Абитуриенты военных вузов чаще всего выбирают специальность штурмана ВМФ
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Военнослужащие ВМС РФ
Источник: Александр Карпушкин/ТАСС, архив
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Наиболее престижными профессиями среди абитуриентов российских военно-морских институтов являются специальности штурманской, аварийно-спасательной службы, автоматизированных систем управления, сообщил заместитель начальника Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ России "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" контр-адмирал Александр Карпов.
Санкт-петербургская Военно-морская академия 10 февраля отметила 190-летие своего основания и академического военно-морского образования в России. В этот день 1827 года всероссийский император Николай I утвердил представленные адмиралом Иваном Крузенштерном списки учителей и учебную программу офицерского класса при Морском кадетском корпусе в Петербурге.
"По итогам прошлого набора наиболее престижные, где у нас самый был высокий конкурс, это, прежде всего, конечно, где готовят будущих штурманов - называется специальность "Морские средства навигации"; поисково-спасательное обеспечение сил флота, автоматизированные системы управления ВМФ - я бы выделил вот эти три специальности, где мы наблюдали наиболее высокий конкурс среди поступающих, - сказал Карпов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Он отметил, что военно-морские вузы готовят офицеров для ВМФ России по более чем 30 специальностям, "начиная с морских средств навигации и заканчивая специалистом в области эксплуатации ядерных энергетических установок".
В состав ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" в настоящее время входят командно-штабной и командно-инженерный факультеты, факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки, центр подготовки иностранных военнослужащих, Военный институт дополнительного профессионального образования, Военно-морской и Военно-морской политехнический институты, филиал (Калининград), учебные центры (Сосновый Бор Ленинградской области; Обнинск, Калужской области) и три научно-исследовательских института.
18.02.2017
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