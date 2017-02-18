Министерство обороны Финляндии заключило контракт на закупку южнокорейских самоходных гаубиц К9
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Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица Hanwha Techwin К9 Thunder на испытаниях в Финляндии. Ноябрь 2016 года
Источник: Valtteri Nevalainen / ruotuvaki.fi
Как сообщило 17 февраля 2017 года министерство обороны Финляндии, министр обороны страны Юссии Ниинисто утвердил контракт c южнокорейским государственным внешнеторговым объединением KOTRA на приобретение 48 единиц 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder из наличия армии Южной Кореи. Стоимость контракта 146 млн евро, включая стоимость обучения, запасных частей и сервисной поддержки. Поставки должны быть произведены министерству обороны Финляндии с 2017 по 2024 годы. Контракт включает опцион на возможность приобретения дополнительного количества гаубиц К9.
|Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица Hanwha Techwin К9 Thunder на испытаниях в Финляндии. Ноябрь 2016 года
|Источник: @APulkki / twitter.com
Напомним, что министерство обороны Финляндии 1 июля 2016 года объявило о переговорах на межгосударственном уровне о приобретении в Южной Корее 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder. В ноябре 2016 года один образец К9 прошел испытания в Финляндии, получив, как сообщалось, хорошую оценку.
Ранее в начале 2000-х годов Финляндия вела переговоры о закупке германских 155-мм/52 самоходных гаубиц PzH 2000 нового производства, но тогда отказалась от их приобретения по финансовым причинам.
Как сообщают финские СМИ, гаубицы К9 должны заменить в Оборонительных силах Финляндии устаревшие советские 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" (финское обозначение 122 PSH 74). Cейчас финская армия располагает 72 САУ 2С1, приобретенными в 1992 году из наличия армии бывшей ГДР.
155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder разработана и производилась южнокорейским объединением Samsung Techwin (ныне Hanwha Techwin). Всего с 1999 по 2014 годы южнокорейская армия получила 1136 САУ К9. Система также с 2004 года производится по лицензии в Турции (как T-155 Firtina), Переговоры о приобретении и лицензионном производстве САУ К9 ведет Индия.
В начале февраля 2017 года стало известно, что 12 самоходных гаубиц К9 планирует приобрести также Эстония. В пресс-релизе министерства обороны Финляндии от 17 февраля сообщается, что в процессе приобретения К9 будет осуществлен обмен информацией с Эстонией.
САУ К9 на испытаниях в Финляндии в ноябре 2016 года:
18.02.2017
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