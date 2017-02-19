Турция предложила США разместить наземные войска в Сирии



Мевлют Чавушоглу

Источник: © EPA/PHILIPP GUELLAND Мевлют ЧавушоглуИсточник: © EPA/PHILIPP GUELLAND

Глава МИД Турции обратил внимание, что операция "Щит Евфрата" доказала свою эффективность как концепция "сотрудничества местных формирований с войсками спецназначения страны"

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Турция выступила с предложением разместить ограниченный воинский контингент США внутри Сирии для поддержки местных сил безопасности. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Два дня назад в Турцию нанес визит начальник Генштаба ВС США генерал Джозеф Данфорд. Мы предложили американской стороне направить (в Сирию) контингент войск специального назначения для поддержки местных умеренных (оппозиционных) сил", - сообщил министр.

Чавушоглу обратил внимание на то, что проводящаяся с 24 августа 2016 года ВС Турции и "Сирийской свободной армией" операция "Щит Евфрата" доказала свою эффективность как концепция "сотрудничества местных формирований с войсками спецназначения Турции, которые оказывают сирийским силам серьезную поддержку на земле". "Скоро будет взят Эль-Баб, и после этого мы можем так же совместно взять Ракку. Идти на Ракку можно вместе с нашими союзниками по коалиции, с США. Мы открыли для них нашу авиабазу Инджирлик", - сказал он.

Чавушоглу также призвал прекратить применять двойные стандарты в борьбе с терроризмом, "выбирая одних террористов, чтобы бороться с другими".

Глава МИД Турции также считает, что на текущем этапе важно обеспечить полное прекращение огня в Сирии с помощью России, Ирана и других стран региона. Соответствующее заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сейчас нашей главной задачей является прекращение огня в Сирии. С Россией, Ираном, другими странами мы добились результатов на этом направлении, и нам надо вместе работать для урегулирования кризиса", - сказал он.

Чавушоглу указал, что "у Турции и России могут быть различные позиции по многим вопросам, в том числе по (президенту САР) Башару Асаду". "Однако ранее другие страны уже пытались договориться в контексте урегулирования в САР, но эти договоренности не были реализованы. Мы же с Россией сели за стол переговоров и обговорили, что мы можем сделать для сирийцев. Наши соглашения сработали, был обеспечен и продлен режим прекращения огня", - сказал министр.

Переговоры по Сирии в Астане стали важным вкладом в укрепление доверия между сторонами конфликта, и теперь необходимо возобновить дискуссию в Женеве, отметил Чавушоглу.

"Проведенные в Астане переговоры были важны как мера укрепления доверия между сторонами конфликта. Но теперь нам необходимо возобновить диалог на "женевской платформе", - сказал он.

По словам министра, "астанинский процесс" стал не только вкладом в укрепление доверия, но и "помог поддержать в силе режим прекращения огня в Сирии". "Также это шаг к возобновлению женевских переговоров. "Женевский формат" является основой реализации политического переходного процесса в САР, и это лучшее решение для страны", - убежден он.

По словам Чавушоглу "политический переход необходим и поможет в эффективной борьбе с террористическими организациями в Сирии". Он также напомнил о том, что "базовой программой для решения кризиса являются Женевское соглашение и резолюция СБ ООН 2254".

Официальное начало межсирийских переговоров в Женеве запланировано на 23 февраля. Как ожидается, делегации приедут в Женеву 20 февраля или в районе этого числа, чтобы провести предварительные консультации со спецпосланником генсека ООН и его командой.