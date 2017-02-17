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"Иркут" регистрирует товарный знак МС-21

20.02.2017 Известия.ru 417 0
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Самолет МС-21-300
Церемония выкатки первого опытного образца среднемагистрального самолета МС-21-300
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Вопрос о новом названии самолета больше не стоит

Корпорация "Иркут" подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака изображение и название самолета МС-21, первый полет которого намечен на весну этого года. Таким образом, когда-то случайным образом введенное в оборот сокращенное название концепции проекта - "Магистральный самолет XXI века" - может уже в ближайшем будущем стать узнаваемой торговой маркой новейшего российского самолета.


Корпорация "Иркут" в конце января подала заявку на государственную регистрацию на территории России комбинированного товарного знака, включающего словесные и изобразительные составляющие - объемную 3D-модель самолета и обозначение на борту как МС-21.


- В настоящее время подана заявка на регистрацию товарного знака на русском языке. Следующим шагом, скорее всего, будет регистрация на английском языке. Название имеет идентичное написание на двух языках, - сообщил "Известиям" представитель "Иркута".


Торжественная церемония выкатки МС-21 состоялась летом прошлого года. После этого было принято решение зарегистрировать товарный знак в соответствии с утвержденным колористическим оформлением, утверждают в компании. В качестве цветовых решений для товарного знака были выбраны следующие - белый, черный, темно-серый, темно-синий, красный, голубой, синий, фиолетовый.


- Вопрос о названии на этом этапе не обсуждается, - заявили в "Иркуте".


В настоящее время самолет готовится к проведению летных испытаний. По плану первый полет должен состояться в марте-апреле. Точная дата пока не определена. В рабочей и маркетинговой документации за самолетом уже давно закреплено название МС-21. В англоязычном варианте название самолета звучит несколько иначе - ЭмСи-21.


В экспертном сообществе также не видят смысла в поиске имени для самолета, название которого многие годы носило частично условный характер. Негативного отношения к существующему названию самолета отмечено не было. Заказчиков в первую очередь интересовали вопросы, связанные с летными и эксплуатационными характеристиками, а также организацией послепродажного обслуживания.


- Не думаю, что есть смысл переименовывать самолет. Лучше оставить как есть. МС-21 уже прочно ассоциируется с этой машиной. Название хорошо примелькалось, в том числе и в зарубежной прессе. К новому названию сложно будет привыкнуть, - считает главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров.


Как рассказали "Известиям" в Роспатенте, в 2012 году корпорация "Иркут" уже подавала заявки на регистрацию товарного знака на название "Иркут МС-21", а также его варианта с латинскими буквами. По заявкам были приняты положительные решения о регистрации товарных знаков, но без предоставления правовой охраны элементу МС-21. Он был обозначен как неохраняемый элемент, поскольку экспертиза сочла его не обладающим различительной способностью.


- Корпорация "Иркут", не оспаривая правомерность решения экспертизы, тогда отозвала заявки и не стала получать свидетельства на товарные знаки. Причины нам неизвестны, - сообщил Роман Захаров, заведующий отделением товарных знаков и промышленных образцов Федерального института промышленной собственности - подведомственного учреждения Роспатента.


По мнению партнера компании Patentus, патентного поверенного Дмитрия Марканова, объективная среда за пять лет изменилась, и поэтому сейчас марку МС-21 зарегистрировать уже можно.


- В 2017 году Роспатент может изменить свое решение и предоставить товарную охрану знаку в целом, не исключая из охраны элемент МС-21. Я считаю, что регистрация состоится, - сообщил "Известиям" Марканов. - Если они получат регистрацию комбинированного товарного знака, то, я думаю, в дальнейшем подадут и на регистрацию словесного товарного знака.


По словам эксперта, Роспатент при проведении экспертизы в любом случае будет отдельно оценивать как графический элемент, так и словесный. В итоге возможна ситуация, при которой в составе комбинированного товарного знака может оказаться охраняемый силуэт самолета и неохраняемое название МС-21, если вновь не будут установлены его различительные особенности.


В "Иркуте" пояснили, что приняли решение регистрировать комбинированный знак как наиболее выразительный и, следовательно, запоминающийся широкому кругу лиц. Этот знак будет активно использоваться в сувенирной и рекламной продукции.


Справка "Известий"


Входящий в состав ОАК "Иркут" начал разрабатывать МС-21 в начале 2000-х годов. На сегодняшний день портфель твердых заказов составляет 175 машин. Интерес к самолету проявляют как российские, так и зарубежные авиакомпании. Первые поставки самолетов запланированы на конец 2018 года.


Евгений Девятьяров

17.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
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Страны
Великобритания
Россия
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Проекты
МС-21

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