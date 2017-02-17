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Шойгу рассказал об увеличении боевой мощи ВВО в 2016 году

20.02.2017 РИА Новости 294 0
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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3 во время эстафеты танковых экипажей на окружном этапе всеармейских конкурсов "Танковый биатлон-2016" и "Суворовский натиск-2016" на Анастасьевском общевойсковом полигоне ВВО, Хабаровский край, 3 марта
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Боевая мощь Восточного военного округа (ВВО) увеличена в 2016 году для обеспечения национальных интересов РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Одним из вопросов на заседании коллегии стало выполнение майских указов президента России 2012 года и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

"В рамках этого вопроса обсудим ход реализации плана деятельности Восточного военного округа на 2016-2020 годы. Одним из приоритетных направлений деятельности Вооруженных сил остается обеспечение национальных интересов Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Шойгу.

По его словам, "с этой целью Восточным военным округом в 2016 году проделана большая работа по оптимизации организационно-штатной структуры, наращиванию боевого состава войск, оснащению соединений и воинских частей новым и модернизированным вооружением и военной техникой, а также по увеличению интенсивности оперативной и боевой подготовки".

"В частности, проведено 56 организационных мероприятий, задачи по комплектованию войск военнослужащими по контракту выполнены на 100 процентов, количество батальонных тактических групп доведено до 20, в войска поступило 723 единицы основных образцов вооружения, военной и специальной техники", - сообщил министр.

"В результате боевая мощь округа повысилась более чем на 10 процентов. Значительно возрос уровень подготовки личного состава и органов военного управления. Об этом свидетельствуют итоги внезапных проверок и хорошие результаты, которые команды округа показали на прошедших Армейских международных играх", - заключил глава Минобороны.

17.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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