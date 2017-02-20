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В Сенате США предложили упростить передачу ракет средней дальности союзникам

20.02.2017 Lenta.ru 586 8
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Фото: Вести.Ru

Группа сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение палаты представителей и сената Конгресса США законопроект, который разрешает Соединенным Штатам разрабатывать ракетные системы средней дальности и передавать соответствующие технологии союзникам. Такой шаг должен стать ответом на якобы нарушение Россией Договора по ракетам средней и малой дальности (РСМД), сообщает в субботу, 18 февраля, PBS.

В случае принятия документ позволит Конгрессу обвинить Россию в "серьезном нарушении" договора и на законодательном уровне разрешит разработку наземных систем запуска крылатых ракет. Он также позволит Соединенным Штатам нарастить ядерный арсенал в Европе.

Кроме того, законопроект облегчает передачу союзникам США ракетных систем, подпадающих под договор РСМД. Также сенаторы предлагают добиться включения в договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) российского ракетного комплекса "РС-26 Ярс-М", передает РИА Новости.

"Если Россия собирается испытывать и развертывать крылатые ракеты средней дальности, то логика подсказывает, что мы отвечаем... Мы предлагаем этот законопроект, чтобы, наконец, поставить в четкие, твердые границы необузданную агрессию со стороны России", — говорится в заявлении авторов законопроекта, сенаторов Тома Коттона, Марка Рубио и Рона Джонсона.

14 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Россия якобы секретно развернула крылатую ракету, что нарушает Договор о ракетах средней и малой дальности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, отметил, что Вашингтон официально не обвинял Москву в нарушении договора РСМД, и Россия соблюдает свои международные обязательства.

По договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанному в 1987 году, США и РФ не могут производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности. Москва при этом неоднократно заявляла, что возможность выхода из договора может рассматриваться в качестве ответа на расширение ПРО США.

19.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
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Страны
Россия
США
Продукция
РС-26 Рубеж
Проекты
РСМД
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 8, отображено с 1 по 8
RU
Владислав-1
260
№1
20.02.2017 02:56
В таком случае России следует передать Северной Корее несколько списанных из РВСН РФ ракет  ,,Сатана'' ,в качестве (музейных экспонатов)...
+5
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RU
Корректор
2279
№2
20.02.2017 04:02
Никто не хотел войны, но она была неизбежной. :)))
+5
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RU
Сергей-82
8534
№3
20.02.2017 11:09
ИМХО. Ну да разоружились мы по договору,убрали мы и США ,КР и средней дальности,вроде бы все уравнялось,но вот только нет,у США около 90 НК носителей КРМБ и более 50 АПЛ тоже с КРМБ,то есть для нас как была угроза так и осталась,а вот с Европы мы ее сняли,так что если мы и развернем КР на Искандер,а они в ответ  свой в Европе для нас ни чего не изменится,мы и так под угрозой,а вот Европа будет нервничать из за наших КР,в обще это все к тому и идет,зря что ли ПРО строится.
0
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RU
Alah
235
№4
20.02.2017 11:44
Здравствуй, Куба, мы возвращаемся! :))
0
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UA
Гражданин СССР
2729
№5
20.02.2017 12:58
Alah

Цитата, q
Здравствуй, Куба, мы возвращаемся! :))

Типа нас там кто-то ждет.
+4
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RU
gerrfrost
2431
№6
20.02.2017 14:10
Цитата, Alah сообщ. №4
Здравствуй, Куба, мы возвращаемся! :))
Долги списали, теперь точно никто не ждет...
+2
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RU
SteSus
1541
№7
20.02.2017 17:17
Это ожидаемая ответная мера. Неплохо бы подумать, а оно нам надо?
0
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FR
siamsky
863
№8
20.02.2017 17:41
Трампнаш... Жаль, Конгрессненаш
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