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Грушко рассказал, к чему приведет рост расходов НАТО на оборону

20.02.2017 РИА Новости 287 0
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Александр Грушко
Александр Грушко
Источник: РИА "Новости"

БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости, Владимир Добровольский. Реализация планов НАТО по росту расходов на оборону может привести к ситуации холодной войны, когда военное планирование влияет на политику, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

В среду на заседании министров обороны стран-членов НАТО глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал партнеров увеличить финансирование оборонных нужд, если они не хотят, чтобы обязательства Соединенных Штатов перед альянсом стали более скромными. В ответ министры подтвердили обязательства об увеличении оборонных расходов до 2% от ВВП, а многие из участников заявили о намерении начать увеличивать оборонные расходы. На заседании также обсуждалась возможность разработки национальных планов и этапов увеличения расходов на оборону.

"Опасность заключается в том, что предполагается увеличить не только расходы, но и существенно увеличить закупки вооружений. И, по сути, на сегодняшний день, если эти планы будут реализовываться, мы можем оказаться в ситуации холодной войны, когда само военное планирование, заточенное на противодействие большому противнику, будет генерировать и соответствующую политику", - сказал Грушко российским журналистам, комментируя итоги министерской встречи.

По его словам, "в этом заключается опасность попадания в такой порочный круг, из которого будет очень трудно выходить".

"И, собственно, история холодной войны - это история того, как военное планирование и политика, взаимно влияя друг на друга, привели к ситуации, когда стало очевидно, что цена мира в холодной войне оказалась неподъемной ни для кого", - заявил постпред РФ.

16.02.2017
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Россия
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NATO

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