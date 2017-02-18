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NASA отправит на МКС супербактерию для экспериментов в невесомости

20.02.2017 ИТАР-ТАСС 193 0
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Ракета Falcon 9
Ракета Falcon 9
Источник: AP Photo/ John Raoux

Предстоящие опыты должны углубить знания о мутации бактерий до состояния устойчивости к существующим типам антибиотиков

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправит на Международную космическую станцию (МКС) устойчивую к воздействию антибиотиков супербактерию для проведения экспериментов в условиях невесомости. Она находится на борту корабля Dragon американской компании SpaceX, запуск которого с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запланирован в субботу на 10:01 по времени Восточного побережья США (18:01 мск).


Гипотеза ускорителя мутации

Метициллин-резистентный вид шаровидных бактерий из рода стафилококков (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA) способен вызывать широкий диапазон заболеваний, от легких кожных инфекций, типа угрей и фурункулов, до таких опасных заболеваний, как пневмония, менингит, остеомиелит и сепсис. Как рассказала телекомпании CNN доктор Анита Гоэль, которая возглавляет исследовательскую компанию Nanobiosym и вывела MRSA, предстоящие опыты на МКС призваны углубить знания о мутации бактерий до состояния устойчивости к существующим типам антибиотиков.

"Мы с нетерпением ждем, когда станет возможно доставить MRSA на МКС и изучить воздействие гравитации на рост и характерные признаки мутации этих бактерий", - заметила бактериолог. "Моя гипотеза состоит в том, что микрогравитация ускоряет процесс мутации. Если мы сможем использовать микрогравитацию в качестве ускорителя, то сделаем рывок вперед и сможем сейчас понять, как будет выглядеть эта бактерия в будущем. И тогда это позволит нам на Земле разрабатывать более совершенные лекарства", - пояснила Гоэль.

Груз приборов

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоится со стартового комплекса 39А, который не использовался в таких целях с момента завершения эксплуатации кораблей многоразового использования "шаттл" в 2011 году. В период 1969-1972 гг. с этого стартового стола отправлялись ракеты с экипажами, совершавшими высадки на Луну, сообщило NASA.

На борту Dragon, который будет выведен на орбиту носителем Falcon 9, находится груз весом 2,5 тонны. Это главным образом вода, оборудование и приборы для проведения научных экспериментов. Среди них - SAGE III (Stratospheric Aerosol and Gas Experiment), предназначенный для точных замеров уровня содержания озона, аэрозолей и паров воды в стратосфере и тропосфере Земли. Другой инструмент под названием Raven разработан для тестирования сенсоров и авиационной бортовой электроники, позволяющих кораблю в автоматическом режиме перемещаться в пространстве в заданный квадрат и осуществлять стыковку с другими аппаратами.

Экспедиция Dragon рассчитана примерно на месяц. Капсула корабля должна самостоятельно вернуться на Землю и приводниться в Тихом океане у побережья США.


О прежних запусках

В середине января SpaceX успешно вывела на орбиту телекоммуникационные спутники Iridium NEXT. Это был первый пуск, осуществленный компанией с момента аварии ее ракеты Falcon 9 в сентябре прошлого года.

11 сентября прошлого года во время пуска с мыса Канаверал в штате Флорида взорвалась ракета Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6. В результате ЧП никто не пострадал. Владевшая уничтоженным спутником компания Space Communication подтвердила намерение потребовать от SpaceX компенсацию в размере $50 млн или бесплатный запуск в связи с потерей Amos-6.

В SpaceX провели расследование катастрофы. Специалисты пришли к выводу, что ее причиной стала неисправность в одном из трех находящихся под высоким давлением баллонов, которые расположены внутри бака с жидким кислородом во второй ступени ракеты. Представители SpaceX отметили, что компания приняла необходимые меры с целью недопущения повторения аварийной ситуации.

С 2012 года SpaceX уже несколько раз успешно доставляла грузы на МКС с помощью корабля Dragon. Компании четыре раза удавалось осуществить управляемый спуск нижней ступени носителя на морскую платформу в Атлантическом океане.

18.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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