Корабельный ЗРПК "Панцирь" будет принят на вооружение до конца года



Боевой модуль ЗРПК "Панцирь-С" на сборочной линии ОАО "Щегловский вал". Фото 2012 г.

Источник: http://webcache.googleusercontent.com/ Боевой модуль ЗРПК "Панцирь-С" на сборочной линии ОАО "Щегловский вал". Фото 2012 г.Источник: http://webcache.googleusercontent.com/

Зенитный ракетно-пушечный комплекс уже запущен в серийное производство

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь" будет принят на вооружение до конца года. Об этом сообщил ТАСС на 13-й международной выставке IDEX 2017 заместитель генерального директора АО "НПО "Высокоточные комплексы" - управляющий директор АО "Конструкторское бюро приборостроения" (КБП) Дмитрий Коноплев.

"Корабельный "Панцирь" будет принят на вооружение до конца года", - сказал Коноплев.

Ранее главный конструктор по зенитным комплексам морского базирования КБП Александр Жуков сообщал ТАСС, что "Панцирь-М", предназначенный для оснащения кораблей Военно-морского флота России, уже запущен в серийное производство.

Корабельная модификация "Панциря" может оснащаться ракетами от сухопутного комплекса "Панцирь-С1", а также перспективной ракетой "Гермес-К", которая может наводиться с помощью беспилотника. В перспективе по заявлению разработчиков, "Панцирь-М" должен заменить комплекс "Кортик".