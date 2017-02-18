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Индонезия стала первым оператором вертолетных БЛА V-200

20.02.2017 Военный паритет 245 0
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Skeldar V-200
Шведский БЛА Skeldar V-200
Источник: www.saabgroup.com

Компания UMS Skeldar (совместное предприятие Saab Group и UMS Aero) получила контракт на поставку вертолетных беспилотников типа V-200 для министерства обороны Индонезии, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com.

В течение четвертого квартала 2016 года велись испытания БЛА. Индонезия является первой страной, которая получит эти аппараты.

"Мы рады объявить о том, что наш контракт с министерством обороны Республики Индонезия подписан в рамках формирования стратегических отношений в регионе" , заявил генеральный директор UMS Skeldar Якоб Бауманн (Jakob Baumann). БЛА демонстрировался на выставке Aero India 2017 (14-18 февраля).

18.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Индонезия
Компании
SAAB
Проекты
БПЛА

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