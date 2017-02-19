Рогозин: российские противотанковые системы пользуются большим спросом на мировом рынке



Дмитрий Рогозин

Источник: РИА Новости/ www.ria.ru Дмитрий РогозинИсточник: РИА Новости/ www.ria.ru

Вице-премьер добавил, что, несмотря на санкции и давление, Россия на рынке вооружения занимает второе место после американцев

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Российские противотанковые системы пользуются большим спросом на мировом рынке, заявил сегодня вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1".

"Противотанковое оружие, те же самые "Метисы", "Корнеты", как семечки, расходятся: на экспорт все покупают с огромным удовольствием", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что, несмотря на санкции и давление, Россия на рынке вооружения "до сих пор занимает второе место после американцев", которые, по его словам "лоббируют через экономику, через политику, через грубую силу" и "продавливают для себя рынки продажи вооружений". "Несмотря на это, мы не сдаем своего жесткого, четкого второго места. А это говорит о том, что наше оружие настолько хорошо, что его покупают с удовольствием, несмотря на то, что это иногда даже и опасно", - заключил Рогозин.