Сухопутных войсках в целом позволяет выполнить майские указы президента Российской Федерации и поставленные задачи.

– Какие образцы новых ВВСТ поступили на вооружение Сухопутных войск в 2016 году? Что ожидается в ближайшей перспективе?

– В настоящее время продолжается планомерное комплексное переоснащение Сухопутных войск в соответствии с Государственной программой вооружения с учетом решения Верховного главнокомандующего о доведении доли современных образцов к исходу 2020 года до 70 процентов.

Сейчас основу боевой техники общевойсковых соединений и воинских частей составляют танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

В частях постоянной готовности более 53 процентов современных танков Т-72Б3, Т-80У и Т-90А. Осуществляемые ежегодные закупки этих машин, по огневому поражению и маневренности не уступающих лучшим иностранным образцам, к 2020 году доведут долю современных танков до 71 процента. В ближайшем будущем предполагается серийная поставка ОБТ "Армата".

Для сравнения скажу, что в 2016 году в соединения и воинские части Сухопутных войск поступило более двух тысяч основных современных образцов ВВСТ, в том числе:

в общевойсковые подразделения – танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А;

в подразделения РВиА – ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", самоходные гаубицы "Мста-СМ";

в подразделения войсковой ПВО – зенитно-ракетные комплексы "Бук-М3" и "Тор-М2", ПЗРК "Верба".

БТР-82А на Форуме Армия-2016 Источник: http://saidpvo.livejournal.com/

Это позволило довести долю обеспеченности Сухопутных войск современными образцами ВВСТ до 41,5 процента.

Что касается современных БМП, то в боевых частях Сухопутных войск на вооружении состоят БМП-3 и модернизированные БМП-2. Проводится работа по увеличению объемов закупок этих машин, которая уже дает результаты. К 2020 году доля современных БМП составит 70 процентов.

В ближайшем будущем в войска начнет поступать БМП нового поколения "Курганец", которая значительно превосходит лучшие зарубежные аналоги.

На сегодня Сухопутные войска оснащены современными бронетранспортерами практически в полном объеме. Это БТР-80, БТР-82А и БТР-82АМ. В перспективе в войска начнет поступать БТР "Бумеранг", который также намного превосходит лучшие иностранные образцы.

О ракетных комплексах могу сказать, то в настоящее время "Искандер-М" не имеет аналогов в мире. К 2020 году этими РК будут оснащены все ракетные бригады.

Планово осуществляется перевооружение реактивных артиллерийских бригад на РСЗО крупного калибра "Торнадо-С". К 2020 году данная система будет во всех реактивных артиллерийских соединениях Сухопутных войск.

Также в войска поступают современные РСЗО среднего калибра "Торнадо-Г".

В результате ежегодных поставок к 2020 году обеспеченность современными РСЗО составит 71 процент.

Системами ствольной артиллерии, отвечающими предъявляемым требованиям, обеспечено более половины артиллерийских подразделений.

Плановые закупки позволят к 2020 году довести долю современных артиллерийских систем до 70 процентов.

В 2018 году завершится разработка лучшего в своем классе 152-мм межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", особенностью которого является полная автоматизация стрельбы.

– Расскажите о противовоздушной составляющей…

– Для создания эшелонированной системы ПВО в Сухопутных войсках имеются зенитные ракетные комплексы различной дальности. В настоящее время наши войска в полном объеме оснащены современными комплексами С-300В и С-300В4. Это ЗРК дальнего действия. С 2014 года идет перевооружение на современные комплексы средней дальности "Бук-М2", "Бук-М3". Поставляются новейшие комплексы малой дальности "Тор-М2У" и "Тор-М2". Для непосредственного прикрытия подразделений войска оснащаются ПЗРК "Верба", самым современным на сегодня.

Реализация спланированных мероприятий позволяет выйти на показатели обеспеченности современными образцами к концу 2020 года на 71 процент, что обеспечит выполнение поручения президента Российской Федерации.

– Такие поставки были бы невозможны без успешной работы оборонно-промышленного комплекса и строгого выполнения ГОЗ.

– Предприятиями промышленности по заданиям Минобороны продолжаются разработки перспективных образцов, не имеющих аналогов в мире. В связи с этим, конечно же, имеются проблемы, вызванные реализацией инновационных решений и внедрением современных технологий. Они в принципе общеизвестны и характерны для большинства предприятий ОПК. Это и определенное отставание отечественной элементной базы, и медленное обновление станочного парка, и вопросы разработки современных тепловизионных систем, БЛА. Впрочем, именно на это, говоря о программе импортозамещения, еще два-три года назад нацеливал нашу оборонную промышленность президент страны.

Для решения этих задач предприятиями совместно с заказчиком в лице Министерства обороны с привлечением ведомственных научно-исследовательских организаций проводится постоянная, планомерная работа. Цель – совершенствование научно-технического уровня проектов и производственной базы. Эффективность этой работы подтверждается положительными результатами испытаний создаваемых образцов ВВСТ.

– Общеизвестна истина: главное в войсках – люди, а не железо. В связи с этим давайте поговорим о средствах индивидуальной защиты, в частности о комплекте "Ратник". Это уже достаточно известный бренд, но он, к сожалению, не избавился от "детских болезней". Что с оснащением и поставками комплектов индивидуальной защиты в войска?

– "Ратник" по-своему уникален. Взять хотя бы сроки. О нем заговорили в 2011-м, причем опытно-конструкторская работа была начата только в декабре, а уже с 2015 года идет серийное оснащение частей элементами экипировки "Ратник". Четыре года на ОКР и внедрение проекта в войска – прецедент. На моей памяти такого не было.

Особенностью создания КБЭВ-2 (комплекта боевой экипировки войск второго поколения) в отличие от КБЭВ-1 является тот факт, что разработка изделий велась не в самостоятельных ОКР, а как одно целое. Фактически получается, что внутри ОКР "Ратник" выполнялось порядка 60 отдельных ОКР.

Войсковая эксплуатация организована в четырех подразделениях учебных заведений и трех воинских частях Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты – в Подмосковье, на Дальнем Востоке и в Крыму. Она проводится под контролем Военно-научного комитета СВ, а также специалистов Общевойсковой академии и училища. Опрашиваются военнослужащие, проводятся тестирования. Все недостатки, которые выявляются, тут же доводятся до разработчиков и производственников. С ними составляется план устранения замечаний, и в течение нескольких месяцев повторно доработанные образцы представляются на повторную эксплуатацию. Надеюсь, в 2017 году в войска будет идти практически обновленный комплект "Ратника", уже лишенный "детских болезней".

– В чем отличия обновленного "Ратника"?

– КБЭВ-2 включает в себя функционально и конструктивно объединенные элементы пяти подсистем (поражения, управления, защиты, жизне- и энергообеспечения). Он создан в расчете на выполнение всех функциональных обязанностей военнослужащего как в мирное, так и в военное время.

Первая из этих подсистем представляет совокупность средств, обеспечивающих военнослужащему поражение целей противника в различных условиях боевой обстановки в соответствии с его военно-учетной специальностью и организационно-штатной принадлежностью.

Система управления – это средства получения, оперативной передачи, обработки и отображения информации на поле боя, а также команд и данных о противнике.

Система защиты – совокупность средств боевой экипировки военнослужащих, предохраняющих от поражения обычным оружием, от опасных факторов боевой деятельности, от ОМП и предупреждающих об угрозах при выполнении боевых задач.

Система жизнеобеспечения – средства боевой экипировки для нормальной жизнедеятельности военнослужащих в составе подразделений и в отрыве от основных сил при выполнении боевых задач.

Система энергообеспечения включает автономное энергоснабжение электронных систем и приборных средств при выполнении военнослужащим боевых задач, проверку их работоспособности и правильности функционирования.

В процессе разработки КБЭВ-2 неоднократно проводились оценочные и сравнительные испытания элементов комплекта с зарубежными аналогами. Результаты испытаний и сравнительный анализ показали, что наши элементы не уступают, а по средствам поражения и бронезащиты значительно превосходят иностранные изделия. Так, если говорить о бронежилете, то его можно сравнивать с ведущими образцами в ВС США или бундесвере. Разработанный единый общевойсковой бронежилет 6Б45 имеет унифицированные элементы и модульную конструкцию. Данная особенность позволяет военнослужащему в зависимости от обстановки и поставленных задач изменять конфигурацию, уровень баллистической защиты от противоосколочного до противопульного. При весе 7,5 килограмма в базовой комплектации бронежилет защищает военнослужащего от выстрелов снайперской винтовки Драгунова 7,62-мм бронебойно-зажигательным патроном с дистанции 10 метров. При этом не происходит пробития, отсутствует заброневая контузия, которая способна вывести военнослужащего из строя. Бронепанели зарубежных аналогов таких попаданий не выдерживают.

Если говорить о бронешлеме, то в настоящее время он является одним из самых легких в мире. При весе один килограмм способен выдержать попадание пули из ПМ с расстояния пяти метров. Основное отличие разработанного единого общевойскового бронешлема 6Б47 от штатных аналогов – наличие в правой боковой зоне планки Пикатинни для установки необходимого приборного оснащения. В лобовой зоне расположена планка для прибора ночного видения.

Защитный комплект для экипажей бронированных машин 6Б48 "Ратник-ЗК" Источник: Алексей Моисеев / vestnik-rm.ru

Защитные очки в экипировке российского солдата появились как раз в комплекте "Ратник". До этого они так массово не использовались. Очки предназначены для защиты глаз и части лица военнослужащего от осколков (снарядов, мин и гранат), летящих со скоростью до 350 метров в секунду, а также от воздействия капель химически агрессивных жидкостей и масел, грубодисперсных аэрозолей, тепловых факторов, атмосферных воздействий и механических повреждений при ведении всех видов боевых действий, выполнении повседневных мероприятий.

– Расскажите о совершенствовании боевого состава и структуры Сухопутных войск, которое недавно произошло?

– В настоящее время завершено формирование четырех мотострелковых и одной танковой дивизий, одной артиллерийской и одной ракетной бригады, одной зенитной ракетной бригады, четырех отдельных разведывательных батальонов и одной отдельной роты специального назначения.

Осуществлено также переформирование десяти разведывательных рот общевойсковых соединений в батальоны.

Совершенствование окружных и армейских комплектов войск в основном завершится к 2021 году. Это обеспечит самодостаточность группировок Сухопутных войск на всех стратегических направлениях.

Беседовал Олег Фаличев

Олег Салюков

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 7 (671) за 22 февраля 2017 года