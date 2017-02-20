Корабельный ЗРПК "Панцирь" будет принят на вооружение до конца года
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Боевой модуль ЗРПК "Панцирь-С" на сборочной линии ОАО "Щегловский вал". Фото 2012 г.
Источник: http://webcache.googleusercontent.com/
Зенитный ракетно-пушечный комплекс уже запущен в серийное производство
АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь" будет принят на вооружение до конца года. Об этом сообщил ТАСС на 13-й международной выставке IDEX 2017 заместитель генерального директора АО "НПО "Высокоточные комплексы" - управляющий директор АО "Конструкторское бюро приборостроения" (КБП) Дмитрий Коноплев.
"Корабельный "Панцирь" будет принят на вооружение до конца года", - сказал Коноплев.
Ранее главный конструктор по зенитным комплексам морского базирования КБП Александр Жуков сообщал ТАСС, что "Панцирь-М", предназначенный для оснащения кораблей Военно-морского флота России, уже запущен в серийное производство.
Корабельная модификация "Панциря" может оснащаться ракетами от сухопутного комплекса "Панцирь-С1", а также перспективной ракетой "Гермес-К", которая может наводиться с помощью беспилотника. В перспективе по заявлению разработчиков, "Панцирь-М" должен заменить комплекс "Кортик".
19.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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Владислав-1
260
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№1
20.02.2017 03:10
Вы бы его сперва испытали,как следует,а то не получилось бы как с ЗРК Редут,который вроде есть,но в реальности не работает.
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Воин3Dдоп
394
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№2
20.02.2017 12:06
Цитата, Владислав-1 сообщ. №1
Вы бы его сперва испытали,как следует,а то не получилось бы как с ЗРК Редут,который вроде есть,но в реальности не работает.По сути, прежние результаты испытаний вызывают большое сомнение. Рисовалась картинка для импортеров. Потом пролоббировали принятие на вооружение у нас.Как бы этот лоббизм армии боком не вышел.
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Alah
235
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№3
20.02.2017 15:19
Цитата, q
Корабельная модификация "Панциря" может оснащаться ракетами от сухопутного комплекса "Панцирь-С1", а также перспективной ракетой "Гермес-К", которая может наводиться с помощью беспилотника.
Что за бред? Зенитная ракета корабля будет наводиться с БПЛА? Это как? Вокруг корабля будут постоянно барражировать беспилотники или они (БПЛА) будут выпускаться, когда вражеская ПКР будет подлетать? А на кой ляд тогда корабельная система обнаружения и наведения.
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Павел 1978
7538
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№4
20.02.2017 15:26
Цитата, Alah сообщ. №3
Что за бред? Зенитная ракета корабля будет наводиться с БПЛА?Гермес - это миниПКР, когда обычная ПКР избыточна для цели...
Она предназначена для мелких целей.
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