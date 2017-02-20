Интервью генерального директора АО «НПК «Техмаш» С.Н.Русакова



Сергей Русаков

Источник: www.soyuzmash.ru Сергей РусаковИсточник: www.soyuzmash.ru

13-ая Международная выставка оборонной промышленности IDEX-2017

Дата проведения: 20 февраля 2017 г.

Место проведения: ОАЭ, г. Абу-Даби, Abu-Dhabi National Exhibition Center (Adnec)

Сергей Русаков: «Научно-производственный концерн «Техмаш» – холдинговая компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Концерн выпускает артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения и др. Военная продукция холдинга находится на вооружении в 100 странах мира.

В рамках 13-ой Международной выставки оборонной промышленности IDEX-2017 мы планируем провести переговоры с потенциальными заказчиками из ряда государств Африки, Ближнего и Среднего Востока, а также стран Азии и Латинской Америки.

Вопрос: Как развивается направление малокалиберных боеприпасов? Какие результаты достигнуты в этой области?

Сергей Русаков: Концерн «Техмаш» является ведущим разработчиком и производителем семейства малокалиберных боеприпасов к автоматическим пушкам, автоматическим, ручным и подствольным гранатометам, находящихся на вооружении Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-Морского Флота Российской Федерации, большая часть из которых представлена на выставке “IDEX – 2017”.

В области малокалиберных боеприпасов разработаны и приняты на вооружение 30-мм патроны нового поколения с пластмассовыми ведущими устройствами, обеспечивающими многократное (3 и более раз) повышение живучести стволов автоматических пушек. Эти патроны обеспечивают также стабильность баллистических параметров, существенное повышение термостойкости и увеличение огневой производительности пушек до 3 раз.

Вопрос: Как развивается сотрудничество с Иорданией? Есть ли дальнейшие планы по развитию сотрудничества, и по каким направлениям?

С.Русаков: Иордания является одним из основных зарубежных партнеров Концерна «Техмаш» в области военно-технического сотрудничества. В частности, наше предприятие «НПО «Базальт» находится в постоянном контакте с представителями иорданской стороны и старается своевременно реагировать на просьбы заказчика в сфере военно-технического сотрудничества.

Вопрос: Планирует ли Концерн «Техмаш» заключить новые контракты на поставку вооружений и спецоборудования американским силовым структурам? О какой продукции, и какой партии идет речь?

С.Русаков: В настоящее время силовые структуры США проявляют значительный интерес к продукции Концерна «Техмаш», в частности, к многофункциональному комплексу гражданского оружия нелетального действия «Оса», который предназначен для активной самообороны, подачи сигналов и освещения местности. Концерн «Техмаш» рассматривает возможность дальнейшего сотрудничества в области поставок комплекса «ОСА» и многофункционального щита «Легион» полицейским департаментам различных штатов, а также проведения научно-технических консультаций.

Вопрос: Как развивается вопрос по гранатомету «Балкан»? Появились ли заинтересованные заказчики? Есть ли первые результаты опытно-войсковой эксплуатации? Когда будет принят на вооружение?

С.Русаков: 40-мм автоматический гранатометный комплекс «Балкан» - это новая разработка, обеспечивающая повышение дальности стрельбы более чем на 25% и могущества действия в 2 раза по сравнению со штатными 30-мм комплексами.

В 2016 году по заказу Минобороны РФ, Концерн «Техмаш» провел на базе АО «НПО «Прибор» освоение серийного производства, изготовил и поставил первую серийную партию выстрелов для проведения опытно-войсковой эксплуатации.

Опытно-войсковая эксплуатация комплекса «Балкан» запланирована на 2017 год. По ее результатам в конце года планируется принятие на вооружение гранатометного комплекса.

По итогам Международного военно-технического форума «Армия-2016» был отмечен повышенный интерес к «Балкану» со стороны многих иностранных делегаций. Так, например, по инициативе представителей Минобороны одной из Арабских стран Концерн «Техмаш» провел демонстрационные стрельбовые испытания комплекса «Балкан».

Вопрос: Когда планируется начать государственные испытания интеллектуальных боеприпасов для «Арматы», «Бумеранга» и «Курганца»? Будут ли они приняты на вооружение в 2017 году?

С.Русаков: В настоящее время Концерн «Техмаш» проводит на базе АО «НПО «Прибор» подготовительные работы по интеграции комплекса «интеллектуальный боеприпас» в соответствующие боевые модули боевых бронированных машин с целью проведения государственных испытаний.

Учитывая значительные объёмы работ по подготовке и проведению ГИ, принятие на вооружение указанных боеприпасов возможно не ранее 2018 года.

Вопрос: О каких перспективных разработках и направлениях можете рассказать?

С.Русаков: Одна из главных наших задач - это совершенствование боеприпасов. Из основных направлений модернизации гранатометного вооружения, например, можно выделить: