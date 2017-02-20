Рогозин: "Армата" превосходит израильские, американские и европейские танки

Воин3Dдоп 394

№21 20.02.2017 14:13 Сергей-82 сообщ. №18 Цитата, В мае-июне 1992 года принимал участие в вооружённом конфликте в Приднестровье в качестве бойца добровольческого отряда. Там же познакомился с генералом Александром Лебедем.



может он когда и ляпнет не то ради популизма,но однозначно ясно что человек на самом деле "в теме ". В 1978 вступил в комсомол. В девятом классе поступил в Школу юного журналиста при факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1981 году поступил на международное отделение факультета журналистики МГУ. На втором курсе женился на своей ровеснице, студентке филологического факультета МГУ Татьяне Серебряковой. В 1983 году у супругов родился сын Алексей. Был корреспондентом-стажёром в главной редакции информации Центрального телевидения Гостелерадио СССР и в главной редакции Латинской Америки Агентства печати «Новости». Имеет филологическое и экономическое образование. В 1986 году с отличием окончил международное отделение факультета журналистики МГУ, впервые в истории факультета защитив сразу две дипломные работы. В 1988 году с отличием окончил экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС.

По поводу того, что он воевал и как воевал, ничего сказать не могу. Не знаю, а википедия это не аргумент. И данные из нее не проверишь. Не хочу оскорблять Рогозина, но многие офицера на Чеченской войне получали ордена липовые, находясь при штабе в Моздоке. Так что тут не знаю.

Но вот потому, что он образование имеет... Он журналист. И, по моему мнению, занимаемой должности не соответствует, как впрочем и многие наши министры экономико-финансового блока. Человек на эту должность нужен другой, не по языку, а по голове. В 1978 вступил в комсомол. В девятом классе поступил в Школу юного журналиста при факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1981 году поступил на международное отделение факультета журналистики МГУ. На втором курсе женился на своей ровеснице, студентке филологического факультета МГУ Татьяне Серебряковой. В 1983 году у супругов родился сын Алексей. Был корреспондентом-стажёром в главной редакции информации Центрального телевидения Гостелерадио СССР и в главной редакции Латинской Америки Агентства печати «Новости». Имеет филологическое и экономическое образование. В 1986 году с отличием окончил международное отделение факультета журналистики МГУ, впервые в истории факультета защитив сразу две дипломные работы. В 1988 году с отличием окончил экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС.По поводу того, что он воевал и как воевал, ничего сказать не могу. Не знаю, а википедия это не аргумент. И данные из нее не проверишь. Не хочу оскорблять Рогозина, но многие офицера на Чеченской войне получали ордена липовые, находясь при штабе в Моздоке. Так что тут не знаю.Но вот потому, что он образование имеет... Он журналист. И, по моему мнению, занимаемой должности не соответствует, как впрочем и многие наши министры экономико-финансового блока. Человек на эту должность нужен другой, не по языку, а по голове.