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Рогозин: "Армата" превосходит израильские, американские и европейские танки

20.02.2017 ИТАР-ТАСС 1638 28
-2
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Т-14 "Армата"
Перспективный основной боевой танк (ОБТ) Т-14 "Армата"
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Танк "Армата" по своим техническим характеристикам превосходит израильские, американские и европейские танки, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1".

"По танкам у нас безусловно есть сейчас преимущество, потому что танк, созданный в Нижнем Тагиле, сегодня, конечно, по своим техническим характеристикам превышает характеристики американских и израильских, я уже не говорю про европейские танки", - сказал он.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Как ожидается, серийное производство новых танков может начаться в 2018 году. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.

19.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
Армата
Персоны
Рогозин Дмитрий

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  • Комментарии
Комментариев 28, отображено с 1 по 28
RU
Alah
235
№1
20.02.2017 01:06
Цитата, q
По танкам у нас безусловно есть сейчас преимущество, потому что танк, созданный в Нижнем Тагиле, сегодня, конечно, по своим техническим характеристикам превышает характеристики американских и израильских, я уже не говорю про европейские танки

Лучше бы сообщил, когда он (Т-14) пойдет в серию и в войска.
+4
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RU
MaoDz
964
№2
20.02.2017 09:28
Какое нафиг преимущество когда их 10 штук на испытаниях, совсем плохой стал
-1
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RU
KillaKan
1267
№3
20.02.2017 09:47
Цитата, MaoDz сообщ. №2
Какое нафиг преимущество когда их 10 штук на испытаниях, совсем плохой стал

То есть 10 против 0 это не преимущество ?
+1
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RU
MaoDz
964
№4
20.02.2017 10:25
Цитата, q
То есть 10 против 0 это не преимущество ?
против какой 0? У амеров и евпропы нет танков что ли?
Или вы хотите сказть что армата выйдя против 5 или 10 абрамсов всех перебьет? )))
Когда будет их в войсках хоть 100 штук, тогда еще можно БУДЕТ о чем-то говорить
-1
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RU
Сергей-82
8534
№5
20.02.2017 10:59
В обще то Рогозин сказал
Цитата, q
По танкам у нас безусловно есть сейчас преимущество, потому что танк, созданный в Нижнем Тагиле, сегодня, конечно, по своим техническим характеристикам превышает характеристики американских и израильских, я уже не говорю про европейские танки", - сказал он.
человек сказал про ТТХ,он про танковые войска ни чего не говорил,а так да Армата лучшая,тут спорить бесполезно.
+5
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RU
KillaKan
1267
№6
20.02.2017 11:13
Цитата, MaoDz сообщ. №4
У амеров и евпропы нет танков что ли?

То есть у РФ нет танков ? :) Или советские ровесники Абрамсов не катят ? :)

Цитата, MaoDz сообщ. №4
Когда будет их в войсках хоть 100 штук, тогда еще можно БУДЕТ о чем-то говорить

В войсках больше 1500 единиц аналогов Абрамсов, когда у США и последователей будет аналогичный Армате танк в большем количестве, вот тогда и поговорим.
+3
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RU
Peter Tsk
4040
№7
20.02.2017 11:18
Правильно ли я понимаю, что причиной начинающегося "срача" является шапкозакидательский "говнозаголовок" придуманный журналистом?



19.02.17г. Рогозин с 1:10:30 - 1:48:30
+2
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RU
MaoDz
964
№8
20.02.2017 11:41
Цитата, q
Правильно ли я понимаю, что причиной начинающегося "срача" является шапкозакидательский "говнозаголовок" придуманный журналистом?
Ну да )))
Задолбали уже этими ура лозунгами. Скромнее надо быть, меньше 3,14здеть и больше делать.

Цитата, q
То есть у РФ нет танков ? :) Или советские ровесники Абрамсов не катят ? :)
при чем тут это? Речь про армату!

Цитата, q
По танкам у нас безусловно есть сейчас преимущество
В чем безусловное преимущество? В технологии?  возможно, даже скорее всего!
Но его еще НЕТ этого танка, так что говорить можно пока только про преимущество на бумаге и как верно отметил выше Сергей, про ТТХ. Нет никакого безусловного преимущества. Просто НЕТ. Потому что нет предмета преимущества - т.е самого танка.
А то что он лучший - никто и не спорит!
-3
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RU
GWolf
1
№9
20.02.2017 11:45
Цитата, MaoDz сообщ. №4
Вообще-то 100 штук было в конце весны 2016 года.
-1
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RU
KillaKan
1267
№10
20.02.2017 11:51
Цитата, MaoDz сообщ. №8
при чем тут это? Речь про армату!

Ну так и приводите в пример аналоги Арматы на западе.

Цитата, MaoDz сообщ. №4
Или вы хотите сказть что армата выйдя против 5 или 10 абрамсов

А вы зачем то абрамсы приплели.

Цитата, MaoDz сообщ. №8
Но его еще НЕТ этого танка

10 штук есть, сами же писали, вы бы определились уже.

Цитата, MaoDz сообщ. №8
Нет никакого безусловного преимущества.

у вас есть 10 современных танков, а у кого то даже вразумительного прототипа нет, по мне так пока это и есть "безусловное преимущество"

Цитата, MaoDz сообщ. №8
Потому что нет предмета преимущества - т.е самого танка.
А то что он лучший - никто и не спорит!

То 10 штук, то нет... специально для вас разъясняю, нет танка на данный момент в США а в РФ он есть. Заканчивайте бред нести.
0
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RU
Alah
235
№11
20.02.2017 11:52
Цитата, GWolf сообщ. №9
Вообще-то 100 штук было в конце весны 2016 года.

Откуда данные? Сейчас поискал, в открытых источниках нет инфы по количеству выпущенных машин (может, не там искал?).
+1
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RU
Воин3Dдоп
394
№12
20.02.2017 12:12
Цитата, Alah сообщ. №11
Откуда данные? Сейчас поискал, в открытых источниках нет инфы по количеству выпущенных машин (может, не там искал?).
Должны были поставить порядка 100 штук для обкатки в конце 2016. Возможно, что поставки задерживают в связи доработкой по результатам боевых действий в Сирии.
Видел это выступление Рогозина. Видно, что он либо не в теме, либо грузит Соловьева и аудиторию. Сказал, что в Америке лучше танки, чем в Европе. Хотя, Леопард последних модификаций лучший танк в НАТО. Только дорогой.
0
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LV
Akula
944
№13
20.02.2017 12:15
Цитата, Alah сообщ. №11

Откуда данные? Сейчас поискал, в открытых источниках нет инфы по количеству выпущенных машин (может, не там искал?).

Цитата, q
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Опытная партия танков "Армата" (Т-14) проходит войсковые испытания - последний этап перед принятием их на вооружение и началом серийных поставок. Об этом заместитель генерального директора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич сообщил газете "Известия".

"Испытания "Арматы" идут согласно графику, каких-либо проблем с этим нет", - заявил Жарич изданию, отметив, что серийные поставки "могут начаться в любой момент, как только этого захочет заказчик".

По его словам, сейчас в войсках находится около 20 танков Т-14.


Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/armiya-i-opk/3206858
+1
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RU
Alah
235
№14
20.02.2017 12:15
Цитата, Воин3Dдоп сообщ. №12
Должны были поставить порядка 100 штук для обкатки в конце 2016.

То есть, как я понимаю, достоверных данных нет?
+4
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BY
leonbor12
424
№15
20.02.2017 12:43
Рогозин сказал; "По танкам у нас безусловно есть сейчас преимущество, потому что танк, созданный в Нижнем Тагиле, сегодня, конечно, по своим техническим характеристикам превышает..."

Но вообще-то это глупое, неграмотное выражение!
По сути, он должен был бы сказать, что разработанный танк может обеспечить преимущество... и далее по тексту. Он же предположение выдал за действительность.  
Странное высказывание для вице=премьера. Вроде бы должен быть грамотным...

Так что преимущество возможно будет, когда тех Армат наделают 2 тыс штук. Не ранее.
+2
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UA
Гражданин СССР
2729
№16
20.02.2017 12:50
Да там Соловьев своими детскими вопросами типа "ну мы же лучше их, правда?" вынуждал Рогозина чушь какую-то нести.
+2
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RU
Сергей-82
8534
№17
20.02.2017 12:51
Цитата, GWolf сообщ. №9
Вообще-то 100 штук было в конце весны 2016 года.
Цитата, Воин3Dдоп сообщ. №12
Должны были поставить порядка 100 штук для обкатки в конце 2016.
Вы о чем какие 100 штук,мы Т-90 даже в таких количествах в год не делали,ни для себя не на экспорт,если есть то эти
Цитата, Akula сообщ. №13
По его словам, сейчас в войсках находится около 20 танков Т-14.
эта партия для испытаний,точно так же и ПАК ФА летает для испытаний не  сколько единиц.
0
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RU
Сергей-82
8534
№18
20.02.2017 12:58
Цитата, Гражданин СССР сообщ. №16
Да там Соловьев своими детскими вопросами типа "ну мы же лучше их, правда?" вынуждал Рогозина чушь какую-то нести.
В том то и дело,при всех минусах Рогозина,он с рождения должен быть в "теме"
Цитата, q
Отец — Олег Константинович Рогозин, генерал-лейтенант, профессор, доктор технических наук. До отставки и выхода на пенсию занимал должность начальника управления перспективных систем вооружений и первого заместителя начальника вооружения Министерства обороны СССР.
Цитата, q
Прапрадед Дмитрия Рогозина — генерал-майор Николай Миткевич-Жолток (род. 1866), в 1908—1915 годах — полицмейстер Москвы, в 1918—1920 годах — начальник штаба Государственной стражи Российской империи, один из руководителей Вооружённых Сил Юга Росси
Цитата, q
На самом деле Рогозин с 1983 года женат на Татьяне Геннадьевне Серебряковой, дочери полковника Геннадия Николаевича Серебрякова, сотрудника Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка), служившего на американском направлении
Теперь о самом Рогозине
Цитата, q
В мае-июне 1992 года принимал участие в вооружённом конфликте в Приднестровье в качестве бойца добровольческого отряда. Там же познакомился с генералом Александром Лебедем.
может он когда и ляпнет не то ради популизма,но однозначно ясно что человек на самом деле "в теме ".
+2
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RU
Воин3Dдоп
394
№19
20.02.2017 14:03
Цитата, Сергей-82 сообщ. №17
Вы о чем какие 100 штук,мы Т-90 даже в таких количествах в год не делали,ни для себя не на экспорт,если есть то эти
Предсерийная поставка для окончательной обкатки - партия 100 штук. Планируемый объем закупки до 2030 года - 2500 штук.
0
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RU
MaoDz
964
№20
20.02.2017 14:08
leonbor12
о чем я и говорю .

KillaKan
перечитайте внимательно ту ахинею, которую вы понаписали)))
Бредите тут вы, с вашим альтернативным мышлением.
-1
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RU
Воин3Dдоп
394
№21
20.02.2017 14:13
Цитата, Сергей-82 сообщ. №18
    В мае-июне 1992 года принимал участие в вооружённом конфликте в Приднестровье в качестве бойца добровольческого отряда. Там же познакомился с генералом Александром Лебедем.

может он когда и ляпнет не то ради популизма,но однозначно ясно что человек на самом деле "в теме ".
В 1978 вступил в комсомол. В девятом классе поступил в Школу юного журналиста при факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1981 году поступил на международное отделение факультета журналистики МГУ. На втором курсе женился на своей ровеснице, студентке филологического факультета МГУ Татьяне Серебряковой. В 1983 году у супругов родился сын Алексей. Был корреспондентом-стажёром в главной редакции информации Центрального телевидения Гостелерадио СССР и в главной редакции Латинской Америки Агентства печати «Новости». Имеет филологическое и экономическое образование. В 1986 году с отличием окончил международное отделение факультета журналистики МГУ, впервые в истории факультета защитив сразу две дипломные работы. В 1988 году с отличием окончил экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС.
По поводу того, что он воевал и как воевал, ничего сказать не могу. Не знаю, а википедия это не аргумент. И данные из нее не проверишь. Не хочу оскорблять Рогозина, но многие офицера на Чеченской войне получали ордена липовые, находясь при штабе в Моздоке. Так что тут не знаю.
Но вот потому, что он образование имеет... Он журналист. И, по моему мнению, занимаемой должности не соответствует, как впрочем и многие наши министры экономико-финансового блока. Человек на эту должность нужен другой, не по языку, а по голове.
-1
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RU
KillaKan
1267
№22
20.02.2017 15:01
Цитата, MaoDz сообщ. №20
перечитайте внимательно ту ахинею, которую вы понаписали)))
Бредите тут вы, с вашим альтернативным мышлением.

Это не у меня то есть танки то их нет... готов выслушать как это у вас в голове "дружит" :)
+1
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RU
Воин3D
868
№23
20.02.2017 16:36
Вот это две бомбы:
https://lenta.ru/news/2017/02/20/t90ms/
Россия подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока, в ближайшее время планируется заключить еще один. Об этом, как передает РИА Новости, заявил в ходе выставки IDEX-2017 в Абу-Даби министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
http://www.ng.ru/news/572477.html
Россия и Объединенные Арабские Эмираты приступят к работам по созданию совместного легкого истребителя пятого поколения с 2018 года, сообщил сегодня журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Эк как Мюнхен интересно поворачивается... Восток уже от США побежал.
+2
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RU
Сергей-82
8534
№24
20.02.2017 17:01
Цитата, Воин3D сообщ. №23
Россия подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока, в ближайшее время планируется заключить еще один
Ну если правда,то Йемен показал наверное что то.
Цитата, Воин3D сообщ. №23
Россия и Объединенные Арабские Эмираты приступят к работам по созданию совместного легкого истребителя пятого поколения с 201
Ну если Чемезов сказал,он обычно слова на ветер не бросает.
0
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KZ
Nariman
1
№25
20.02.2017 17:05
Я считаю если поставить лоб в лоб Т-14 с Лео2А5, то при попаданий снаряда в башню Т-14, электроника даст сбой, и танк будет не боеспособен, но целый.
0
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RU
VK
127
№26
20.02.2017 17:34
Цитата, Воин3D сообщ. №23
Россия и Объединенные Арабские Эмираты приступят к работам по созданию совместного легкого истребителя пятого поколения

вот тут про это подробнее:
http://tass.ru/armiya-i-opk/4037870

И сразу такой жесткий троллинг.На форумах ВПК ещё не не утихли баталии в ветках про однодвигательные истребители в лёгкой "весовой категории" , а тут сразу обе подачи от самого Чемезова!! ;)

Походу постарел дядька. В истребителях не шарит. У нас тут на форуме покруче спецы найдутся. Срочно менять. Х)))

ЗЫ от ОАЭ не ждал такого. Полосатым это не понравится.
0
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RU
Сергей-82
8534
№27
20.02.2017 17:41
Цитата, VK сообщ. №26
Ну так на презентаций Слюсарь и МиГ-35 назвал "легким".
0
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RU
Сергей-82
8534
№28
20.02.2017 17:44
Цитата, VK сообщ. №26
Цитата, q
Россия и ОАЭ совместно разработают истребитель пятого поколения


Россия и Объединенные Арабские Эмираты запустили проект по разработке легкого истребителя пятого поколения. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на 13-й международной выставке вооружений IDEX-2017, открывшейся в Абу-Даби.

«Сегодня подписали соглашение о развитии промышленной кооперации в области военно-технической продукции. Это дает возможность развивать проект по легкому истребителю пятого поколения, который будет разрабатываться с участием эмиратской стороны», — подчеркнул Мантуров.

«Совместная разработка легкого истребителя пятого поколения с ОАЭ находится на начальном этапе. Мы сейчас готовим наши предложения эмиратской стороне», — сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

По его словам, с российской стороны в проекте будет принимать участие ОАК как головная организация, концерн «Сухой» со своими наработками по истребителю пятого поколения и РСК «МиГ» с наработками по однодвигательным самолетам.

В свою очередь, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, как передает ТАСС, заявил, что самолет будет создаваться на базе МиГ-29. «Работы по этому самолета, думаю, начнем со следующего года, они займут порядка семи-восьми лет», — пояснил он.
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