В Сенате США предложили упростить передачу ракет средней дальности союзникам
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Фото: Вести.Ru
Группа сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение палаты представителей и сената Конгресса США законопроект, который разрешает Соединенным Штатам разрабатывать ракетные системы средней дальности и передавать соответствующие технологии союзникам. Такой шаг должен стать ответом на якобы нарушение Россией Договора по ракетам средней и малой дальности (РСМД), сообщает в субботу, 18 февраля, PBS.
В случае принятия документ позволит Конгрессу обвинить Россию в "серьезном нарушении" договора и на законодательном уровне разрешит разработку наземных систем запуска крылатых ракет. Он также позволит Соединенным Штатам нарастить ядерный арсенал в Европе.
Кроме того, законопроект облегчает передачу союзникам США ракетных систем, подпадающих под договор РСМД. Также сенаторы предлагают добиться включения в договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) российского ракетного комплекса "РС-26 Ярс-М", передает РИА Новости.
"Если Россия собирается испытывать и развертывать крылатые ракеты средней дальности, то логика подсказывает, что мы отвечаем... Мы предлагаем этот законопроект, чтобы, наконец, поставить в четкие, твердые границы необузданную агрессию со стороны России", — говорится в заявлении авторов законопроекта, сенаторов Тома Коттона, Марка Рубио и Рона Джонсона.
14 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Россия якобы секретно развернула крылатую ракету, что нарушает Договор о ракетах средней и малой дальности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, отметил, что Вашингтон официально не обвинял Москву в нарушении договора РСМД, и Россия соблюдает свои международные обязательства.
По договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанному в 1987 году, США и РФ не могут производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности. Москва при этом неоднократно заявляла, что возможность выхода из договора может рассматриваться в качестве ответа на расширение ПРО США.
19.02.2017
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Владислав-1
260
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№1
20.02.2017 02:56
В таком случае России следует передать Северной Корее несколько списанных из РВСН РФ ракет ,,Сатана'' ,в качестве (музейных экспонатов)...
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Корректор
2279
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№2
20.02.2017 04:02
Никто не хотел войны, но она была неизбежной. :)))
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Сергей-82
8534
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№3
20.02.2017 11:09
ИМХО. Ну да разоружились мы по договору,убрали мы и США ,КР и средней дальности,вроде бы все уравнялось,но вот только нет,у США около 90 НК носителей КРМБ и более 50 АПЛ тоже с КРМБ,то есть для нас как была угроза так и осталась,а вот с Европы мы ее сняли,так что если мы и развернем КР на Искандер,а они в ответ свой в Европе для нас ни чего не изменится,мы и так под угрозой,а вот Европа будет нервничать из за наших КР,в обще это все к тому и идет,зря что ли ПРО строится.
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Гражданин СССР
2729
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№5
20.02.2017 12:58
Alah
Цитата, q
Здравствуй, Куба, мы возвращаемся! :))
Типа нас там кто-то ждет.
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gerrfrost
2431
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№6
20.02.2017 14:10
Цитата, Alah сообщ. №4
Здравствуй, Куба, мы возвращаемся! :))Долги списали, теперь точно никто не ждет...
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SteSus
1541
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№7
20.02.2017 17:17
Это ожидаемая ответная мера. Неплохо бы подумать, а оно нам надо?
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