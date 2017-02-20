Небо, самолет, чиновники: как мировой авиапром зависит от России



Д. Рогозин и Д. Медведев. Фото: РИА НОВОСТИ/Владимир Родионов Д. Рогозин и Д. Медведев. Фото: РИА НОВОСТИ/Владимир Родионов

В то время как в мире авиастроения стираются национальные границы, у нас звучат призывы возрождать свое и вытеснять чужих

Пассажирские самолеты создаются всем миром - это не метафора, а реальность нынешнего гражданского авиапрома. Достаточно зайти на сайт любого авиапроизводителя и изучить раздел поставщиков комплектующих. Обычно указываются поставщики первого уровня (например, производители двигателей и авионики), но и их набирается десятки компаний. А есть еще поставщики второго, третьего, четвертого уровней. Самолет - слишком сложная и дорогая конструкция, чтобы с ней справиться в одиночку: только длина электропроводов для одного самолета может достигать 500 километров.

Если посмотреть на карту мира с точки зрения авиапрома, то страны, а точнее, компании той или иной страны, имеют свою "специализацию". Россия тоже есть на этой карте. И здесь крупнейший представитель - титановая корпорация "ВСМПО-Ависма". Российский титан используется для производства деталей шасси, двигателей и крыла, которые подвергаются наибольшим нагрузкам в полете.

Сильные позиции "ВСМПО-Ависмы" не пошатнули ни корпоративные войны, в результате которых контроль над компанией перешел к "Ростеху", ни антироссийские санкции. Политические события 2014 года, конечно, осложнили сотрудничество между российской компанией и иностранцами, но не прекратили его.

"Санкции практически не повлияли на объемы реализации "ВСМПО-Ависмы", - говорит представитель корпорации. - По некоторым продуктам произошло перераспределение поставок, а по некоторым - нас попросили создать буферные склады, что мы и сделали". И даже попадание Сергея Чемезова - главы "Ростеха" и по совместительству председателя совета директоров "ВСМПО-Ависмы" - в санкционные списки Европы и США не привело ни к каком ущербу.

Иркутский завод, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (контролируется государством), продолжает работать по контакту с Airbus, обеспечивая серийное производство компонентов для А320. Транспортная авиакомпания "Волга-Днепр" участвует в производственной цепочке Boeing - перевозит комплектующие и оборудование. А российские инженеры вовлечены в создание таких новинок мирового авиапрома как В787 Dreamliner и Airbus A350 - самолетов из композитных материалов.

Парк российских авиакомпаний примерно на 80% состоит из самолетов Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer. Нередко это вызывает публичное негодование чиновников. У них не принято говорить про интересы рынка. Зато принято ругать авиакомпании за "непатриотичность". Аргументация одна: иностранные самолеты мешают развиваться отечественному авиапрому. В то время как в мире авиастроения стираются национальные границы, у нас звучат призывы возрождать свое и вытеснять чужих.

Чего стоит негодование вице-премьера Дмитрия Рогозина: "Это позор! В стране с таким количеством часовых поясов летать на иностранных бортах. Они не лучше нашей авиационной техники, которую мы просто не можем довести до ума. <…> Это нетерпимая ситуация!" На встрече в январе Рогозин даже предложил президенту Владимиру Путину выдавать разрешения на международные полеты только тем авиакомпаниям, которые поставят на эти маршруты отечественные воздушные суда.

В итоге мы видим проекты из советского прошлого, разумеется, с единственным источником финансирования - из бюджета страны. Деньги уже идут на региональный самолет Ил-114, дальнемагистральный Ил-96-400 - всего предусмотрено 109,3 млрд рублей. Парадокс в том, что российский авиапром и сам не живет без иностранных поставщиков комплектующих. Например, еще не взлетевший среднемагистральный самолет МС-21 на 40% "иностранец", а ближнемагистральный SuperJet - более чем на 50%.

Если отбросить эмоции, то отчетливо видно: чуть ли не в каждом иностранном самолете есть производственный и интеллектуальный вклад россиян. И кто тут более патриотичен - чиновники в праведном гневе или компании, которые давно и успешно интегрированы в мировой гражданский авиапром?

Анастасия Дагаева