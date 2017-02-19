Британский "Рипер" потопил катер террористов



БПЛА MQ-9 Reaper БПЛА MQ-9 Reaper

Ударный беспилотник Reaper королевских ВВС Великобритании потопил катер исламистов, оснащенного тяжелым пулеметом, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk.

7 февраля группа боевиков вознамерилась пересечь реку Тигр. Террористы не знали, что уже давно и плотно наблюдаются разведывательными самолетами коалиции. В середине канала "Рипер" ударом своей ракеты Hellfire отправил катер на дно.

Отмечается, что интенсивность использования ВВС Великобритании в Ираке и Сирии в 2016 году значительно превосходит накал действий в Афганистане. Королевские ВВС в течение последних 12 месяцев обрушили на врага 1276 бомб и ракет, что больше чем в самом "бойком" году в Афганистане 10 лет назад.

Кроме боевых операций Великобритания занимается в регионе подготовкой иракских и курдских сил безопасности.