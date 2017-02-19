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Рогозин: российские противотанковые системы пользуются большим спросом на мировом рынке

20.02.2017 ИТАР-ТАСС 455 0
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Источник: РИА Новости/ www.ria.ru

Вице-премьер добавил, что, несмотря на санкции и давление, Россия на рынке вооружения занимает второе место после американцев

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Российские противотанковые системы пользуются большим спросом на мировом рынке, заявил сегодня вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1".

"Противотанковое оружие, те же самые "Метисы", "Корнеты", как семечки, расходятся: на экспорт все покупают с огромным удовольствием", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что, несмотря на санкции и давление, Россия на рынке вооружения "до сих пор занимает второе место после американцев", которые, по его словам "лоббируют через экономику, через политику, через грубую силу" и "продавливают для себя рынки продажи вооружений". "Несмотря на это, мы не сдаем своего жесткого, четкого второго места. А это говорит о том, что наше оружие настолько хорошо, что его покупают с удовольствием, несмотря на то, что это иногда даже и опасно", - заключил Рогозин.

19.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
Метис
Персоны
Рогозин Дмитрий

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