Рогозин: российские противотанковые системы пользуются большим спросом на мировом рынке
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Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Рынки и сотрудничество
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Дмитрий Рогозин
Источник: РИА Новости/ www.ria.ru
Вице-премьер добавил, что, несмотря на санкции и давление, Россия на рынке вооружения занимает второе место после американцев
ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Российские противотанковые системы пользуются большим спросом на мировом рынке, заявил сегодня вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1".
"Противотанковое оружие, те же самые "Метисы", "Корнеты", как семечки, расходятся: на экспорт все покупают с огромным удовольствием", - сказал он.
Вице-премьер добавил, что, несмотря на санкции и давление, Россия на рынке вооружения "до сих пор занимает второе место после американцев", которые, по его словам "лоббируют через экономику, через политику, через грубую силу" и "продавливают для себя рынки продажи вооружений". "Несмотря на это, мы не сдаем своего жесткого, четкого второго места. А это говорит о том, что наше оружие настолько хорошо, что его покупают с удовольствием, несмотря на то, что это иногда даже и опасно", - заключил Рогозин.
19.02.2017
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