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С мыса Канаверал стартовал корабль Dragon с грузом для МКС

20.02.2017 РИА Новости 343 0
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Falcon 9 v.1.1
Старт модифицированной ракеты Falcon 9 v.1.1, с шестью спутниками, c военной базы Вандерберг, в Калифорнии
Источник: Global Look Press

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал для доставки груза для МКС, трансляцию запуска ведет сайт НАСА.

Накануне в субботу запуск Dragon перенесли на сутки из-за нештатной работы поршня рулевой тяги двигателя второй ступени.

Старт ракеты был дан в 17:39 с площадки 39А космодрома на мысе Канаверал. Это первый запуск с нее после окончания программы Space Shuttle в 2011 году.

Приблизительно через 3 минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени ракеты. Позже она успешно вернулась на землю и совершила вертикальную посадку. Приблизительно в это же время отделилась вторая ступень, и космический корабль вышел на заданную орбиту.

Грузовой корабль доставит на МКС около 2,5 тонны груза, прежде всего, материалы для научных экспериментов, а также инструмент для измерения озонового слоя Земли SAGE III (Stratospheric Aerosol and Gas Experiment) и сенсор грозовых фронтов STP-H5 LIS (Space Test Program-H5-Lightning Imaging Sensor).

Космический корабль будет оставаться у американского модуля Гармония (Harmony) до 21 марта, после чего вернется на Землю с грузом с орбитальной станции.

19.02.2017
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