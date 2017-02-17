Пятый полк С-400 заступит на боевое дежурство по обороне Москвы 21 февраля



ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ

Источник: Артем Житенев / РИА Новости ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФИсточник: Артем Житенев / РИА Новости

Подготовка зенитных ракетных комплексов и технических позиций к несению боевого дежурства в Подмосковье уже завершена

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Новый зенитный ракетный полк Воздушно-космических сил, оснащенный новой зенитной ракетной системой С-400 "Триумф", заступит на боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района России 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"После постановки новых зенитных ракетных комплексов С-400 на боевое дежурство в составе соединений ПВО Воздушно-космических сил уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф", обеспечат противовоздушную оборону Москвы и Центрального промышленного района России", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Как отметили в ведомстве, подготовка зенитных ракетных комплексов и технических позиций к несению боевого дежурства в Подмосковье уже завершена. 21 февраля зенитный ракетный полк ВКС заступит на боевое дежурство.

С-400 "Триумф" - новейшая российская зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров.