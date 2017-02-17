Николай Таликов: Сборкой Ил-114 будут заниматься три завода



Пассажирский самолет Ил-114 (регистрация RA-91014, серийный номер 1023823024) в окраске авиакомпании "Выборг", Санкт-Петербург, стоянка аэропорта "Пулково" 14.04.2010

Источник: Павел Тоденков / russianplanes.net Пассажирский самолет Ил-114 (регистрация RA-91014, серийный номер 1023823024) в окраске авиакомпании "Выборг", Санкт-Петербург, стоянка аэропорта "Пулково" 14.04.2010Источник: Павел Тоденков / russianplanes.net

17 февраля 2017 г., AEX.RU – В строительстве турбовинтового самолета для местных воздушных линий Ил-114 будут задействованы три авиационных завода, окончательная сборка будет проводиться в Луховицах (Московская область), сообщает RNS со ссылкой на слова генерального конструктора ОАО «Ил» Николая Таликова.

«Нижегородский завод "Сокол" будет выпускать части фюзеляжа, Воронежский авиазавод — крыло, а окончательная сборка самолета будет проводиться в Луховицах, на производственной площадке РСК "МиГ"», — сказал Таликов на авиасалоне Aero India 2017 в Бангалоре (Индия).

Он отметил, что завод в Луховицах будет выпускать самолеты МиГ-35 и Ил-114. «В Луховицах только что закончили строить великолепный аэродром. Половина нового цеха будет отведена под МиГ-35, а на второй половине будет организовано шесть постов для сборки Ил-114», — сказал генконструктор.

Он отметил, что первый самолет, построенный в Луховицах, планируется впервые поднять в небо в 2018 году. Генконструктор отметил, что при строительстве первой машины используется производственный задел, полученный из Ташкента, где раньше собирался Ил-114. «С середины 2019 года собираемые Ил-114 будут полностью производства предприятий РСК «МИГ» и Воронежского авиазавода.

Таликов отметил, что Ил-114, в отличие от аналогичных самолетов производства бразильской Embraer и канадской Bombardier, может взлетать и садиться с неподготовленных аэродромов. Его зарубежные аналоги могут работать только с бетонной полосы.

Генконструктор напомнил, что внутренний спрос на Ил-114 превышал в свое время 1500 самолетов. Сегодня разработчики рассчитывают на заказ от коммерческой авиации на 300 самолетов. Также самолет может быть интересен силовым ведомствам в качестве патрульного, специального применения и пр.

Самолет Ил-114 предназначен для замены на внутренних авиалиниях импортных самолетов аналогичного класса (ATR-42, ATR-72, Q400) и старых типов самолетов Ан-24/Ан-26. С 2021 года планируется начать поставки серийных самолетов, сертифицированных по нормам авиационных правил АП-25, укомплектованных двигателем ТВ7-117СМ. С 2023 года планируется поставлять самолет с более мощным двигателем ТВ7-117СТ. Производственные мощности позволяют выйти с 2022 года на плановый объем производства — 12 самолетов в год.

Объем финансирования программы Ил-114-300 на период 2016–2029 годов составит 55,9 млрд рублей. Эта сумма включает затраты на опытно-конструкторские работы, техническое перевооружение завода-изготовителя и предприятий кооперации, развертывание и поддержание системы послепродажного обслуживания, поддержку лизинга.