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Британский министр обороны уверен, что НАТО никогда не была так необходима, как сегодня

20.02.2017 ИТАР-ТАСС 316 0
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НАТО
Североатлантический Альянс, НАТО. North Atlantic Treaty Organization, NATO
Источник: www.militaryparitet.com

Среди угроз, окружающих альянс, Майкл Фэллон назвал терроризм, Россию и кибератаки

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Потребность в НАТО никогда не была столь большой, как сегодня, однако необходимо повышать эффективность альянса, чтобы он был в состоянии эффективно противостоять существующим угрозам. Такое мнение выразил в пятницу министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Безо всякого сомнения НАТО никогда не была столь необходима, как сегодня, однако ключевой момент - это единство, потому что именно единый альянс вызывает уважение не только у врагов, но и у друзей, - сказал он. - НАТО должна быть в состоянии иметь обзор на 360 градусов, обеспечивая полную безопасность на востоке, юге, западе и севере".

Среди угроз, окружающих НАТО, Фэллон назвал терроризм, Россию, кибератаки. "НАТО очень важна в 2017 году, но, чтобы продолжать оставаться столь же важной, НАТО нужно быть более оперативной, с более высокой возможностью ответных действий, быстрее реагировать на терроризм, угрозу со стороны России, гибридную войну, кибератаки", - считает глава ведомства.

По его мнению, для того, чтобы НАТО продолжала оставаться столь же "эффективным военным альянсом", в первую очередь, требуется, чтобы "все страны увеличили свои взносы (в бюджет организации), доведя их до 2% от своего ВВП". Во-вторых, министр призвал принять меры на государственном уровне стран - членов НАТО для того, чтобы взаимодействие в рамках военно-политического блока стало более оперативным.

Третьим важным пунктом Фэллон назвал повышение способности НАТО действовать "за пределами ее границ", и в этой связи не только поддерживать своих членов на восточных рубежах, но и решать такие проблемы, как миграция.

Ранее глава британского МИД Борис Джонсон, выступая на конференции, выразил сомнение в необходимости существования Евросоюза в ситуации, когда действует НАТО, основными целями которой изначально декларировалось "поощрение экономического сотрудничества". "Я иногда задаюсь вопросом - кому нужен Европейский союз, если есть НАТО", - подчеркнул он.

Мюнхенская конференция по безопасности. Досье

18.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Россия
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Кибербезопасность
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