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Индия успешно испытала собственный криогенный двигатель для тяжелой ракеты-носителя

20.02.2017 ИТАР-ТАСС 366 0
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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization)
Источник: galaxywire.net

Новый мощный носитель GSLV Mark III сможет выводить грузы до 10 тонн на низкую околоземную орбиту

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийская организация космических исследований провела успешное испытание криогенного двигателя собственной разработки, предназначенного для тяжелой ракеты-носителя нового поколения. Как сообщает телеканал NDTV, силовой агрегат проработал полные 10 минут.

Испытания состоялись днем ранее на территории двигателестроительного комплекса в Махендрагири на юге страны. Силовой агрегат предназначен для установки на новой индийской ракете-носителе GSLV Mark III  высотой около 50 м и весом более 414 тонн. Эти испытания стали последними перед запуском ракеты, который может состоятся в этом году, указывает телеканал.

Новый мощный носитель GSLV Mark III сможет выводить грузы до 10 тонн на низкую околоземную орбиту и до 4 тонн - на геосинхронную орбиту. Планируется также, что он может быть использован для выведения на орбиту первого индийского космического корабля с людьми на борту. В перспективе GSLV Mark III также предназначается для запуска межпланетных автоматических станций.

Как указывает NDTV, разработка нового двигателя потребовала почти 20 лет, поскольку в 1990-е годы Россия под давлением США была вынуждена отказаться от передачи индийской стороне технологий производства криогенных силовых установок. Создание такого двигателя - очень сложная задача, ее смогли решить только РФ, США, Франция, Китай, Япония и Индия, отмечает телеканал.

18.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Франция
Япония
Компании
ISRO
Проекты
GSLV РН

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