Британский "Рипер" потопил катер террористов
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Глобальная безопасность
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БПЛА MQ-9 Reaper
Ударный беспилотник Reaper королевских ВВС Великобритании потопил катер исламистов, оснащенного тяжелым пулеметом, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk.
7 февраля группа боевиков вознамерилась пересечь реку Тигр. Террористы не знали, что уже давно и плотно наблюдаются разведывательными самолетами коалиции. В середине канала "Рипер" ударом своей ракеты Hellfire отправил катер на дно.
Отмечается, что интенсивность использования ВВС Великобритании в Ираке и Сирии в 2016 году значительно превосходит накал действий в Афганистане. Королевские ВВС в течение последних 12 месяцев обрушили на врага 1276 бомб и ракет, что больше чем в самом "бойком" году в Афганистане 10 лет назад.
Кроме боевых операций Великобритания занимается в регионе подготовкой иракских и курдских сил безопасности.
19.02.2017
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