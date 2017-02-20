В Калининграде конкурс в вуз ВМФ среди девушек составил 15 человек на место
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ВМФ России
Источник: Михаил Фомичев / РИА Новости
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Конкурс в Военно-морской политехнический институт в Калининграде, куда набирают для обучения в том числе и девушек, составил 14-15 абитуриенток на место, сообщил в субботу заместитель начальника Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ России "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" контр-адмирал Александр Карпов.
Санкт-петербургская Военно-морская академия 10 февраля отметила 190-летие своего основания и академического военно-морского образования в России. В этот день 1827 года всероссийский император Николай I утвердил представленные адмиралом Иваном Крузенштерном списки учителей и учебную программу офицерского класса при Морском кадетском корпусе в Петербурге.
"У нас есть специальности в Военно-морском политехническом институте в Калининграде, где (девушки) готовятся пока еще только на береговые должности. В прошлом году средний конкурс составлял в районе 14-15 человек на место", - сказал Карпов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По его словам, среди девушек наблюдается высокая конкуренция, поэтому им надо иметь очень хорошие результаты по единому государственному экзамену и, обязательно, по физике. "Это профильная дисциплина по всем нашим специальностям, поэтому надо более тщательно готовиться", - отметил контр-адмирал.
В состав ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" в настоящее время входят командно-штабной и командно-инженерный факультеты, факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки, центр подготовки иностранных военнослужащих, Военный институт дополнительного профессионального образования, Военно-морской и Военно-морской политехнический институты, филиал (Калининград), учебные центры (Сосновый Бор Ленинградской области; Обнинск, Калужской области) и три научно-исследовательских института.
18.02.2017
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20.02.2017 08:42
Любой здравящий человек скажет, зачем девушки в ВМФ на офицерских должностях нужны, не спорю про медиков и сотрудников прокуратуры. Но ведь Калининград готовит специалистов по трем направлениям: зенитно-артиллерийских вооружений, связистов и разведчиков. Много по данному вопросу можно спорить, но аналитика за последние 10 лет показывает:
1). К выпуску (перед получением погонов и кортика) 70% девушек уже замужем за своих сверстников из своего потока (рота). Кто-то скажет это хорошо, но не для службы кадров. По закону, если оба супруга военнослужащие, то они должны проходить дальнейшую службу в одном гарнизоне. После великой реформы Сердюкова сокращения офицерских должностей, это огромная проблема! Выходит, государство сознательно нарушает контракт с военнослужащим.....
2). Хоть и в контракте и прописано, что девушки в первые годы в декрет не должны уходить..... а практика показывает, в первый год, девушки уходят в декрет, выходят из декрета получают новое звание, тут же в течении года вновь в декрет(декрет 2)! Выходит из декрета и вновь получает звание и сразу в третий декрет! Выходя из 3 либо второго декрета она попадает под ОШМ ( в том случае, если командование решило избавиться от данного бездельника) либо по здоровью, и уходит на гражданку с бонусом на руках как денежные средства по военной-ипртеке, и не прослужив толком и двух лет! Подведем итоги!
Девушка получает бесплатное высшее образование, а так же форма одежды, питание и проживание в общаге (не казарма) за счет государства. Получив диплом о высшем образовании вместе с погонами и кортиком, девушка уходит в декрет толком не служив, а точнее не отдав государству долг согласно контракта! Да же если она была в двух декретах, то общий стаж службы вместе с учебой в институте, составляет 10 лет и более. А льготная статья увольнения с ВС как ОШМ для военнослужащих либо по здоровью, у которых общая выслуга от 10 лет и более, тут либо квартира (если на очереди стоишь) либо военная ипотека! На 2010-12 год, кто увольнялся по ОШМ и не брал квартиру по ипотеке, получал на руки 2 400 000 рублей, сейчас эта сумма должна быть ближе 4 000 000 рублей быть, точно не помню!
3). Из курса психологии помню слова педагога, что когда военнослужащий на передовой видит оторванные части тела женщины, то у него срабатывает материнский инстинкт и он впадает на неопределенное время в замешательство! То есть, тупо стоит и смотрит, когда надо прятаться либо бежать от настигающей пулеметной очереди, то есть смерть! Это опыт второй и первой мировой! А у нас везде пихают их и искусственно возвышают данную аферу!
Вывод:
Из данных барышень только 10% остается на службе, остальные 90% уходят в декрет с последующим увольнением по различным льготным статьям. Вот так!
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