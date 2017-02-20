Под Калининградом зенитные "Панцири-С" потренировались в борьбе с бронетехникой



ЗРПК "Панцирь-С" Войск ПВО ВКС России

Источник: Федор Лапшин / Авторевю ЗРПК "Панцирь-С" Войск ПВО ВКС РоссииИсточник: Федор Лапшин / Авторевю

На учениях зенитного ракетного полка в Калининградской области комплексы "Панцирь-С" отработали борьбу с бронетехникой противника. Об этом, как передает "Интерфакс", рассказали в пресс-службе Балтфлота.

В общей сложности в стрельбах было задействовано четыре зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С" и около 100 военнослужащих. Помимо основной цели (учений по борьбе с авиационными средствами поражения), комплексы выполнили стрельбы из автоматических пушек по макетам бронетранспортеров, расположенным на значительном удалении от позиций.

Перед стрельбами подразделение совершило многокилометровый марш на один из полигонов.

В регионе развернут 183-й гвардейский зенитный ракетный Молодечненский полк, переоснащенный на системы С-400 в 2013 году. По действующим нормативам каждому такому полку дополнительно придается подразделение комплексов "Панцирь-С", обеспечивающих оборону от средств воздушного нападения в ближней зоне ПВО.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы 96К6 "Панцирь-С" создавались в тульском "КБ приборостроения". Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов, впоследствии комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа для ОАЭ. Современная версия официально принята на вооружение российских войск ПВО в 2012 году.

Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А38М и управляемыми ракетами с границами зоны поражения до 18-20 километров по дальности и до 15 километров по высоте.