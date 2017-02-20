Минобороны продолжит апробировать систему борьбы с крылатыми ракетами



Зенитно-ракетные комплексы С-300 "Фаворит" и "Бук М3" ПВО России

Источник: Sputnik Зенитно-ракетные комплексы С-300 "Фаворит" и "Бук М3" ПВО РоссииИсточник: Sputnik

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минобороны РФ продолжит апробировать систему борьбы с крылатыми ракетами воздушного и морского базирования в Восточном военном округе (ВВО), сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Он сообщил, что в 2016 году боевые возможности ВВО были увеличены для обеспечения национальных интересов РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"В дальнейшем округу предстоит продолжить обеспечивать войска новым и современным вооружением, военной и специальной техникой, апробировать систему борьбы с крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, совершенствовать систему мобилизационного развертывания, строить объекты военной инфраструктуры", - сказал Шойгу.