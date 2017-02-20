Минобороны продолжит апробировать систему борьбы с крылатыми ракетами
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Зенитно-ракетные комплексы С-300 "Фаворит" и "Бук М3" ПВО России
Источник: Sputnik
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минобороны РФ продолжит апробировать систему борьбы с крылатыми ракетами воздушного и морского базирования в Восточном военном округе (ВВО), сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
Он сообщил, что в 2016 году боевые возможности ВВО были увеличены для обеспечения национальных интересов РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"В дальнейшем округу предстоит продолжить обеспечивать войска новым и современным вооружением, военной и специальной техникой, апробировать систему борьбы с крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, совершенствовать систему мобилизационного развертывания, строить объекты военной инфраструктуры", - сказал Шойгу.
17.02.2017
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№1
20.02.2017 15:50
Помимо прочего, нужны и патрульные БПЛА с РВВ на борту. Например, Як-133БР имеют оптимальный вес, около 10 т и возможность нести вооружение массой до 3 т.
Цитата, q
Як-133БР семейства «Прорыв» разрабатывается, как уже было сказано, на основе Як-130, поэтому БПЛА имеет много общего с боевым самолетом.Все три модификации представляют собой современные и мощные беспилотные летальные аппараты, которые получили названия: «Прорыв-У» (ударный), «Прорыв-Р» (разведчик), «Прорыв-РЛД» (радиолокационный дозор).Согласно проекту новые БПЛА будут иметь следующие технические характеристики: практический потолок БПЛА «Прорыв-У» составит 16000 м, «Прорыв-Р» — 20000 м, «Прорыв-РЛД» — 14000 м.Стартовая масса «Прорыва-У» составит 10000 кг, «Прорыва-Р» — 9800 кг, «Прорыва-РЛД» — 10000 кг. Масса целевого оборудования «Прорыва-У» будет достигать от 1000 до 3000 кг, «Прорыва-Р» — от 1000 до 1200 кг, «Прорыва-РЛД» — 1000 кг.Необходимо предусмотреть возможность вооружения и тяжёлыми РВЗ, типа Р-37 и Х-58ушк, кмк.
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