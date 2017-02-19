Дистанционно-управляемый боевой модуль разработки УВЗ прошел предварительные испытания



БМП-1 с модулем «Бережок», оснащенного 30 мм пушкой 2А42

Источник: militaryparitet.com БМП-1 с модулем «Бережок», оснащенного 30 мм пушкой 2А42Источник: militaryparitet.com

Модуль оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42 и 7,62-мм танковым пулеметом 6П7К

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Новейший дистанционно-управляемый боевой модуль разработки научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) прошел этап предварительных испытаний. Об этом сообщил ТАСС на XIII международной выставке IDEX-2017 генеральный директор ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав УВЗ) Георгий Закаменных.

"Данный модуль впервые представлен за рубежом. Он прошел предварительные испытания и заказан для Воздушно- десантных войск с целью установки на защищенные машины "Тайфун-ВДВ" с колесной формулой 4х4", - сказал Закаменных.

Новый дистанционно-управляемый боевой модуль должен стать основным вооружением боевых бронированных машин. Он оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42 и 7,62-мм танковым пулеметом 6П7К.