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Минобороны объявило сроки появления опытного образца С-500

20.02.2017 Lenta.ru 754 2
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Юрий Борисов
Юрий Борисов (в центре)
Источник: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Первый опытный образец зенитной ракетной системы С-500 будет изготовлен к 2020 году. Об этом журналистам сообщил замминистра обороны России Юрий Борисов, передает РИА Новости.

"По этой системе работа у нас идет по плану, рассчитываем получить образец к 2020 году", — рассказал он.

В апреле прошлого года начальник противовоздушной обороны ВКС Виктор Гуменный заявил, что Воздушно-космические войска в ближайшее время получат первые образцы С-500. Он отмечал, что по этой системе завершаются опытно-конструкторские работы.

Разработка зенитной ракетной системы ПВО/ПРО С-500 (в разные годы в качестве предположительного наименования фигурировали "Прометей" и "Триумфатор") была начата около 2002-2003 года в рамках НИР "Самодержец" и "Властелин". Система предназначена для атаки аэродинамических целей на большой дальности, гиперзвуковых крылатых ракет, низкоорбитальных спутников, а также для борьбы с баллистическими целями, включая боевые блоки межконтинентальных ракет.

19.02.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
ГЗЛА

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
SteSus
1541
№1
20.02.2017 17:15
Ещё один туманный долгострой.
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RU
просто экспл
3222
№2
20.02.2017 18:36
туманный не туманный , но хоть не обещают сказку за две недели сделать .
а проект очень сложный , так что быстро быть не может .
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