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Техмаш привез в Абу-Даби свой «Легион»

20.02.2017 АО "НПК "ТехМаш" 353 0
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Логотип АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (Техмаш)
Источник: http://tecmash.ru/

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех впервые продемонстрировал за границей стреляющий щит «Легион. Новая разработка, не имеющая аналогов в мире, предназначена для сотрудников силовых структур.


«Легион» представляет собой модуль, который может крепиться на любой щит, в том числе и на щиты, которые уже стоят на вооружении.


«Легион» способен производить отстрел боеприпасов травматического, светозвукового и раздражающего действия. 12-ти зарядная кассета позволяет одновременно иметь в распоряжении все три группы боеприпасов и определять тип боеприпаса, который будет использоваться. В управлении модулем задействована только одна рука, держащая щит. Это в значительной мере увеличивает тактические возможности сотрудников силовых подразделений.


«В России мы выставляли «Легион» на форуме «Армия-2016», а на зарубежной площадке мы демонстрируем его впервые. И мы уже наблюдаем повышенный интерес к данному экспонату, уже начали получать первые отклики от участников выставки», - отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Сергей Русаков.


Стенд «Техмаш» № 09-С15 Холл 10

20.02.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Техмаш НПК

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