

Спуск на воду фрегата проекта «Гепард 3.9» для Вьетнама

Источник: www.business-gazeta.ru Спуск на воду фрегата проекта «Гепард 3.9» для ВьетнамаИсточник: www.business-gazeta.ru

АБУ-ДАБИ, 19 фев - РИА Новости. Россия поставит Вьетнаму два фрегата "Гепард-3.9" в середине 2017 года, заявил РИА Новости в ходе выставки вооружений IDEX-2017 гендиректор предприятия-производителя данных кораблей Зеленодольского Судостроительного завода Ренат Мистахов.

"Первую пару в рамках контракта мы поставили в 2011-2012, сегодня мы готовимся отгрузить заказчику ещё одну пару "Гепардов". В середине 2017 года мы планируем завершить все их испытания и передать заказчику", - сказал он.

Фрегаты "Гепард-3.9" предназначены для борьбы с воздушным, подводным и надводным противником, освещения надводной и подводной обстановки, постановки минных заграждений, сопровождения и охраны конвоев, охраны и патрулирования государственных границ, борьбы с контрабандой, браконьерством и пиратством, а также оказания помощи терпящим бедствие судам, поиска и спасения людей.

По информации Зеленодольского проектно-конструкторского бюро, фрегаты "Гепард-3.9" водоизмещением около 2,2 тысячи тонн оснащены современным ракетно-артиллерийским, авиационным, противолодочным и радиотехническим вооружением, а также минным и противодиверсионным оружием, средствами внешней и внутрикорабельной связи, трансляции, зрительного наблюдения и звуковой связи.

Ранее гендиректор Зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького Ренат Мистахов сообщал, что третий "Гепард" будет отправлен во Вьетнам в августе, а четвертый - в сентябре 2016 года. Первая пара фрегатов типа "Гепард-3.9" была передана ВМС Вьетнама в 2011 году. В настоящее время стороны обсуждают вопрос строительства в Зеленодольске третьей пары кораблей этого типа для ВМС Вьетнама.