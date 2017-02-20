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Небо, самолет, чиновники: как мировой авиапром зависит от России

20.02.2017 Forbes 591 2
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Д. Рогозин и Д. Медведев. Фото: РИА НОВОСТИ/Владимир Родионов

В то время как в мире авиастроения стираются национальные границы, у нас звучат призывы возрождать свое и вытеснять чужих

Пассажирские самолеты создаются всем миром - это не метафора, а реальность нынешнего гражданского авиапрома. Достаточно зайти на сайт любого авиапроизводителя и изучить раздел поставщиков комплектующих. Обычно указываются поставщики первого уровня (например, производители двигателей и авионики), но и их набирается десятки компаний. А есть еще поставщики второго, третьего, четвертого уровней. Самолет - слишком сложная и дорогая конструкция, чтобы с ней справиться в одиночку: только длина электропроводов для одного самолета может достигать 500 километров.


Если посмотреть на карту мира с точки зрения авиапрома, то страны, а точнее, компании той или иной страны, имеют свою "специализацию". Россия тоже есть на этой карте. И здесь крупнейший представитель - титановая корпорация "ВСМПО-Ависма". Российский титан используется для производства деталей шасси, двигателей и крыла, которые подвергаются наибольшим нагрузкам в полете.


Сильные позиции "ВСМПО-Ависмы" не пошатнули ни корпоративные войны, в результате которых контроль над компанией перешел к "Ростеху", ни антироссийские санкции. Политические события 2014 года, конечно, осложнили сотрудничество между российской компанией и иностранцами, но не прекратили его.


"Санкции практически не повлияли на объемы реализации "ВСМПО-Ависмы", - говорит представитель корпорации. - По некоторым продуктам произошло перераспределение поставок, а по некоторым - нас попросили создать буферные склады, что мы и сделали". И даже попадание Сергея Чемезова - главы "Ростеха" и по совместительству председателя совета директоров "ВСМПО-Ависмы" - в санкционные списки Европы и США не привело ни к каком ущербу.


Иркутский завод, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (контролируется государством), продолжает работать по контакту с Airbus, обеспечивая серийное производство компонентов для А320. Транспортная авиакомпания "Волга-Днепр" участвует в производственной цепочке Boeing - перевозит комплектующие и оборудование. А российские инженеры вовлечены в создание таких новинок мирового авиапрома как В787 Dreamliner и Airbus A350 - самолетов из композитных материалов.


Парк российских авиакомпаний примерно на 80% состоит из самолетов Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer. Нередко это вызывает публичное негодование чиновников. У них не принято говорить про интересы рынка. Зато принято ругать авиакомпании за "непатриотичность". Аргументация одна: иностранные самолеты мешают развиваться отечественному авиапрому. В то время как в мире авиастроения стираются национальные границы, у нас звучат призывы возрождать свое и вытеснять чужих.


Чего стоит негодование вице-премьера Дмитрия Рогозина: "Это позор! В стране с таким количеством часовых поясов летать на иностранных бортах. Они не лучше нашей авиационной техники, которую мы просто не можем довести до ума. <…> Это нетерпимая ситуация!" На встрече в январе Рогозин даже предложил президенту Владимиру Путину выдавать разрешения на международные полеты только тем авиакомпаниям, которые поставят на эти маршруты отечественные воздушные суда.


В итоге мы видим проекты из советского прошлого, разумеется, с единственным источником финансирования - из бюджета страны. Деньги уже идут на региональный самолет Ил-114, дальнемагистральный Ил-96-400 - всего предусмотрено 109,3 млрд рублей. Парадокс в том, что российский авиапром и сам не живет без иностранных поставщиков комплектующих. Например, еще не взлетевший среднемагистральный самолет МС-21 на 40% "иностранец", а ближнемагистральный SuperJet - более чем на 50%.


Если отбросить эмоции, то отчетливо видно: чуть ли не в каждом иностранном самолете есть производственный и интеллектуальный вклад россиян. И кто тут более патриотичен - чиновники в праведном гневе или компании, которые давно и успешно интегрированы в мировой гражданский авиапром?


Анастасия Дагаева

17.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Forbes
Материал размещен в открытом доступе
на АвиаПорт.ru
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Boeing-787
А320
А350
Ил-114
Ил-96
СуперДжет-100
Компании
Airbus
Boeing
Bombardier
Embraer
ВСМПО-Ависма
ОАК
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Чемезов Сергей
Проекты
МС-21

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
AU
Makc
288
№1
20.02.2017 05:20
Либеральный звиздёжь. Хотя от Форбс ожидать другого не приходится. Страна должна иметь ВЕСЬ пакет компетенций и самодостаточную производственную базу. Отсутствие таковой приводит к зависимости от политических ветров, а такое для России неприемлемо, учитывая историю. В России есть ВСЕ необходимые технологии. Их нужно свести воедино.

Так-же не понимаю это костность мышления в плане компоновки машин. Кресто-образные сигары что мы видим повсеместно идеалом не являются. Интегральная аэродинамическая компановка вообще и летающее крыло в частности имеют большие плюсы в плане аэродинамики, внутренних обьёмов, весового совершенства и пилотажа. Взлётная и посадочная скорости упадут, грузоподъёмность вырастет, конструкция даже легче стать может. Почему не стать белыми воронами? Мода мешает? А что мешает задать тон?
+6
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RU
Стальнов И.П.
137
№2
20.02.2017 08:23
Странная статья, или она просто тупая и не видит, что происходит в мире или очень наивная, даже Канада, Бразилия, Япония и ряд других стран развивают свою авиатехнику, у нас есть уникальные разработки в этих областях. Да кооперация возможна, но только в разумных пределах, завтра запад скажет мы не будем поставлять вам самолёты и что пешком ходить будешь по своим журналистским делам.
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