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Интервью генерального директора АО «НПК «Техмаш» С.Н.Русакова

20.02.2017 АО "НПК "ТехМаш" 370 0
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Сергей Русаков
Сергей Русаков
Источник: www.soyuzmash.ru

13-ая Международная выставка оборонной промышленности IDEX-2017

Дата проведения: 20 февраля 2017 г.

Место проведения: ОАЭ, г. Абу-Даби, Abu-Dhabi National Exhibition Center (Adnec)


Сергей Русаков: «Научно-производственный концерн «Техмаш» – холдинговая компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Концерн выпускает артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения и др. Военная продукция холдинга находится на вооружении в 100 странах мира.


В рамках 13-ой Международной выставки оборонной промышленности IDEX-2017 мы планируем провести переговоры с потенциальными заказчиками из ряда государств Африки, Ближнего и Среднего Востока, а также стран Азии и Латинской Америки.


Вопрос: Как развивается направление малокалиберных боеприпасов? Какие результаты достигнуты в этой области?


Сергей Русаков: Концерн «Техмаш» является ведущим разработчиком и производителем семейства малокалиберных боеприпасов к автоматическим пушкам, автоматическим, ручным и подствольным гранатометам, находящихся на вооружении Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-Морского Флота Российской Федерации, большая часть из которых представлена на выставке “IDEX – 2017”.


В области малокалиберных боеприпасов разработаны и приняты на вооружение 30-мм патроны нового поколения с пластмассовыми ведущими устройствами, обеспечивающими многократное (3 и более раз) повышение живучести стволов автоматических пушек. Эти патроны обеспечивают также стабильность баллистических параметров, существенное повышение термостойкости и увеличение огневой производительности пушек до 3 раз.


Вопрос: Как развивается сотрудничество с Иорданией? Есть ли дальнейшие планы по развитию сотрудничества, и по каким направлениям?


С.Русаков: Иордания является одним из основных зарубежных партнеров Концерна «Техмаш» в области военно-технического сотрудничества. В частности, наше предприятие «НПО «Базальт» находится в постоянном контакте с представителями иорданской стороны и старается своевременно реагировать на просьбы заказчика в сфере военно-технического сотрудничества.


Вопрос: Планирует ли Концерн «Техмаш» заключить новые контракты на поставку вооружений и спецоборудования американским силовым структурам? О какой продукции, и какой партии идет речь?


С.Русаков: В настоящее время силовые структуры США проявляют значительный интерес к продукции Концерна «Техмаш», в частности, к многофункциональному комплексу гражданского оружия нелетального действия «Оса», который предназначен для активной самообороны, подачи сигналов и освещения местности. Концерн «Техмаш» рассматривает возможность дальнейшего сотрудничества в области поставок комплекса «ОСА» и многофункционального щита «Легион» полицейским департаментам различных штатов, а также проведения научно-технических консультаций.


Вопрос: Как развивается вопрос по гранатомету «Балкан»? Появились ли заинтересованные заказчики? Есть ли первые результаты опытно-войсковой эксплуатации? Когда будет принят на вооружение?


С.Русаков: 40-мм автоматический гранатометный комплекс «Балкан» - это новая разработка, обеспечивающая повышение дальности стрельбы более чем на 25% и могущества действия в 2 раза по сравнению со штатными 30-мм комплексами.


В 2016 году по заказу Минобороны РФ, Концерн «Техмаш» провел на базе АО «НПО «Прибор» освоение серийного производства, изготовил и поставил первую серийную партию выстрелов для проведения опытно-войсковой эксплуатации.


Опытно-войсковая эксплуатация комплекса «Балкан» запланирована на 2017 год. По ее результатам в конце года планируется принятие на вооружение гранатометного комплекса.


По итогам Международного военно-технического форума «Армия-2016» был отмечен повышенный интерес к «Балкану» со стороны многих иностранных делегаций. Так, например, по инициативе представителей Минобороны одной из Арабских стран Концерн «Техмаш» провел демонстрационные стрельбовые испытания комплекса «Балкан».


Вопрос: Когда планируется начать государственные испытания интеллектуальных боеприпасов для «Арматы», «Бумеранга» и «Курганца»? Будут ли они приняты на вооружение в 2017 году?


С.Русаков: В настоящее время Концерн «Техмаш» проводит на базе АО «НПО «Прибор» подготовительные работы по интеграции комплекса «интеллектуальный боеприпас» в соответствующие боевые модули боевых бронированных машин с целью проведения государственных испытаний.


Учитывая значительные объёмы работ по подготовке и проведению ГИ, принятие на вооружение указанных боеприпасов возможно не ранее 2018 года.


Вопрос: О каких перспективных разработках и направлениях можете рассказать?


С.Русаков: Одна из главных наших задач - это совершенствование боеприпасов. Из основных направлений модернизации гранатометного вооружения, например, можно выделить:

  • создание нового поколения боеприпасов ближнего боя с дистанционно-управляемым или предконтактным подрывом с применением современных достижений электроники и средств искусственного интеллекта;
  • повышение эффективности осколочного действия за счет использования современных прогрессивных достижений с использованием высокоточного оборудования и новых материалов;
  • повышение максимальной дальности стрельбы;
  • модернизация стоящих на вооружении 30 мм выстрелов, в части повышения бронепробиваемости и эффективности боевого применения.
20.02.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Иордания
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