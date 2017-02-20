Минобороны объявило сроки появления опытного образца С-500



Юрий Борисов (в центре)

Источник: Дмитрий Серебряков/ТАСС Юрий Борисов (в центре)Источник: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Первый опытный образец зенитной ракетной системы С-500 будет изготовлен к 2020 году. Об этом журналистам сообщил замминистра обороны России Юрий Борисов, передает РИА Новости.

"По этой системе работа у нас идет по плану, рассчитываем получить образец к 2020 году", — рассказал он.

В апреле прошлого года начальник противовоздушной обороны ВКС Виктор Гуменный заявил, что Воздушно-космические войска в ближайшее время получат первые образцы С-500. Он отмечал, что по этой системе завершаются опытно-конструкторские работы.

Разработка зенитной ракетной системы ПВО/ПРО С-500 (в разные годы в качестве предположительного наименования фигурировали "Прометей" и "Триумфатор") была начата около 2002-2003 года в рамках НИР "Самодержец" и "Властелин". Система предназначена для атаки аэродинамических целей на большой дальности, гиперзвуковых крылатых ракет, низкоорбитальных спутников, а также для борьбы с баллистическими целями, включая боевые блоки межконтинентальных ракет.