Финны увеличат численность армии



Военнослужащий финской армии на учениях

Источник: Czarek Sokolowski / AP Военнослужащий финской армии на ученияхИсточник: Czarek Sokolowski / AP

Из-за роста напряженности в Балтийском регионе и действий РФ на Украине правительство Финляндии решило увеличить численность армии до 280 тысяч военнослужащих.

Численность финской армии на случай конфликта будет увеличена с 230 тысяч до 280 тысяч солдат. Об этом говорится в докладе по оборонной политике правительства Финляндии, обнародованном в четверг, 16 февраля. Такой шаг связан с ростом военной напряженности в Балтийском регионе и действиями России на востоке Украины.

«Россия стремится укрепить статус мировой державы и выразила намерение создать систему безопасности, основанную на сферах влияния», - отмечается в документе. Москва продемонстрировала готовность «применять регулярные вооруженные силы и широкий спектр других инструментов» для достижения своих целей, говорится далее в докладе.

Увеличение численности военнослужащих обойдется бюджету Финляндии в дополнительные 55 млн евро ежегодно. До 2012 года финская армия насчитывала 350 тысяч военнослужащих, но потом этот показатель был сокращен до 230 тысяч человек. Финляндия не входит в число стран НАТО.