МО РФ: российский ОПК своевременно дорабатывает вооружение по итогам операции в Сирии
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Юрий Борисов
Источник: РИА Новости / Игорь Зарембо
По словам Юрия Борисова, у военного ведомства "нет замечаний к промышленности в этом плане"
АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Российский оборонно-промышленный комплекс своевременно вносит доработки в образцы вооружений по итогам их применения в ходе антитеррористической операции в Сирии. Об этом сообщил ТАСС на 13-й международной выставке IDEX-2017 заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"Российская промышленность оперативно реагирует на замечания Минобороны по доработке образцов вооружения и военной техники по итогам применения в антитеррористической операции в Сирии", - сказал Борисов.
"У нас нет замечаний к промышленности в этом плане", - добавил он.
В декабре 2016 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил на итоговой коллегии российского военного ведомства, что всего в ходе операции в Сирии были апробированы 162 образца современного и модернизированного вооружения, продемонстрировавшие высокую эффективность. При этом были выявлены и некоторые недостатки, до устранения которых была приостановлена закупка десяти образцов вооружения.
19.02.2017
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KillaKan
1267
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№2
20.02.2017 09:31
Цитата, beka1 сообщ. №1
Небось Х-101срочно допиливать бросились после недавних ,,успехов,,...
Вы о чем ?
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Сергей-82
8534
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№3
20.02.2017 11:01
Цитата, KillaKan сообщ. №2Да это про то Х-101 в "крестик "ни попала,ну так на то оно и КВО.
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snc
447
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№4
20.02.2017 11:28
Неужели в сотый раз надо объяснять что беспилотник не наводит КР, а крестик это всего лишь разметка экрана и он совершенно необязательно указывает на точку удара?!
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Сергей-82
8534
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№5
20.02.2017 13:07
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