Интервью генерального директора АО «НПК «Техмаш» С.Н.Русакова
|
Отрасль: Боеприпасы и спецхимия
|
Сергей Русаков
Источник: www.soyuzmash.ru
13-ая Международная выставка оборонной промышленности IDEX-2017
Дата проведения: 20 февраля 2017 г.
Место проведения: ОАЭ, г. Абу-Даби, Abu-Dhabi National Exhibition Center (Adnec)
Сергей Русаков: «Научно-производственный концерн «Техмаш» – холдинговая компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Концерн выпускает артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения и др. Военная продукция холдинга находится на вооружении в 100 странах мира.
В рамках 13-ой Международной выставки оборонной промышленности IDEX-2017 мы планируем провести переговоры с потенциальными заказчиками из ряда государств Африки, Ближнего и Среднего Востока, а также стран Азии и Латинской Америки.
Вопрос: Как развивается направление малокалиберных боеприпасов? Какие результаты достигнуты в этой области?
Сергей Русаков: Концерн «Техмаш» является ведущим разработчиком и производителем семейства малокалиберных боеприпасов к автоматическим пушкам, автоматическим, ручным и подствольным гранатометам, находящихся на вооружении Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-Морского Флота Российской Федерации, большая часть из которых представлена на выставке “IDEX – 2017”.
В области малокалиберных боеприпасов разработаны и приняты на вооружение 30-мм патроны нового поколения с пластмассовыми ведущими устройствами, обеспечивающими многократное (3 и более раз) повышение живучести стволов автоматических пушек. Эти патроны обеспечивают также стабильность баллистических параметров, существенное повышение термостойкости и увеличение огневой производительности пушек до 3 раз.
Вопрос: Как развивается сотрудничество с Иорданией? Есть ли дальнейшие планы по развитию сотрудничества, и по каким направлениям?
С.Русаков: Иордания является одним из основных зарубежных партнеров Концерна «Техмаш» в области военно-технического сотрудничества. В частности, наше предприятие «НПО «Базальт» находится в постоянном контакте с представителями иорданской стороны и старается своевременно реагировать на просьбы заказчика в сфере военно-технического сотрудничества.
Вопрос: Планирует ли Концерн «Техмаш» заключить новые контракты на поставку вооружений и спецоборудования американским силовым структурам? О какой продукции, и какой партии идет речь?
С.Русаков: В настоящее время силовые структуры США проявляют значительный интерес к продукции Концерна «Техмаш», в частности, к многофункциональному комплексу гражданского оружия нелетального действия «Оса», который предназначен для активной самообороны, подачи сигналов и освещения местности. Концерн «Техмаш» рассматривает возможность дальнейшего сотрудничества в области поставок комплекса «ОСА» и многофункционального щита «Легион» полицейским департаментам различных штатов, а также проведения научно-технических консультаций.
Вопрос: Как развивается вопрос по гранатомету «Балкан»? Появились ли заинтересованные заказчики? Есть ли первые результаты опытно-войсковой эксплуатации? Когда будет принят на вооружение?
С.Русаков: 40-мм автоматический гранатометный комплекс «Балкан» - это новая разработка, обеспечивающая повышение дальности стрельбы более чем на 25% и могущества действия в 2 раза по сравнению со штатными 30-мм комплексами.
В 2016 году по заказу Минобороны РФ, Концерн «Техмаш» провел на базе АО «НПО «Прибор» освоение серийного производства, изготовил и поставил первую серийную партию выстрелов для проведения опытно-войсковой эксплуатации.
Опытно-войсковая эксплуатация комплекса «Балкан» запланирована на 2017 год. По ее результатам в конце года планируется принятие на вооружение гранатометного комплекса.
По итогам Международного военно-технического форума «Армия-2016» был отмечен повышенный интерес к «Балкану» со стороны многих иностранных делегаций. Так, например, по инициативе представителей Минобороны одной из Арабских стран Концерн «Техмаш» провел демонстрационные стрельбовые испытания комплекса «Балкан».
Вопрос: Когда планируется начать государственные испытания интеллектуальных боеприпасов для «Арматы», «Бумеранга» и «Курганца»? Будут ли они приняты на вооружение в 2017 году?
С.Русаков: В настоящее время Концерн «Техмаш» проводит на базе АО «НПО «Прибор» подготовительные работы по интеграции комплекса «интеллектуальный боеприпас» в соответствующие боевые модули боевых бронированных машин с целью проведения государственных испытаний.
Учитывая значительные объёмы работ по подготовке и проведению ГИ, принятие на вооружение указанных боеприпасов возможно не ранее 2018 года.
Вопрос: О каких перспективных разработках и направлениях можете рассказать?
С.Русаков: Одна из главных наших задач - это совершенствование боеприпасов. Из основных направлений модернизации гранатометного вооружения, например, можно выделить:
- создание нового поколения боеприпасов ближнего боя с дистанционно-управляемым или предконтактным подрывом с применением современных достижений электроники и средств искусственного интеллекта;
- повышение эффективности осколочного действия за счет использования современных прогрессивных достижений с использованием высокоточного оборудования и новых материалов;
- повышение максимальной дальности стрельбы;
- модернизация стоящих на вооружении 30 мм выстрелов, в части повышения бронепробиваемости и эффективности боевого применения.
20.02.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.10.2016 В армейские арсеналы вернули шрапнель
02.09.2016 Техмаш представит новые разработки на форуме «Армия-2016»
11.08.2015 Техмаш: создаем боеприпасы для перспективных ударных беспилотников
15.02.2017 Техмаш доставил в Индию новые боеприпасы
13.02.2017 Российскую делегацию на выставке Aero India-2017 возглавит замдиректора ФСВТС Владимир Дрожжов
31.01.2017 Вы самое слабое звено. Как роботов учат воевать без участия человека
15.12.2016 Комментарий генерального директора Концерна «Техмаш» на запрос СМИ
12.12.2016 НИИ прикладной химии разработал новые типы боеприпасов для российской армии