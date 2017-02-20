В Калининграде конкурс в вуз ВМФ среди девушек составил 15 человек на место

U-96 21

№1 20.02.2017 08:42 Любой здравящий человек скажет, зачем девушки в ВМФ на офицерских должностях нужны, не спорю про медиков и сотрудников прокуратуры. Но ведь Калининград готовит специалистов по трем направлениям: зенитно-артиллерийских вооружений, связистов и разведчиков. Много по данному вопросу можно спорить, но аналитика за последние 10 лет показывает:

1). К выпуску (перед получением погонов и кортика) 70% девушек уже замужем за своих сверстников из своего потока (рота). Кто-то скажет это хорошо, но не для службы кадров. По закону, если оба супруга военнослужащие, то они должны проходить дальнейшую службу в одном гарнизоне. После великой реформы Сердюкова сокращения офицерских должностей, это огромная проблема! Выходит, государство сознательно нарушает контракт с военнослужащим.....

2). Хоть и в контракте и прописано, что девушки в первые годы в декрет не должны уходить..... а практика показывает, в первый год, девушки уходят в декрет, выходят из декрета получают новое звание, тут же в течении года вновь в декрет(декрет 2)! Выходит из декрета и вновь получает звание и сразу в третий декрет! Выходя из 3 либо второго декрета она попадает под ОШМ ( в том случае, если командование решило избавиться от данного бездельника) либо по здоровью, и уходит на гражданку с бонусом на руках как денежные средства по военной-ипртеке, и не прослужив толком и двух лет! Подведем итоги!

Девушка получает бесплатное высшее образование, а так же форма одежды, питание и проживание в общаге (не казарма) за счет государства. Получив диплом о высшем образовании вместе с погонами и кортиком, девушка уходит в декрет толком не служив, а точнее не отдав государству долг согласно контракта! Да же если она была в двух декретах, то общий стаж службы вместе с учебой в институте, составляет 10 лет и более. А льготная статья увольнения с ВС как ОШМ для военнослужащих либо по здоровью, у которых общая выслуга от 10 лет и более, тут либо квартира (если на очереди стоишь) либо военная ипотека! На 2010-12 год, кто увольнялся по ОШМ и не брал квартиру по ипотеке, получал на руки 2 400 000 рублей, сейчас эта сумма должна быть ближе 4 000 000 рублей быть, точно не помню!

3). Из курса психологии помню слова педагога, что когда военнослужащий на передовой видит оторванные части тела женщины, то у него срабатывает материнский инстинкт и он впадает на неопределенное время в замешательство! То есть, тупо стоит и смотрит, когда надо прятаться либо бежать от настигающей пулеметной очереди, то есть смерть! Это опыт второй и первой мировой! А у нас везде пихают их и искусственно возвышают данную аферу!



Вывод:

Из данных барышень только 10% остается на службе, остальные 90% уходят в декрет с последующим увольнением по различным льготным статьям. Вот так!