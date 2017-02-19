Министр обороны Израиля назвал Иран главной угрозой на Ближнем Востоке



Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в кабине первого построенного для ВВС Израиля на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт (штат Техас) истребителя F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) (серийный номер AS-1, израильский бортовой номер "901") на церемонии выкатки 22.06.2016

Источник: Beth Steel / Lockheed Martin Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в кабине первого построенного для ВВС Израиля на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт (штат Техас) истребителя F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) (серийный номер AS-1, израильский бортовой номер "901") на церемонии выкатки 22.06.2016Источник: Beth Steel / Lockheed Martin

Авигдор Либерман назвал первым вызовом иранские ядерные амбиции, программу по развитию баллистических ракет, а также контрабанду современного оружия в любой проблематичный район Ближнего Востока

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман считает, что Иран и его ядерные амбиции угрожают всему Ближнему Востоку. Об этом он заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"На Ближнем Востоке мы сталкиваемся с тремя вызовами: Иран, Иран и Иран", - сказал он.

"Первый вызов - это иранские ядерные амбиции, программа по развитию баллистических ракет, а также контрабанда весьма современного оружия в любой проблематичный район Ближнего Востока, не важно, идет ли речь о Йемене, Ливане или Сирии", - пояснил министр.

Второй вызов - это усилия Тегерана "по подрыву стабильности в каждой стране Ближнего Востока". "Бахрейн, Йемен, Ливан, Сирия, но главная цель (Ирана) сегодня - это Саудовская Аравия", - добавил он.

По словам израильского министра обороны, "третья проблема - это поведение" Ирана, которое заключается в "повсеместном создании группировок-союзников". "В Ливане есть (шиитское движение) "Хезболлах", в секторе Газа - "Исламский джихад" и ХАМАС, группировки хуситов в Йемене, шиитские ополченцы в Ираке", - добавил он.

Ранее в воскресенье глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что ядерная программа Тегерана носит мирный характер. "Иран настаивает на том, что ядерная программа является мирной ядерной программой", - сказал Зариф. "Иран никогда не будет производить ядерное оружие. Точка", - подчеркнул глава МИД ИРИ.

Палестино-израильский конфликт

Двугосударственное решение остается единственным путем урегулирования ближневосточного конфликта, однако при этом должен быть проведен обмен населением и территориями, заявил Либерман.

"Базовый принцип урегулирования должен включать в себя обмен территориями и населением, так как нет смысла создавать гомогенное палестинское государство и двунациональное государство Израиль", - сказал он.

При этом Либерман считает создание двух государств единственным путем урегулирования. "Мое видение таково: конец всех игр, нет сомнений: решение "двух государств", - сказал министр. Однако, по его словам, для Израиля "задачей является сохранение еврейского (характера) государства". "Я думаю, существует огромное недопонимание в отношении еврейского государства и палестинского государства", - пояснил глава израильского оборонного ведомства.

"Самая большая проблема состоит в том, что, в соответствии с существующим сегодня предложением, предполагается создать весьма гомогенное палестинское государство без единого еврея, а мы (Израиль) превратимся в двунациональное государство с более чем 20% палестинского населения", - отметил он.

Либерман считает также, что "еще одна проблема заключается в том, что палестинцы не обладают достаточной силой, чтобы в одиночку подписать мирное соглашение с Израилем". "Такое соглашение возможно только в рамках широкого регионального урегулирования, - продолжил он. - Мы должны одновременно подписать соглашения по урегулированию с арабским миром и палестинцами".

При этом, уверен Либерман, "сегодня проблема палестинцев не является главной проблемой Ближнего Востока". "Это - проблема, но раньше было очень легко объяснить все проблемы арабского мира существованием палестино-израильского конфликта, - пояснил он. - Сегодня очевидно, что нет связи между восстанием в Тунисе, гражданскими войнами в Сирии, Ливии и израильско-палестинским конфликтом. Наоборот, при всех существующих проблемах, нам удается удерживать ситуацию с палестинцами под контролем, и она никоим образом не выглядит похожей на ситуации в Сирии, Ливии или Йемене".