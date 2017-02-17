Минобороны введет в эксплуатацию более трех тысяч зданий в 2017 году
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Состояние и перспективы ОПК
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Сергей Шойгу
Источник: Михаил Метцель/ТАСС
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минобороны России планирует ввести в эксплуатацию в 2017 году почти 3,2 тысячи зданий и сооружений, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"В текущем году предусматривается ввести в эксплуатацию 3166 зданий и сооружений. Это соответственно повысит способность группировок войск решать задачи по предназначению, обеспечит надлежащие условия хранения вооружения, техники и боеприпасов", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
При этом он отметил, что сбалансированное развитие видов и родов войск Вооружённых сил, а также темпы перевооружения армии и флота напрямую зависят от готовности современной обеспечивающей инфраструктуры.
"В условиях ограниченного бюджетного финансирования планирование мероприятий капитального строительства должно быть всесторонне выверено и учитывать потребности всех видов и родов войск - особенно в объектах, которые влияют на боевую мощь Вооружённых сил", - добавил министр.
Он также подчеркнул, что выполнение производственной программы будет находиться на жёстком контроле государственного заказчика и Национального центра управления обороной Российской Федерации.
17.02.2017
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