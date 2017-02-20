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МО РФ: российский ОПК своевременно дорабатывает вооружение по итогам операции в Сирии

20.02.2017 ИТАР-ТАСС 905 6
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Юрий Борисов
Юрий Борисов
Источник: РИА Новости / Игорь Зарембо

По словам Юрия Борисова, у военного ведомства "нет замечаний к промышленности в этом плане"

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Российский оборонно-промышленный комплекс своевременно вносит доработки в образцы вооружений по итогам их применения в ходе антитеррористической операции в Сирии. Об этом сообщил ТАСС на 13-й международной выставке IDEX-2017 заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Российская промышленность оперативно реагирует на замечания Минобороны по доработке образцов вооружения и военной техники по итогам применения в антитеррористической операции в Сирии", - сказал Борисов.

"У нас нет замечаний к промышленности в этом плане", - добавил он.

В декабре 2016 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил на итоговой коллегии российского военного ведомства, что всего в ходе операции в Сирии были апробированы 162 образца современного и модернизированного вооружения, продемонстрировавшие высокую эффективность. При этом были выявлены и некоторые недостатки, до устранения которых была приостановлена закупка десяти образцов вооружения.

19.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Шойгу Сергей

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Комментариев 6, отображено с 1 по 6
№1
Комментарий скрыт, низкий рейтинг
RU
KillaKan
1267
№2
20.02.2017 09:31
Цитата, beka1 сообщ. №1
Небось Х-101срочно допиливать бросились после недавних ,,успехов,,...

Вы о чем ?
0
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RU
Сергей-82
8534
№3
20.02.2017 11:01
Цитата, KillaKan сообщ. №2
Да это про то Х-101 в "крестик "ни попала,ну так на то оно и КВО.
+1
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RU
snc
447
№4
20.02.2017 11:28
Неужели в сотый раз надо объяснять что беспилотник не наводит КР, а крестик это всего лишь разметка экрана и он совершенно необязательно указывает на точку удара?!
+4
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RU
Сергей-82
8534
№5
20.02.2017 13:07
Цитата, snc сообщ. №4
А я что возражал что ли про это,все вопросы к
Цитата, beka1 сообщ. №1
0
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RU
snc
447
№6
20.02.2017 13:10
Сергей-82,
Так я вобщем-то не вам )
+2
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