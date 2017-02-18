Абитуриенты военных вузов чаще всего выбирают специальность штурмана ВМФ



Военнослужащие ВМС РФ

Источник: Александр Карпушкин/ТАСС, архив Военнослужащие ВМС РФИсточник: Александр Карпушкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Наиболее престижными профессиями среди абитуриентов российских военно-морских институтов являются специальности штурманской, аварийно-спасательной службы, автоматизированных систем управления, сообщил заместитель начальника Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ России "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" контр-адмирал Александр Карпов.

Санкт-петербургская Военно-морская академия 10 февраля отметила 190-летие своего основания и академического военно-морского образования в России. В этот день 1827 года всероссийский император Николай I утвердил представленные адмиралом Иваном Крузенштерном списки учителей и учебную программу офицерского класса при Морском кадетском корпусе в Петербурге.

"По итогам прошлого набора наиболее престижные, где у нас самый был высокий конкурс, это, прежде всего, конечно, где готовят будущих штурманов - называется специальность "Морские средства навигации"; поисково-спасательное обеспечение сил флота, автоматизированные системы управления ВМФ - я бы выделил вот эти три специальности, где мы наблюдали наиболее высокий конкурс среди поступающих, - сказал Карпов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что военно-морские вузы готовят офицеров для ВМФ России по более чем 30 специальностям, "начиная с морских средств навигации и заканчивая специалистом в области эксплуатации ядерных энергетических установок".

В состав ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" в настоящее время входят командно-штабной и командно-инженерный факультеты, факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки, центр подготовки иностранных военнослужащих, Военный институт дополнительного профессионального образования, Военно-морской и Военно-морской политехнический институты, филиал (Калининград), учебные центры (Сосновый Бор Ленинградской области; Обнинск, Калужской области) и три научно-исследовательских института.