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На МКС собрали первый урожай китайской капусты

20.02.2017 ИТАР-ТАСС 203 0
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Источник: © NASA

Часть урожая останется на борту МКС, остальное же будет отправлено на Землю для проведения научных исследований

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Астронавт Пегги Уитсон в минувшую пятницу, 17 февраля, собрала первый урожай китайской капусты на борту Международной космической станции (МКС). Соответствующая информация и фотографии "космического урожая" были опубликованы на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как отмечается в распространенном материале, изначально (почти год назад) на станцию были доставлены шесть семян китайской капусты сорта Токио Бекана, но одно из них долгое время никак не прорастало, так как было посажено немного выше остальных, из-за чего недополучало влагу. Тем не менее Уитсон смогла прорастить и последнее семя.

Как пояснило NASA, часть капусты астронавты отведают на борту МКС, остальное же будет отправлено на Землю для проведения научных исследований в Космическом центре имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида). Вместе с тем отмечается, что ранее на МКС уже выращивали различные культуры, однако нынешний урожай китайского салата стал первым в своем роде.

18.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Китай
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