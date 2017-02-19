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Минобороны Франции обеспокоилось публикацией о российских крылатых ракетах

20.02.2017 Lenta.ru 338 0
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Искандер-М
Оперативно-тактический ракетный комплекс ПУ "Искандер-М" на военном параде на Красной площади, посвященном 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Источник: Александр Вильф / РИА Новости

Россия должна соблюдать Договор по ракетам средней и малой дальности (РСМД), заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан. Его слова приводит РИА Новости.

"Этот договор должен соблюдаться. Если он не будет соблюдаться, мы должны реагировать как можно быстрее", — подчеркнул он, выступая на ночной пленарной сессии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

14 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Россия секретно развернула крылатую ракету, что нарушает Договор о ракетах средней и малой дальности

Издание утверждает, что речь идет о ракете, испытанной в 2014 году при администрации Барака Обамы. У России якобы есть два дивизиона таких ракет — один расположен на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, второй в конце 2016 года был перемещен в другое место с возможностью применения.

По договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанному в 1987 году, США и Россия не могут производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности. Москва при этом неоднократно заявляла, что возможность выхода из договора может рассматриваться в качестве ответа на расширение ПРО США.

Комментируя публикацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что администрация президента США официально не обвиняла Москву в нарушении договора РСМД. "Безусловно, Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам", — подчеркнул он.


Продолжение: В Сенате США предложили упростить передачу ракет средней дальности союзникам

19.02.2017
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Персоны
Барак Обама
Проекты
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