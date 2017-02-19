Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Дистанционно-управляемый боевой модуль разработки УВЗ прошел предварительные испытания

20.02.2017 ИТАР-ТАСС 767 0
0
Понравилась новость?
 +4
БМП-1 с модулем «Бережок»
БМП-1 с модулем «Бережок», оснащенного 30 мм пушкой 2А42
Источник: militaryparitet.com

Модуль оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42 и 7,62-мм танковым пулеметом 6П7К

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Новейший дистанционно-управляемый боевой модуль разработки научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) прошел этап предварительных испытаний. Об этом сообщил ТАСС на XIII международной выставке IDEX-2017 генеральный директор ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав УВЗ) Георгий Закаменных.

"Данный модуль впервые представлен за рубежом. Он прошел предварительные испытания и заказан для Воздушно- десантных войск с целью установки на защищенные машины "Тайфун-ВДВ" с колесной формулой 4х4", - сказал Закаменных.

Новый дистанционно-управляемый боевой модуль должен стать основным вооружением боевых бронированных машин. Он оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42 и 7,62-мм танковым пулеметом 6П7К.

19.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2А42
Тайфун
Компании
Буревестник
Уралвагонзавод

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 20.02 18:36
  • 2
Минобороны объявило сроки появления опытного образца С-500
  • 20.02 18:34
  • 4
Российский истребитель МиГ-25 не обнаружил противника (The National Interest, США)
  • 20.02 18:34
  • 8
Год оружия
  • 20.02 18:27
  • 18
«Дивизион С-400 не заметил атаки F-35 под Дамаском»
  • 20.02 18:25
  • 95
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 20.02 17:44
  • 28
Рогозин: "Армата" превосходит израильские, американские и европейские танки
  • 20.02 17:41
  • 8
В Сенате США предложили упростить передачу ракет средней дальности союзникам
  • 20.02 17:39
  • 191
Удобные «зеленые человечки»
  • 20.02 17:28
  • 1
Конец эпохи чешских БМП-2
  • 20.02 17:23
  • 82
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 20.02 16:57
  • 3537
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.02 16:47
  • 4219
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.02 16:41
  • 1
Контракт на поставку Су-35 в Индонезию планируется подписать в ближайшие месяцы
  • 20.02 16:33
  • 5
В Минобороны рассказали о задаче трубопроводных войск
  • 20.02 16:20
  • 7
F-35 "сбили" 145 самолетов "противника"
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  