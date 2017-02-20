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Россия поставит Вьетнаму два фрегата "Гепард-3.9" в середине 2017 года

20.02.2017 РИА Новости 467 1
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Фрегат «Гепард 3.9»
Спуск на воду фрегата проекта «Гепард 3.9» для Вьетнама
Источник: www.business-gazeta.ru

АБУ-ДАБИ, 19 фев - РИА Новости. Россия поставит Вьетнаму два фрегата "Гепард-3.9" в середине 2017 года, заявил РИА Новости в ходе выставки вооружений IDEX-2017 гендиректор предприятия-производителя данных кораблей Зеленодольского Судостроительного завода Ренат Мистахов.

"Первую пару в рамках контракта мы поставили в 2011-2012, сегодня мы готовимся отгрузить заказчику ещё одну пару "Гепардов". В середине 2017 года мы планируем завершить все их испытания и передать заказчику", - сказал он.

Фрегаты "Гепард-3.9" предназначены для борьбы с воздушным, подводным и надводным противником, освещения надводной и подводной обстановки, постановки минных заграждений, сопровождения и охраны конвоев, охраны и патрулирования государственных границ, борьбы с контрабандой, браконьерством и пиратством, а также оказания помощи терпящим бедствие судам, поиска и спасения людей.

По информации Зеленодольского проектно-конструкторского бюро, фрегаты "Гепард-3.9" водоизмещением около 2,2 тысячи тонн оснащены современным ракетно-артиллерийским, авиационным, противолодочным и радиотехническим вооружением, а также минным и противодиверсионным оружием, средствами внешней и внутрикорабельной связи, трансляции, зрительного наблюдения и звуковой связи.

Ранее гендиректор Зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького Ренат Мистахов сообщал, что третий "Гепард" будет отправлен во Вьетнам в августе, а четвертый - в сентябре 2016 года. Первая пара фрегатов типа "Гепард-3.9" была передана ВМС Вьетнама в 2011 году. В настоящее время стороны обсуждают вопрос строительства в Зеленодольске третьей пары кораблей этого типа для ВМС Вьетнама.

19.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
Гепард 3.9
Компании
ЗПКБ ОАО

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
UA
Гражданин СССР
2729
№1
20.02.2017 12:41
Вообще-то это корветы...
0
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