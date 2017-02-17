Николай Таликов: Сборкой Ил-114 будут заниматься три завода
|
Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Состояние и перспективы ОПК
|
Пассажирский самолет Ил-114 (регистрация RA-91014, серийный номер 1023823024) в окраске авиакомпании "Выборг", Санкт-Петербург, стоянка аэропорта "Пулково" 14.04.2010
Источник: Павел Тоденков / russianplanes.net
17 февраля 2017 г., AEX.RU – В строительстве турбовинтового самолета для местных воздушных линий Ил-114 будут задействованы три авиационных завода, окончательная сборка будет проводиться в Луховицах (Московская область), сообщает RNS со ссылкой на слова генерального конструктора ОАО «Ил» Николая Таликова.
«Нижегородский завод "Сокол" будет выпускать части фюзеляжа, Воронежский авиазавод — крыло, а окончательная сборка самолета будет проводиться в Луховицах, на производственной площадке РСК "МиГ"», — сказал Таликов на авиасалоне Aero India 2017 в Бангалоре (Индия).
Он отметил, что завод в Луховицах будет выпускать самолеты МиГ-35 и Ил-114. «В Луховицах только что закончили строить великолепный аэродром. Половина нового цеха будет отведена под МиГ-35, а на второй половине будет организовано шесть постов для сборки Ил-114», — сказал генконструктор.
Он отметил, что первый самолет, построенный в Луховицах, планируется впервые поднять в небо в 2018 году. Генконструктор отметил, что при строительстве первой машины используется производственный задел, полученный из Ташкента, где раньше собирался Ил-114. «С середины 2019 года собираемые Ил-114 будут полностью производства предприятий РСК «МИГ» и Воронежского авиазавода.
Таликов отметил, что Ил-114, в отличие от аналогичных самолетов производства бразильской Embraer и канадской Bombardier, может взлетать и садиться с неподготовленных аэродромов. Его зарубежные аналоги могут работать только с бетонной полосы.
Генконструктор напомнил, что внутренний спрос на Ил-114 превышал в свое время 1500 самолетов. Сегодня разработчики рассчитывают на заказ от коммерческой авиации на 300 самолетов. Также самолет может быть интересен силовым ведомствам в качестве патрульного, специального применения и пр.
Самолет Ил-114 предназначен для замены на внутренних авиалиниях импортных самолетов аналогичного класса (ATR-42, ATR-72, Q400) и старых типов самолетов Ан-24/Ан-26. С 2021 года планируется начать поставки серийных самолетов, сертифицированных по нормам авиационных правил АП-25, укомплектованных двигателем ТВ7-117СМ. С 2023 года планируется поставлять самолет с более мощным двигателем ТВ7-117СТ. Производственные мощности позволяют выйти с 2022 года на плановый объем производства — 12 самолетов в год.
Объем финансирования программы Ил-114-300 на период 2016–2029 годов составит 55,9 млрд рублей. Эта сумма включает затраты на опытно-конструкторские работы, техническое перевооружение завода-изготовителя и предприятий кооперации, развертывание и поддержание системы послепродажного обслуживания, поддержку лизинга.
17.02.2017
Права на данный материал
принадлежат AEX.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.12.2016 Первый Ил-114-300 российской сборки появится в 2018 году
06.02.2017 Заключен договор по проекту создания самолета Ил-114-300 на проведение ОКР
03.02.2017 Заключен договор на проведение ОКР по модернизации и производству Ил-114-300
05.07.2016 Пасынок неба
17.01.2017 ОАК получила деньги на новый самолет
30.09.2016 От винта!
07.09.2016 Три аргумента в пользу Ил-114-300
10.02.2016 Дорогу Ил-114