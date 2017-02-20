Салюков: Сухопутные войска РФ полностью удовлетворены отечественными танками
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Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Состояние и перспективы ОПК
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Модернизированные танки Т-72Б3 во время учений на общевойсковом полигоне Прудбой.
Источник: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин
По словам главкома Сухопутных войск ВС РФ, российская танковая техника зачастую превосходит западные аналоги
АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Сухопутные войска России полностью удовлетворены продукцией российского танкостроения. Об этом на XIII международной выставке IDEX 2017 заявил главком Сухопутных войск ВС РФ, генерал-полковник Олег Салюков.
"Мы сегодня имеем на вооружении танки Т-72Б3 и Т-90, полностью удовлетворяющие нас по своим характеристикам. Сегодня эти машины одни из лучших на мировом рынке. Мы также испытали и полностью подтвердили характеристики танка Т-90МС, уже освоенного в серийном производстве. Я уже не говорю о танке на платформе "Армата", находящемся в опытной эксплуатации", - проинформировал Салюков.
По его словам, российская танковая техника зачастую превосходит западные аналоги. "Все эти боевые машины не только отвечают современным тенденциям мирового танкостроения, но и в ряде случаев превосходят то, что могут предложить на рынок западные разработчики", - отметил главком.
19.02.2017
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Alah
235
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№1
20.02.2017 11:42
Цитата, q
Все эти боевые машины не только отвечают современным тенденциям мирового танкостроения, но и в ряде случаев превосходят то, что могут предложить на рынок западные разработчики
А с каких пор главкома Сухопутных войск ВС РФ, генерал-полковник армии колышет конкурентоспособность нашей техники на международном рынке? Он что, ими торгует? Его должна волновать только обороноспособность.
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