"Триумф для Индии": Дели проявляет интерес к продукции российского ОПК



Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"

Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия примет участие в тендерах на поставку 400 истребителей для индийских военно-воздушных сил (ВВС), комплексов ПВО средней дальности, поставит в Индию зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" и будет реализовывать совместные проекты, сообщили РИА Новости представители РФ на авиакосмическом салоне AeroIndia-2017 в Бангалоре.

В пятницу завершилась деловая программа AeroIndia-2017. В рамках российской экспозиции, организатором которой выступило акционерное общество "Рособоронэкспорт", было представлено 43 организации, 26 из них демонстрировали продукцию военного назначения. В авиасалоне участвовали 13 российских субъектов военно-технического сотрудничества, среди которых концерн ВКО "Алмаз-Антей", Объединенная авиастроительная корпорация, Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" и компания "Сухой".

Востребованное русское оружие

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), который участвует в работе салона с 1996 года, на сей раз представил более 400 образцов продукции военного назначения, включая истребитель пятого поколения, новейшие боевые вертолеты и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Многие образцы военной техники испытаны Вооруженными силами РФ в боевой обстановке - в ходе операции против международных террористов на территории Сирии. Они показали себя как надежное оружие, способное выполнять задачи в экстремальных условиях.

Наиболее перспективными в регионе считаются российский истребитель Су-30МКИ и компоненты для его модернизации, сверхманевренный истребитель Су-35, фронтовой истребитель МиГ-35, самолет-амфибия Бе-200, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, ЗРС С-400 и зенитные ракетные комплексы средней дальности.

Представителей ряда государств заинтересовал, к примеру, представленный в российской экспозиции беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан", который хорошо зарекомендовал себя в ходе боевого применения в Сирии, сообщил РИА Новости глава объединенной делегации госкорпорации "Ростех" и АО "Рособоронэкспорт" на выставке, директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

"В этом плане у нас есть наработки, тот же "Орлан", есть наработки ОПК, концерна "Швабе", есть 3D-технологии, когда беспилотник формируется в течение нескольких часов на принтере", - сказал Кладов, отвечая на вопрос о том, какими образцами вооружения и военной техники заинтересовались зарубежные заказчики после их применения в Сирии.

"Орлан-10" - российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для наблюдения за объектами в труднодоступной местности. С помощью этих БПЛА возможно наводить на цель ударные средства.

Тендер на поставку истребителей

Россия и Индия - крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС - российского и советского производства. Ежегодно Россия продает Индии оружия и военной техники более чем на 4,5 миллиарда долларов США.

В настоящее время Россия намерена участвовать в тендере на поставку ВВС Индии 400 истребителей, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов. "Мы обязательно будем участвовать в этом тендере, и даже до объявления тендера мы направили индийской стороне наши предложения. Мы будем предлагать нашу технику типа "МиГ" и типа "Сухой", - сказал он в ходе проведения авиакосмического салона.

Дрожжов также отметил, что РФ готова организовать в Индии лицензионное производство дополнительной партии многоцелевых истребителей Су-30МКИ. При этом на индийских мощностях продолжается лицензионное производство Су-30МКИ для национальных ВВС в соответствии с ранее заключенными контрактами.

"Если индийская сторона выразит намерение увеличить лицензионное производство, то российская сторона готова пойти на это и поставить имущество для производства такого количества самолетов, которое необходимо нашим индийским партнерам", - пояснил замдиректора ФСВТС России.

Дрожжов сделал еще одно важное заявление. По его словам, Россия и Индия готовят документы для заключения контракта на модернизацию истребителей Су-30МКИ.

Генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов во время пресс-конференции в рамках выставки сообщил, что модернизированные Су-30МКИ для ВВС Индии получат двигатели АЛ-41Ф-1С, которыми оснащаются истребители Су-35. Он отметил, что этот двигатель по своим показателям значительно превосходит своих предшественников.

В ОДК сообщили, что корпорация разработала комплексную систему послепродажной технической поддержки двигателей РД-33МК, ранее поставленных для российских палубных истребителей МиГ-29К/Куб, которые стоят на вооружении у военно-морских сил (ВМС) Индии.

В 2016 году ОДК в рамках контракта, ранее заключенного между РСК "МиГ" и Минобороны Индии, завершила поставку турбореактивных двигателей РД-33МК для палубных истребителей МиГ-29К/КУБ ВМС Индии.

"ОДК готова предложить Индии комплексную систему послепродажной технической поддержки двигателей РД-33МК палубных истребителей МиГ-29К/КУБ Военно-морских сил Индии. Программа предполагает обеспечение технической поддержки двигателей в постгарантийный период и включает в себя весь перечень возможных услуг", - пояснили в компании.

Турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой РД-33МК (устанавливается на истребители МиГ-29К/КУБ и МиГ-35) - модификация базового двигателя РД-33, подвергнутая серьезной конструкторской доработке. При создании РД-33МК были сохранены все преимущества базовой платформы, при этом двигатель обладает повышенной тягой и оснащен современной цифровой системой автоматического управления.

Совместные авиапроекты

Дрожжов сообщил РИА Новости, что Россия и Индия согласовали проект контракта на совместную разработку истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) и российская сторона готова к его подписанию.

Ранее издание Economic Times сообщило, что соглашение по опытно-конструкторским работам будет рассчитано на шесть лет, при этом Россия и Индия вложат по 4 миллиарда долларов США в разработку опытного образца. Общая стоимость производства 127 истребителей оценивается в 25 миллиардов долларов.

FGFA - экспортная версия российского истребителя пятого поколения ПАК ФА ("Перспективный комплекс фронтовой авиации", также известен как Т-50). Данный проект является частью проводимой нынешним индийским правительством политики Make in India ("Делай в Индии"). С российской стороны разработчиком самолета выступает ОКБ имени Сухого, с индийской - компания Hindustan Aeronautics Ltd (HAL).

"Мы, несомненно, примем участие в этом проекте. Как только мы увидим техническое задание, мы определим самолет, который будет участвовать в тендере. Мы можем предложить последнюю модернизацию МиГ-31, МиГ-35, совсем новый ПАК ФА и модернизированную версию Су-30МКИ", - сказал Кладов.

Как сообщали СМИ, в 2014 году Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии приступила к проектированию перспективного истребителя пятого поколения AMCA. По заявлению компании, разработку предполагалось завершить в 2018 году.

По информации заместителя генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Сергея Гореславского, возглавляющего делегацию компании на выставке, Рособоронэкспорт получил от корпорации HAL запрос на поставку радиолокационных станций (РЛС) с активной фразированной решеткой для индийского легкого многоцелевого истребителя Tejas - контракт может быть заключен в кратчайшие сроки.

Он выразил надежду, что плодотворное многолетнее сотрудничество Москвы и Дели, а также опыт взаимодействия с корпорацией HAL и ВВС Индии позволит "провести работу по этому обращению и заключить контракт в минимальные сроки".

Экспортное продвижение МиГ-35

РСК "МиГ" на полях авиасалона Aero India-2017 провела около 30 переговоров с потенциальными инозаказчиками, в том числе с ВВС Индии, в ходе которых через Рособоронэкспорт был презентован, по словам генерального директора корпорации Ильи Тарасенко, главный на сегодняшний день продукт компании - МиГ-35.

По его информации, в настоящее время практически все эксплуатанты (порядка 29 стран) истребителей МиГ-29 заинтересованы в закупке разработанных на базе данных машин МиГ-35, поскольку, приобретая эти самолеты, им не нужно будет перестраивать под него свою инфраструктуру.

"Вся подготовка техников и пилотов уже есть, их просто нужно доучить, на это потребуется немного времени. На самом деле, число стран-эксплуатантов МиГ-29 гораздо больше - 56 стран, все эти страны на самом деле выражают заинтересованность в нашем новом продукте", - отметил Тарасенко.

МиГ-35 - это многоцелевой истребитель, представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик. По данным из открытых источников, МиГ-35 способен нести на 10 узлах подвески до семи тонн боевой нагрузки и развивать скорость 2,25 Маха (более 2700 километров в час). Боевой радиус самолета составляет 1000 километров, практический потолок - 17500 метров.

Вертолетная тематика

Контракт на поставку Индии 48 российских вертолетов Ми-17В-5 будет подписан в ближайшие месяцы, в Дели идут консультации, сообщил Гореславский. "Сейчас все вопросы по контракту согласованы, уточняются некие моменты по реализации офсетной программы", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Как сообщили в холдинге "Вертолеты России", в ходе авиасалона командующий ВВС Индии Бирендер Сингх Даноа заинтересовался вертолетом Ми-38. В разговоре с заместителем генерального директора по послепродажному обслуживанию "Вертолетов России" Игорем Чечиковым он высоко оценил российские винтокрылые машины, отметив преимущества этого российского среднего многоцелевого вертолета

Ми-38 отличает высокая грузоподъемность (до шести тонн) и пассажировместимость (до 30 человек). Он может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя.

Что касается вертолетов Ка-226, способного перевозить до шести пассажиров и 1350 килограммов груза то, по словам Кладова, учредительные документы о создании совместного предприятия по их производству в Индии "рассматриваются российским правительством в финальной стадии".

Соглашение между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом не менее 140 из них должны быть произведены на мощностях совместного предприятия в Индии.

Дебют "Технодинамики"

Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) впервые принял участие в Aero India 2017, где провел переговоры по направлениям локализации, расширения перечня и ассортимента поставок и сервисов. Компания планирует стать аккредитованным поставщиком HAL, после получения аккредитации она сможет реализовать совместные проекты в рамках Make in India.

Сотрудничество с индийской авиастроительной корпорацией предполагается в части совместной разработки систем и комплектующих изделий для самолетов и вертолетов российского производства и перспективной техники производства Индии.

"После получения аккредитации холдинг готов участвовать в совместной разработке по таким системам как кислородная, топливная, в том числе авариестойкая топливная система для вертолетов, система электроснабжения и другим по имеющимся у нас компетенциям, интересным для индийской стороны", - отметил генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков.

Make in India - государственная программа, целью которой является привлечение крупного частного капитала и налаживание производства техники на совместных с зарубежными партнерами предприятиях в 25 секторах экономики, включая ОПК.

Холдинг "Технодинамика" специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов.

"Триумф" для Индии

Поставки новейшей российской ЗРС большой дальности С-400 "Триумф" в Индию в 2017 году, скорее всего, не начнутся, сообщил замдиректора ФСВТС России.

"Здесь выступают две стороны, российская и индийская, идут контрактные переговоры. Как только подпишем контракт, так и будет ответ на вопрос, когда поставим. Мне кажется, что в 2017 году, наверное, нет", - сказал Дрожжов на пресс-конференции.

По словам Кладова, поставки С-400 в Индию могут начаться через два-три года после подписания контракта. "Пока что невозможно говорить о сроках, все будет зависеть от загрузки предприятия-производителя - "Алмаз-Антей", поскольку поставки для Минобороны РФ выполняются в первую очередь. Но, исходя из опыта выполнения подобных контрактов, поставки могут начаться в течение двух-трех лет после подписания", - сказал он, пояснив РИА Новости, что количество дивизионов зенитной ракетной системы С-400, которые будут поставлены Индии, пока не согласовано - переговоры находятся на стадии предварительных консультаций.

Межправительственное соглашение о поставке в Индию ЗРС С-400 было подписано в октябре 2016 года на саммите "Россия-Индия", проходившем на Гоа.

Российская ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, Россия заключила лишь с Китаем. Этот контракт, по словам Кладова, находится "на стадии производства".

Он отметил, что "Триумф" пользуется большим спросом на мировых рынках. "Целый ряд стран выражает желание закупить С-400, но возможности производства не безграничны", - отметил он в ходе открытия AeroIndia-2017.

Охранные антитеррористические системы

Продукция концерна ВКО "Алмаз-Антей" интересует не только специалистов ПВО. Так, пограничное ведомство и министерство внутренних дел Индии проявило интерес к радиолокационной станции "Сова", которую "Алмаз-Антей" привез на AeroIndia-2017, сообщил замгендиректора концерна Вячеслав Дзиркалн.

Как заявил Гореславский, представители индийских военно-воздушных сил, сухопутных войск и пограничной службы заинтересовались представленной АО "Рособоронэкспорт" на выставке новейшей российской разработкой в области борьбы с терроризмом и охраны объектов - комплексом СОКОЛ.

Комплекс технических средств охраны СОКОЛ Источник: www.avts.ru

Комплекс технических средств охраны СОКОЛ, разработанный российским предприятием "Автоматика-С", при обнаружении нарушителей на периметре охраняемого объекта автоматически определяет место нарушения, наводит на него видеокамеры и тепловизоры и передает данные на пост дежурного по объекту по кабелю. При этом сам нарушитель, которого СОКОЛ также распознает автоматически, не подозревает о том, что обнаружен, так как элементы комплекса могут укладываться в грунт, обеспечивая систему предупредительными рубежами охраны. Это не сказывается на точности определения места проникновения на охраняемый объект, которая равняется пяти метрам при протяженности рубежа охраны до 100 километров.

Линейная часть комплекса не требует электропитания и обслуживания, что обеспечивает его высокую экономическую эффективность. Кроме того, СОКОЛ обладает высокой степенью стойкости и надежности благодаря дублированию всех подсистем и сохранению работоспособности при обрыве кабеля, контролю состояния и самодиагностике.

По словам Гореславского, СОКОЛ заинтересовал индийских партнеров Рособоронэкспорта в связи с актуальностью противодействия террористической угрозе в стране. Рособоронэкспорт готов учесть особые требования заказчиков из Индии и во взаимодействии с ними внести необходимые технические изменения в состав и комплектность комплекса.