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Госдума приняла в I чтении проект о военной службе по контракту

20.02.2017 РИА Новости 187 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума приняла в пятницу в первом, базовом чтении правительственный законопроект, позволяющий служить по контракту мужчинам, не пребывающим в запасе и имеющим среднее профессиональное образование.

В настоящее время поступить на военную службу по контракту без прохождения военной службы по призыву могут только граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и военнослужащие по призыву, имеющие высшее образование.

"Реализуемая законопроектом идея заключается в предоставлении гражданам мужского пола, не пребывающим в запасе, имеющим среднее профессиональное образование, права заключать контракты о прохождении военной службы на воинских должностях рядового и сержантского состава", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект также дает право военнослужащим по призыву поступить на военную службу по контракту до истечения установленного трехмесячного срока.

По мнению авторов, принятие этого проекта закона позволит укомплектовать наиболее востребованные воинские должности технического профиля, повысить эффективность эксплуатации вооружения и военной техники, "а также создаст дополнительный источник пополнения мобилизационного людского резерва подготовленными специалистами".

17.02.2017
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