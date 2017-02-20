МО РФ: российский ОПК своевременно дорабатывает вооружение по итогам операции в Сирии



Юрий Борисов

Источник: РИА Новости / Игорь Зарембо Юрий БорисовИсточник: РИА Новости / Игорь Зарембо

По словам Юрия Борисова, у военного ведомства "нет замечаний к промышленности в этом плане"

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Российский оборонно-промышленный комплекс своевременно вносит доработки в образцы вооружений по итогам их применения в ходе антитеррористической операции в Сирии. Об этом сообщил ТАСС на 13-й международной выставке IDEX-2017 заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Российская промышленность оперативно реагирует на замечания Минобороны по доработке образцов вооружения и военной техники по итогам применения в антитеррористической операции в Сирии", - сказал Борисов.

"У нас нет замечаний к промышленности в этом плане", - добавил он.

В декабре 2016 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил на итоговой коллегии российского военного ведомства, что всего в ходе операции в Сирии были апробированы 162 образца современного и модернизированного вооружения, продемонстрировавшие высокую эффективность. При этом были выявлены и некоторые недостатки, до устранения которых была приостановлена закупка десяти образцов вооружения.