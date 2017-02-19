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"Мвари" появится на IDEX 2017

20.02.2017 Военный паритет 374 0
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Легкий боевой самолет Mwari
Легкий боевой самолет Mwari разработки южноафриканского консорциума Paramount Group
Источник: Paramount Group

Южноафриканская компания Paramount Group представит на выставке IDEX 2017 свой новый легкий многоцелевой самолет Mwari, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com.

Компания заявляет, что в данном летательном аппарате соединены возможности самолета и вертолета, достигнуты низкая стоимость приобретения и эксплуатации. Самолет может выполнять задачи разведки и наблюдения, охраны правопорядка, патрулирования, борьбы с повстанцами, ликвидации последствий стихийных бедствий.

Проект "Мвари" был инициирован в сентябре 2014 года компаниями Paramount и Boeing, в мае 2016 года достигнуто соглашение о разработке усовершенствованного оборудования для самолета. "Мвари" может быстро реконфигурироваться для выполнения разных миссий, может находиться в воздухе более 7 часов, что делает его идеальным средством для мониторинга территорий и акваторий большой площади.

19.02.2017
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принадлежат Военный паритет
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Компании
Boeing
Paramount Group

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