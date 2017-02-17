Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Финны увеличат численность армии

20.02.2017 Военно-промышленный курьер 362 0
0
Понравилась новость?
 0
Финский солдат
Военнослужащий финской армии на учениях
Источник: Czarek Sokolowski / AP

Из-за роста напряженности в Балтийском регионе и действий РФ на Украине правительство Финляндии решило увеличить численность армии до 280 тысяч военнослужащих.

Численность финской армии на случай конфликта будет увеличена с 230 тысяч до 280 тысяч солдат. Об этом говорится в докладе по оборонной политике правительства Финляндии, обнародованном в четверг, 16 февраля. Такой шаг связан с ростом военной напряженности в Балтийском регионе и действиями России на востоке Украины.

«Россия стремится укрепить статус мировой державы и выразила намерение создать систему безопасности, основанную на сферах влияния», - отмечается в документе. Москва продемонстрировала готовность «применять регулярные вооруженные силы и широкий спектр других инструментов» для достижения своих целей, говорится далее в докладе.

Увеличение численности военнослужащих обойдется бюджету Финляндии в дополнительные 55 млн евро ежегодно. До 2012 года финская армия насчитывала 350 тысяч военнослужащих, но потом этот показатель был сокращен до 230 тысяч человек. Финляндия не входит в число стран НАТО.

17.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Финляндия
Продукция
А350
Компании
NATO

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 20.02 18:36
  • 2
Минобороны объявило сроки появления опытного образца С-500
  • 20.02 18:34
  • 4
Российский истребитель МиГ-25 не обнаружил противника (The National Interest, США)
  • 20.02 18:34
  • 8
Год оружия
  • 20.02 18:27
  • 18
«Дивизион С-400 не заметил атаки F-35 под Дамаском»
  • 20.02 18:25
  • 95
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 20.02 17:44
  • 28
Рогозин: "Армата" превосходит израильские, американские и европейские танки
  • 20.02 17:41
  • 8
В Сенате США предложили упростить передачу ракет средней дальности союзникам
  • 20.02 17:39
  • 191
Удобные «зеленые человечки»
  • 20.02 17:28
  • 1
Конец эпохи чешских БМП-2
  • 20.02 17:23
  • 82
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 20.02 16:57
  • 3537
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.02 16:47
  • 4219
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.02 16:41
  • 1
Контракт на поставку Су-35 в Индонезию планируется подписать в ближайшие месяцы
  • 20.02 16:33
  • 5
В Минобороны рассказали о задаче трубопроводных войск
  • 20.02 16:20
  • 7
F-35 "сбили" 145 самолетов "противника"
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  