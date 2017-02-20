Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Под Калининградом зенитные "Панцири-С" потренировались в борьбе с бронетехникой

20.02.2017 Lenta.ru 487 1
0
Понравилась новость?
 +2
ЗРПК "Панцирь-С"
ЗРПК "Панцирь-С" Войск ПВО ВКС России
Источник: Федор Лапшин / Авторевю

На учениях зенитного ракетного полка в Калининградской области комплексы "Панцирь-С" отработали борьбу с бронетехникой противника. Об этом, как передает "Интерфакс", рассказали в пресс-службе Балтфлота.

В общей сложности в стрельбах было задействовано четыре зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С" и около 100 военнослужащих. Помимо основной цели (учений по борьбе с авиационными средствами поражения), комплексы выполнили стрельбы из автоматических пушек по макетам бронетранспортеров, расположенным на значительном удалении от позиций.

Перед стрельбами подразделение совершило многокилометровый марш на один из полигонов.

В регионе развернут 183-й гвардейский зенитный ракетный Молодечненский полк, переоснащенный на системы С-400 в 2013 году. По действующим нормативам каждому такому полку дополнительно придается подразделение комплексов "Панцирь-С", обеспечивающих оборону от средств воздушного нападения в ближней зоне ПВО.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы 96К6 "Панцирь-С" создавались в тульском "КБ приборостроения". Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов, впоследствии комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа для ОАЭ. Современная версия официально принята на вооружение российских войск ПВО в 2012 году.

Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А38М и управляемыми ракетами с границами зоны поражения до 18-20 километров по дальности и до 15 километров по высоте.

19.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
2А38
2А38М
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
КБП
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
954
№1
20.02.2017 01:35
Никак новоприбывших в Эстонию амеров пугали!?
+1
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 20.02 18:36
  • 2
Минобороны объявило сроки появления опытного образца С-500
  • 20.02 18:34
  • 4
Российский истребитель МиГ-25 не обнаружил противника (The National Interest, США)
  • 20.02 18:34
  • 8
Год оружия
  • 20.02 18:27
  • 18
«Дивизион С-400 не заметил атаки F-35 под Дамаском»
  • 20.02 18:25
  • 95
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 20.02 17:44
  • 28
Рогозин: "Армата" превосходит израильские, американские и европейские танки
  • 20.02 17:41
  • 8
В Сенате США предложили упростить передачу ракет средней дальности союзникам
  • 20.02 17:39
  • 191
Удобные «зеленые человечки»
  • 20.02 17:28
  • 1
Конец эпохи чешских БМП-2
  • 20.02 17:23
  • 82
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 20.02 16:57
  • 3537
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.02 16:47
  • 4219
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.02 16:41
  • 1
Контракт на поставку Су-35 в Индонезию планируется подписать в ближайшие месяцы
  • 20.02 16:33
  • 5
В Минобороны рассказали о задаче трубопроводных войск
  • 20.02 16:20
  • 7
F-35 "сбили" 145 самолетов "противника"
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  