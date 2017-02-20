Рогозин: "Армата" превосходит израильские, американские и европейские танки
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Перспективный основной боевой танк (ОБТ) Т-14 "Армата"
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин
ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Танк "Армата" по своим техническим характеристикам превосходит израильские, американские и европейские танки, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1".
"По танкам у нас безусловно есть сейчас преимущество, потому что танк, созданный в Нижнем Тагиле, сегодня, конечно, по своим техническим характеристикам превышает характеристики американских и израильских, я уже не говорю про европейские танки", - сказал он.
"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Как ожидается, серийное производство новых танков может начаться в 2018 году. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.
19.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Alah
235
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№1
20.02.2017 01:06
Цитата, q
По танкам у нас безусловно есть сейчас преимущество, потому что танк, созданный в Нижнем Тагиле, сегодня, конечно, по своим техническим характеристикам превышает характеристики американских и израильских, я уже не говорю про европейские танки
Лучше бы сообщил, когда он (Т-14) пойдет в серию и в войска.
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MaoDz
964
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№2
20.02.2017 09:28
Какое нафиг преимущество когда их 10 штук на испытаниях, совсем плохой стал
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KillaKan
1267
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№3
20.02.2017 09:47
Цитата, MaoDz сообщ. №2
Какое нафиг преимущество когда их 10 штук на испытаниях, совсем плохой стал
То есть 10 против 0 это не преимущество ?
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MaoDz
964
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№4
20.02.2017 10:25
Цитата, q
То есть 10 против 0 это не преимущество ?против какой 0? У амеров и евпропы нет танков что ли?
Или вы хотите сказть что армата выйдя против 5 или 10 абрамсов всех перебьет? )))
Когда будет их в войсках хоть 100 штук, тогда еще можно БУДЕТ о чем-то говорить
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Сергей-82
8534
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№5
20.02.2017 10:59
В обще то Рогозин сказал
Цитата, q
По танкам у нас безусловно есть сейчас преимущество, потому что танк, созданный в Нижнем Тагиле, сегодня, конечно, по своим техническим характеристикам превышает характеристики американских и израильских, я уже не говорю про европейские танки", - сказал он.человек сказал про ТТХ,он про танковые войска ни чего не говорил,а так да Армата лучшая,тут спорить бесполезно.
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KillaKan
1267
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№6
20.02.2017 11:13
У амеров и евпропы нет танков что ли?
То есть у РФ нет танков ? :) Или советские ровесники Абрамсов не катят ? :)
Когда будет их в войсках хоть 100 штук, тогда еще можно БУДЕТ о чем-то говорить
В войсках больше 1500 единиц аналогов Абрамсов, когда у США и последователей будет аналогичный Армате танк в большем количестве, вот тогда и поговорим.
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Peter Tsk
4040
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№7
20.02.2017 11:18
Правильно ли я понимаю, что причиной начинающегося "срача" является шапкозакидательский "
19.02.17г. Рогозин с 1:10:30 - 1:48:30
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MaoDz
964
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№8
20.02.2017 11:41
Цитата, q
Правильно ли я понимаю, что причиной начинающегося "срача" является шапкозакидательский "говнозаголовок" придуманный журналистом?Ну да )))
Задолбали уже этими ура лозунгами. Скромнее надо быть, меньше 3,14здеть и больше делать.
Цитата, q
То есть у РФ нет танков ? :) Или советские ровесники Абрамсов не катят ? :)при чем тут это? Речь про армату!
Цитата, q
По танкам у нас безусловно есть сейчас преимуществоВ чем безусловное преимущество? В технологии? возможно, даже скорее всего!
Но его еще НЕТ этого танка, так что говорить можно пока только про преимущество на бумаге и как верно отметил выше Сергей, про ТТХ. Нет никакого безусловного преимущества. Просто НЕТ. Потому что нет предмета преимущества - т.е самого танка.
А то что он лучший - никто и не спорит!
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GWolf
1
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№9
20.02.2017 11:45
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KillaKan
1267
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№10
20.02.2017 11:51
при чем тут это? Речь про армату!
Ну так и приводите в пример аналоги Арматы на западе.
Или вы хотите сказть что армата выйдя против 5 или 10 абрамсов
А вы зачем то абрамсы приплели.
Но его еще НЕТ этого танка
10 штук есть, сами же писали, вы бы определились уже.
Нет никакого безусловного преимущества.
у вас есть 10 современных танков, а у кого то даже вразумительного прототипа нет, по мне так пока это и есть "безусловное преимущество"
Потому что нет предмета преимущества - т.е самого танка.
То 10 штук, то нет... специально для вас разъясняю, нет танка на данный момент в США а в РФ он есть. Заканчивайте бред нести.
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Alah
235
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№11
20.02.2017 11:52
Цитата, GWolf сообщ. №9
Вообще-то 100 штук было в конце весны 2016 года.
Откуда данные? Сейчас поискал, в открытых источниках нет инфы по количеству выпущенных машин (может, не там искал?).
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Воин3Dдоп
394
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№12
20.02.2017 12:12
Цитата, Alah сообщ. №11
Откуда данные? Сейчас поискал, в открытых источниках нет инфы по количеству выпущенных машин (может, не там искал?).Должны были поставить порядка 100 штук для обкатки в конце 2016. Возможно, что поставки задерживают в связи доработкой по результатам боевых действий в Сирии.
Видел это выступление Рогозина. Видно, что он либо не в теме, либо грузит Соловьева и аудиторию. Сказал, что в Америке лучше танки, чем в Европе. Хотя, Леопард последних модификаций лучший танк в НАТО. Только дорогой.
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Akula
944
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№13
20.02.2017 12:15
Цитата, Alah сообщ. №11
Цитата, q
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Опытная партия танков "Армата" (Т-14) проходит войсковые испытания - последний этап перед принятием их на вооружение и началом серийных поставок. Об этом заместитель генерального директора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич сообщил газете "Известия".
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/armiya-i-opk/3206858
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Alah
235
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№14
20.02.2017 12:15
Цитата, Воин3Dдоп сообщ. №12
Должны были поставить порядка 100 штук для обкатки в конце 2016.
То есть, как я понимаю, достоверных данных нет?
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leonbor12
424
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№15
20.02.2017 12:43
Рогозин сказал; "По танкам у нас безусловно есть сейчас преимущество, потому что танк, созданный в Нижнем Тагиле, сегодня, конечно, по своим техническим характеристикам превышает..."
Но вообще-то это глупое, неграмотное выражение!
По сути, он должен был бы сказать, что разработанный танк может обеспечить преимущество... и далее по тексту. Он же предположение выдал за действительность.
Странное высказывание для вице=премьера. Вроде бы должен быть грамотным...
Так что преимущество возможно будет, когда тех Армат наделают 2 тыс штук. Не ранее.
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Гражданин СССР
2729
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№16
20.02.2017 12:50
Да там Соловьев своими детскими вопросами типа "ну мы же лучше их, правда?" вынуждал Рогозина чушь какую-то нести.
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Сергей-82
8534
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№17
20.02.2017 12:51
Цитата, GWolf сообщ. №9
Вообще-то 100 штук было в конце весны 2016 года.
Цитата, Воин3Dдоп сообщ. №12
Должны были поставить порядка 100 штук для обкатки в конце 2016.Вы о чем какие 100 штук,мы Т-90 даже в таких количествах в год не делали,ни для себя не на экспорт,если есть то эти
Цитата, Akula сообщ. №13
По его словам, сейчас в войсках находится около 20 танков Т-14.эта партия для испытаний,точно так же и ПАК ФА летает для испытаний не сколько единиц.
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Сергей-82
8534
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№18
20.02.2017 12:58
Цитата, Гражданин СССР сообщ. №16
Да там Соловьев своими детскими вопросами типа "ну мы же лучше их, правда?" вынуждал Рогозина чушь какую-то нести.В том то и дело,при всех минусах Рогозина,он с рождения должен быть в "теме"
Цитата, q
Отец — Олег Константинович Рогозин, генерал-лейтенант, профессор, доктор технических наук. До отставки и выхода на пенсию занимал должность начальника управления перспективных систем вооружений и первого заместителя начальника вооружения Министерства обороны СССР.
Цитата, q
Прапрадед Дмитрия Рогозина — генерал-майор Николай Миткевич-Жолток (род. 1866), в 1908—1915 годах — полицмейстер Москвы, в 1918—1920 годах — начальник штаба Государственной стражи Российской империи, один из руководителей Вооружённых Сил Юга Росси
Цитата, q
На самом деле Рогозин с 1983 года женат на Татьяне Геннадьевне Серебряковой, дочери полковника Геннадия Николаевича Серебрякова, сотрудника Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка), служившего на американском направленииТеперь о самом Рогозине
Цитата, q
В мае-июне 1992 года принимал участие в вооружённом конфликте в Приднестровье в качестве бойца добровольческого отряда. Там же познакомился с генералом Александром Лебедем.может он когда и ляпнет не то ради популизма,но однозначно ясно что человек на самом деле "в теме ".
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Воин3Dдоп
394
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№19
20.02.2017 14:03
Цитата, Сергей-82 сообщ. №17
Вы о чем какие 100 штук,мы Т-90 даже в таких количествах в год не делали,ни для себя не на экспорт,если есть то этиПредсерийная поставка для окончательной обкатки - партия 100 штук. Планируемый объем закупки до 2030 года - 2500 штук.
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MaoDz
964
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№20
20.02.2017 14:08
leonbor12
о чем я и говорю .
KillaKan
перечитайте внимательно ту ахинею, которую вы понаписали)))
Бредите тут вы, с вашим альтернативным мышлением.
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Воин3Dдоп
394
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№21
20.02.2017 14:13
Цитата, Сергей-82 сообщ. №18
В мае-июне 1992 года принимал участие в вооружённом конфликте в Приднестровье в качестве бойца добровольческого отряда. Там же познакомился с генералом Александром Лебедем.В 1978 вступил в комсомол. В девятом классе поступил в Школу юного журналиста при факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1981 году поступил на международное отделение факультета журналистики МГУ. На втором курсе женился на своей ровеснице, студентке филологического факультета МГУ Татьяне Серебряковой. В 1983 году у супругов родился сын Алексей. Был корреспондентом-стажёром в главной редакции информации Центрального телевидения Гостелерадио СССР и в главной редакции Латинской Америки Агентства печати «Новости». Имеет филологическое и экономическое образование. В 1986 году с отличием окончил международное отделение факультета журналистики МГУ, впервые в истории факультета защитив сразу две дипломные работы. В 1988 году с отличием окончил экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС.
По поводу того, что он воевал и как воевал, ничего сказать не могу. Не знаю, а википедия это не аргумент. И данные из нее не проверишь. Не хочу оскорблять Рогозина, но многие офицера на Чеченской войне получали ордена липовые, находясь при штабе в Моздоке. Так что тут не знаю.
Но вот потому, что он образование имеет... Он журналист. И, по моему мнению, занимаемой должности не соответствует, как впрочем и многие наши министры экономико-финансового блока. Человек на эту должность нужен другой, не по языку, а по голове.
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KillaKan
1267
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№22
20.02.2017 15:01
Цитата, MaoDz сообщ. №20
перечитайте внимательно ту ахинею, которую вы понаписали)))
Это не у меня то есть танки то их нет... готов выслушать как это у вас в голове "дружит" :)
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Воин3D
868
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№23
20.02.2017 16:36
Вот это две бомбы:
https://lenta.ru/news/2017/02/20/t90ms/
Россия подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока, в ближайшее время планируется заключить еще один. Об этом, как передает РИА Новости, заявил в ходе выставки IDEX-2017 в Абу-Даби министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
http://www.ng.ru/news/572477.html
Россия и Объединенные Арабские Эмираты приступят к работам по созданию совместного легкого истребителя пятого поколения с 2018 года, сообщил сегодня журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Эк как Мюнхен интересно поворачивается... Восток уже от США побежал.
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Сергей-82
8534
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№24
20.02.2017 17:01
Россия подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока, в ближайшее время планируется заключить еще одинНу если правда,то Йемен показал наверное что то.
Россия и Объединенные Арабские Эмираты приступят к работам по созданию совместного легкого истребителя пятого поколения с 201Ну если Чемезов сказал,он обычно слова на ветер не бросает.
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Nariman
1
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№25
20.02.2017 17:05
Я считаю если поставить лоб в лоб Т-14 с Лео2А5, то при попаданий снаряда в башню Т-14, электроника даст сбой, и танк будет не боеспособен, но целый.
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VK
127
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№26
20.02.2017 17:34
Россия и Объединенные Арабские Эмираты приступят к работам по созданию совместного легкого истребителя пятого поколения
вот тут про это подробнее:
http://tass.ru/armiya-i-opk/4037870
И сразу такой жесткий троллинг.На форумах ВПК ещё не не утихли баталии в ветках про однодвигательные истребители в лёгкой "весовой категории" , а тут сразу обе подачи от самого Чемезова!! ;)
Походу постарел дядька. В истребителях не шарит. У нас тут на форуме покруче спецы найдутся. Срочно менять. Х)))
ЗЫ от ОАЭ не ждал такого. Полосатым это не понравится.
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Сергей-82
8534
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№27
20.02.2017 17:41
Цитата, VK сообщ. №26Ну так на презентаций Слюсарь и МиГ-35 назвал "легким".
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Сергей-82
8534
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№28
20.02.2017 17:44
Цитата, VK сообщ. №26
Цитата, q
Россия и ОАЭ совместно разработают истребитель пятого поколения
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