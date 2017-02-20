"США больше не будут играться с Путиным"



Испытания крылатой ракеты Tomahawk Block IV,

Источник: Raytheon Corporation Испытания крылатой ракеты Tomahawk Block IV,Источник: Raytheon Corporation

В США предложили разместить в Европе ядерные ракеты средней дальности

В США сенаторы и конгрессмены предложили принять закон, разрешающий начать поставки ракет средней и малой дальности (РСМД) в Европу и другим союзникам Вашингтона. По их словам, эта инициатива стала ответом на нарушения Россией двустороннего соглашения об этих вооружениях. Авторы законопроекта хотят "дать президенту Трампу инструменты", позволяющие вернуться к концепции бывшего президента США Рональда Рейгана "мир через силу".

В США предложили отказаться от Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) 1987 года и начать поставки таких вооружений в Европу и другим союзникам. Соответствующий законопроект внесен в конгресс США группой сенаторов. Их предложения опубликованы на сайте одного из авторов инициативы - сенатора от Арканзаса Тома Коттона.

Среди предлагаемых мер - дополнительное финансирование расходов на разработку средств активной защиты от такого рода оружия, создание новых элементов противоракетной обороны, разработка собственных систем наземных ракетных комплексов средней дальности, передача их союзникам и приостановка выполнения договоров о сокращении наступательных вооружений, а также включение ракетных комплексов "Ярс-М" (RS-26) в список оружия, подпадающего под действие нового договора о сокращении наступательных вооружений.

Инициативу поддержали конкурент Дональда Трампа на республиканских праймериз 2016 года сенатор от Флориды Марк Рубио и его коллега от Висконсина Рон Джонсон, а также конгрессмены Тед По и Майк Роджерс.

"Неспособность администрации Обамы противостоять российской агрессии практически во всех сферах только придала смелости Владимиру Путину. Его воинственность привела нас к тому, что одно из основополагающих достижений ядерной эпохи - договор президента Рейгана о ракетах средней и малой дальности был порван в клочья Москвой", - объяснил идею законопроекта Роджерс.

По его мнению, новый закон "даст президенту Трампу инструменты, которые ему нужны, чтобы показать нашим друзьям и противникам, что [концепция бывшего президента США Рональда Рейгана] "мир через силу" возвращается".

"Если Россия собирается тестировать и размещать крылатые ракеты средней дальности, логика вынуждает нас ответить. Воздействовать на Россию увещеваниями в необходимости соблюдать договор бесполезно, но укрепление наших ядерных сил в Европе вполне может помочь. Мы предлагаем этот закон, чтобы обозначить четкие и твердые границы для безудержной российской агрессии", - заявил Коттон.

Все это предполагается сделать в ответ на якобы обнаруженные нарушения Россией ДРСМД.

"У России длинный послужной список в нарушении договоров. Это не первое российское нарушение закона, и никто не ожидает, что оно будет последним", - сказал сенатор Джонсон.

По словам Рубио, новый закон "заставит Россию понять, что она столкнется с реальными последствиями, если продолжит свое опасное и дестабилизирующее поведение".

"В то время как мы ограничивали наши собственные разработки ракет [средней дальности] в соответствии с договором, русские потратили годы, нарушив договор небольшим количеством [ракет средней дальности] безнаказанно. Этот законопроект изменит ситуацию", - добавил конгрессмен Тед По.

Принятие нового документа даст возможность США разрабатывать ракеты средней дальности, если Россия не вернется к соблюдению договора, уточнил По.

"США больше не будут играться с Путиным", - сказал он.

Во вторник The New York Times со ссылкой на источники в администрации американского президента рассказала, что Россия располагает двумя дивизионами крылатых ракет, внешне очень похожими на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". По словам источников издания, один из них находится на полигоне Капустин Яр в Астраханcкой области, а второй перемещен оттуда в декабре 2016 года на операционную базу "где-то еще".

Это нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между Москвой и Вашингтоном, утверждают собеседники The New York Times в Вашингтоне. Соглашение запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.

В Москве отрицают обвинения в нарушении договора. Пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия "оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам". В МИДе заявили, что не воспринимают голословные обвинения всерьез.

Однако в среду Госдепартамент США уже официально обвинил Россию в нарушении обязательств по РСМД.

"Мы очень четко дали понять нашу обеспокоенность нарушениями со стороны России, риском, который они представляют для безопасности стран Европы и Азии, а также нашу большую заинтересованность в том, чтобы Россия вернулась к выполнению договора", - говорится в заявлении исполняющего обязанности официального представителя Госдепартамента Марка Тонера.

По его словам, США продолжают изучать факты нарушений международного договора "для оценки потенциальных последствий для безопасности Соединенных Штатов, а также их союзников и партнеров".

В Пентагоне считают необходимым проверить сведения о нарушении Москвой договора о РСМД. Озабоченность сообщениями выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Один из ведущих специалистов в сфере ограничения и сокращения стратегических наступательных вооружений на условиях анонимности рассказал "Газете.Ru", что пока неизвестны точные данные о тактико-технических характеристиках обсуждаемых российских крылатых ракет, чтобы на их основании выдвигать обвинения в адрес России.

"Возникшие противоречия и недопонимание между Соединенными Штатами и Российской Федерацией по вопросу соблюдения договора о РСМД можно было бы урегулировать за неделю в рамках согласительной комиссии, - говорит собеседник "Газеты.Ru". - Однако сейчас в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном царит такой хаос, что какая-либо конструктивная работа в ближайшее время вряд ли возможна".

По его словам, обстановка накалилась после размещения пусковых установок МК-41 в Румынии объектов американской ПРО.

Москва утверждает, что в развернутые в Румынии шахты противоракет SM-3 можно при необходимости легко установить крылатые ракеты большой дальности типа "Томагавк" и тем самым также нарушить положения договора о РСМД. Помимо этого, среди претензий России - статус американских ударных беспилотников и учебных ракет-мишеней, поставки в Польшу высокоточных крылатых ракет класса "воздух-поверхность" JASSM-ER повышенной дальности для самолетов F-16.

В октябре прошлого года о своих претензиях к договору рассказал Владимир Путин. По словам президента, "наивное бывшее российское руководство пошло на ликвидацию ракет средней дальности наземного базирования", но соглашение не затронуло ракеты средней дальности воздушного и морского базирования, которых у Советского Союза просто не было. В итоге в США они остались на вооружении.

"Тем не менее мы считаем необходимым соблюдать это соглашение, тем более что, как вы знаете, у нас сейчас тоже появилось такое же оружие - ракеты средней дальности морского и воздушного базирования", - сказал Путин.

Если рухнет договор о РСМД, то вместе с ним и СНВ, а за ним и вся система нераспространения ядерного оружия, объяснил "Газете.Ru" академик Российской академии наук, инициатор и создатель научной концепции ежегодника "Разоружение и безопасность" Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Алексей Арбатов. По его словам, для Москвы такое развитие событий невыгодно ни с экономической, ни с геополитической точки зрения.

"Если Россия выйдет из договора и развернет ракеты средней дальности, до США они в любом случае не достанут, а американцы, развернув ракеты средней и меньшей дальности уже не в Германии, как это было до 1991 года, а в Прибалтике и странах Восточной Европы, получат возможность держать под ударом практически всю территорию нашей страны.

Подлетное время ракет этого типа будет составлять в этом случае всего десятки секунд", - говорит Арбатов.

По мнению эксперта, американцы прежде всего обвиняют Россию в том, что с помощью пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" у Москвы есть возможность запускать крылатые ракеты с дальностью стрельбы гораздо больше 500 км. Сторонам стоит признать, что накопились взаимные претензии, и выдвинуть предложения по преодолению возникших противоречий, считает Арбатов. Такими мерами могли бы быть гарантии американской стороны по неразмещению ракет типа "Томагавк" на объектах ПРО, подобных румынским. Россия могла бы воздержаться от развертывания крылатых ракет нового типа.

Максим Солопов