Техмаш привез в Абу-Даби свой «Легион»



Логотип АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (Техмаш)

Источник: http://tecmash.ru/ Логотип АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (Техмаш)Источник: http://tecmash.ru/

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех впервые продемонстрировал за границей стреляющий щит «Легион. Новая разработка, не имеющая аналогов в мире, предназначена для сотрудников силовых структур.

«Легион» представляет собой модуль, который может крепиться на любой щит, в том числе и на щиты, которые уже стоят на вооружении.

«Легион» способен производить отстрел боеприпасов травматического, светозвукового и раздражающего действия. 12-ти зарядная кассета позволяет одновременно иметь в распоряжении все три группы боеприпасов и определять тип боеприпаса, который будет использоваться. В управлении модулем задействована только одна рука, держащая щит. Это в значительной мере увеличивает тактические возможности сотрудников силовых подразделений.

«В России мы выставляли «Легион» на форуме «Армия-2016», а на зарубежной площадке мы демонстрируем его впервые. И мы уже наблюдаем повышенный интерес к данному экспонату, уже начали получать первые отклики от участников выставки», - отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Сергей Русаков.

Стенд «Техмаш» № 09-С15 Холл 10